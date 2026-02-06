Ali želi Logar v parlament s programom, ki deluje kot besedilo, ustvarjeno s ChatGPT?

Ali lahko zaupamo politiku, ki ne odgovarja na novinarska vprašanja, komunicira prek objav o hamburgerjih na Facebooku in nastopa s programom, za katerega se zdi, da ga ni pisal nihče od ljudi? Povod za razpravo je bila objava, ki se je v zadnjih dneh pojavila na omrežju X in katere avtor opozarja na vtis, da za besedilom, ki naj bi predstavljalo temelj politične vizije, ne stojijo konkretni ljudje, prepoznavni strokovnjaki ali jasno avtorstvo – temveč zgolj generičen, gladek jezik umetne inteligence. Ob tem avtor opozarja, da predvolilni program politične stranke ni seminarska naloga, ki jo je treba zgolj oddati, temveč dokument, ki bi moral izkazovati politično resnost, odgovornost in avtorstvo. Po njegovem zapisu se prav tu odpira vprašanje Logarjeve politične verodostojnosti; kako resen je lahko kandidat za poslanca, če pripravo tako pomembnega besedila prepusti računalniškemu algoritmu, še posebej v primeru politika, ki v javnosti pogosto govori o integriteti, kakovosti vsebine in odgovornosti drugih.

Kot enega ključnih problemov avtor izpostavlja slog. Besedilo je zgrajeno iz gladkih, splošnih stavkov, ki zvenijo pravilno in všečno, a se redko spustijo v konkretne politične odločitve. Pojmi, kot so učinkovitost, trajnost, sodelovanje, inovativnost ali vključevanje, se ponavljajo v različnih kombinacijah, vendar brez jasnih pojasnil, kako naj bi se ti cilji v praksi uresničili, kdo bi jih izvajal in s katerimi mehanizmi. Takšna struktura – veliko obljub, malo operativne vsebine – po njegovem mnenju ustreza značilnostim avtomatizirano generiranih besedil.

Med branjem programa Demokratov Anžeta Logarja sem v besedilu opazil nekaj znakov, da bi lahko bilo spisano s pomočjo AI. Ob bolj podrobnem branju sem ugotovil, da je teh OGROMNO. Še več, v besedilu so prisotni rahlo čudni tehnični zaznamki značilni za AI. Link je spodaj 👇 pic.twitter.com/jNsUf9vit7 — Srđan Veljančić (@SrdjanVeljancic) February 4, 2026

Besedilo brez jasnega stika z resničnostjo

Pozornost vzbuja tudi raba jezika. Avtor opozarja na zapise, ki v slovenskem političnem prostoru niso običajni, ter na uporabo izrazov in konceptov, ki delujejo, kot da so neposredno preneseni iz širšega, predvsem anglosaškega konteksta. Na nekaterih mestih program predlaga vzpostavitev rešitev ali struktur, ki v Sloveniji že obstajajo, drugje so ukrepi zapisani tako splošno, da jih ni mogoče povezati z nobenim konkretnim resorjem, zakonodajo ali proračunskim okvirom.

Kje so znaki umetne inteligence najbolj izraziti?

Avtor se pri tem sklicuje tudi na grafično analizo programa, v kateri opozarja na pogostost vzorcev, značilnih za rabo umetne inteligence, v poglavjih o vzgoji in izobraževanju, športu, digitalizaciji ter visokem šolstvu. Po njegovih navedbah se prav na teh področjih pogosto pojavljajo zapisi v obliki slogana ali kratkega povzetka, ki mu sledi naštevanje nekaj splošnih ukrepov brez podrobnejše vsebinske razlage.

Še bolj skrb vzbujajoč pa se mu zdi delež takšnih zapisov v poglavju o zunanji politiki. Ob tem spomni, da je bil Logar v prejšnji vladi zunanji minister, zato bi bilo pričakovati več vsebinske poglobljenosti. Tudi če posamezni deli niso bili v celoti generirani z umetno inteligenco, avtor izpostavlja, da program vključuje poenostavljene in samoumevne stavke, kot so enačbe tipa "EU = politični okvir, Nato = varnostni okvir", ali shematične navedbe o gospodarski diplomaciji, ki tudi v širšem kontekstu ne ponujajo dodatne razlage.

Avtor analize opozarja, da resna politična stranka običajno vloži veliko časa in strokovnega dela v pripravo programa – včasih tudi več sto strani konkretnih, preverjenih predlogov –, medtem ko besedilo, ki kaže omenjene elemente, pusti vtis nekritične rabe "pomožnih" orodij, ki niso povsem nadzorovana.

Avtor zapisa sicer ne trdi, da je program v celoti ali neposredno napisan z uporabo umetne inteligence. Opozarja pa na niz znakov, ki skupaj ustvarjajo vtis avtomatiziranega besedila: ponavljajoče se stavčne konstrukcije, skoraj šablonsko naštevanje ciljev, odsotnost jasne hierarhije prioritet in pomanjkanje vsebinskih konfliktov ali težkih odločitev, ki so sicer neizogiben del vsake resne politične vizije. Program deluje kot besedilo, ki skuša ugajati vsem, a se pri tem izogiba jasnim stališčem.

Logar: ne gre za program, temveč za povzetke

Na očitke, ki so se pojavili v javnosti, se je v medijih že odzval tudi Anže Logar. Poudaril je, da besedilo, na katerem temelji analiza avtorja objave na omrežju X, po njegovih besedah sploh ni uradni program stranke, temveč izseki oziroma povzetki ključnih nalog, ki so jih nosilci posameznih resorjev uporabili na predstavitvi programske konference.

Kot navaja avtor objave na omrežju X, javno dostopen program stranke Demokrati vsebuje več slogovnih prvin, značilnih za besedila, ustvarjena z umetno inteligenco – med drugim rabo matematičnih znakov namesto besed, pretirano uporabo pomišljajev ter pogosto naštevanje trojic. Po njegovih navedbah avtorji programa na nekaterih mestih izkazujejo tudi nepoznavanje osnov lastnih strokovnih področij, na primer s predlaganjem ustanovitve agencije, ki že obstaja, ter z nekritičnim prevzemanjem ameriške upravne terminologije, kar naj bi kazalo na rabo umetne inteligence, trenirane predvsem na ameriških vsebinah. Foto: Ana Kovač

Logar je ob tem zatrdil, da so program pripravljali resno in poglobljeno. Po njegovih besedah so pri pripravi "ure in ure sedeli", cilj pa je bil oblikovati program, ki ga Slovenija potrebuje. Ob tem je dodal, da bo celoten program stranke na spletni strani objavljen šele v celoti, in sicer z zamikom glede na prve objave.

Po razkritju o ChatGPT preuredili spletno stran Demokratov

Avtor objave na omrežju X, je ob tem opozoril tudi na dogajanje na spletni strani stranke. Po njegovih navedbah je bila na naslovu demokrati.si/program še dan prej objavljena vsebina z naslovom "program", medtem ko zdaj Logar trdi, da to besedilo sploh ni uradni program stranke, temveč nekaj drugega. Veljančić je izpostavil, da je bila spletna stran v tem času preurejena, deloma tudi začasno nedostopna, arhiviranje vsebine pa oteženo zaradi preusmeritev, kar po njegovem mnenju dodatno zapleta preverjanje, kaj je bilo na strani dejansko objavljeno.

Na https://t.co/yuLeT4MFVG je včeraj bila vsebina z naslovom "program". Logar zdaj trdi, da to sploh ni program, ampak nekaj čisto drugega. Stran je bila preurejena (danes je tudi začasno padla), arhiviranje pa oteženo (redirect). Več info in screenshoti so na povezavi spodaj 👇 https://t.co/bDjpLCJykY pic.twitter.com/PIFYdnkTca — Srđan Veljančić (@SrdjanVeljancic) February 5, 2026

Nenavadna uporaba simbolov in zapisov

Avtor pa se pri tem ne ustavi zgolj pri splošnem vtisu, temveč navaja tudi konkretne primere rabe, ki po njegovem mnenju dodatno krepijo sum avtomatiziranega nastanka besedila. Opozarja na nenavadno uporabo simbolov: na mestih, kjer bi pričakovali običajno vezniško ali opisno rabo jezika, se pojavljajo znaki, kot sta + ali =, kar je v političnih programih neobičajno, hkrati pa značilno za strojno generirana ali povzemalna besedila.

Tipografski vzorci, ki niso del političnega pisanja

Izpostavlja tudi nenavadne tipografske in tehnične zapise, vključno z uporabo pomišljajev, znakov in struktur, ki niso del ustaljenega slovenskega političnega pisanja, temveč se pogosteje pojavljajo v generičnih, avtomatiziranih besedilih. Po njegovem mnenju gre za zapise, ki niso rezultat premišljene redakcije, temveč prej neposreden izpis ali minimalno urejen osnutek.

Vzorec, ki ustvarja vtis avtomatizacije

Vse te elemente avtor povezuje v skupno sliko besedila, ki sicer deluje formalno urejeno in slogovno tekoče, a pri natančnejšem branju razkriva znake avtomatizacije: od ponavljajočih se struktur in generičnih formulacij do odsotnosti jasnih odločitev, prioritet in političnih tveganj. Prav ta kombinacija po njegovem mnenju ustvarja vtis, da besedilo ni rezultat poglobljenega programskega dela ljudi, temveč dokument, sestavljen s pomočjo orodij za generiranje splošnih vsebin.