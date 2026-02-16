Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
11.34

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nizozemska Gijs Tuinman F-35

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 11.34

28 minut

Hladna evropska prha za Američane: "V F-35 lahko vdremo kot v iphone"

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
F-35 Nizozemska | Nizozemska spada med nekaj držav na svetu, ki že imajo v uporabi F-35. To letalo velja za najsodobnejše bojno letalo na svetu. | Foto Guliverimage

Nizozemska spada med nekaj držav na svetu, ki že imajo v uporabi F-35. To letalo velja za najsodobnejše bojno letalo na svetu.

Foto: Guliverimage

Številne v Evropi je strah, da lahko Američani na daljavo izklopijo letala F-35 (t. i. ubijalski izklop). Zdaj pa je nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman namignil, da je mogoče v sistem F-35 vdreti, tako kot je mogoče vdreti v iphone. V tem primeru bi lahko Evropejci v letala F-35 naložili lastne programske posodobitve.

Letalo F-35 Lightning II, ki ga proizvaja ameriški Lockheed Martin (nekatere dele letal sicer izdelujejo tudi druge države), je hrbtenica več evropskih zračnih sil, vendar njegovo programsko opremo in sisteme za misijo razvijajo in nadzorujejo ZDA.

Strah pred izklopom letal F-35 na daljavo

Operativne posodobitve, vzdrževalne kode in nadgradnje zmogljivosti tečejo po ameriških kanalih. Ta odvisnost je postal vir zaskrbljenosti po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo, ko je začel izvajati do Rusije dokaj prijazno politiko.

F-35
Novice Trumpov ubijalski izklop za Evropo?

V številnih državah, ki imajo ali bodo kupile F-35, se je celo razširil strah pred t. i. ubijalskim izklopom: da lahko Američani dobesedno na daljavo izklopijo vsak F-35. To bi bila za Evropo zelo nevarna zadeva: na primer v primeru konflikta katere evropske države z ZDA (na primer Danske v primeru spopada za Grenlandijo) ali celo v primeru konflikta z Rusijo, kjer bi se Washington postavil na stran Moskve.

Je ubijalski izklop le mit?

Za zdaj ni nobenih dokazov, da ubijalski izklop obstaja, a dejstvo je, da letala F-35 za svoje delovanje potrebujejo nenehne programske izboljšave, nad katerimi imajo nadzor Američani. Edina izjema je Izrael: ta ima v svojih F-35 vgrajeno lastno programsko opremo.

Nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman namiguje, da bi lahko evropske države v primeru konca zavezništva z ZDA vdrle v sistem F-35 in naložile lastne programske posodobitve. | Foto: Guliverimage Nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman namiguje, da bi lahko evropske države v primeru konca zavezništva z ZDA vdrle v sistem F-35 in naložile lastne programske posodobitve. Foto: Guliverimage

Veliko prahu je zadnje dni dvignil nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman. Tuinman, ki je nekdanji nizozemski častnik, je za enega od nizozemskih podkastov govoril tudi o letalih F-35 (Nizozemci imajo 49 F-35, še 58 pa so jih naročili, op. p.). Gre za vprašanje, ali bi odvisnost nizozemskih letal F-35 od ameriških posodobitev programske opreme postala težava, če bi se Američani umaknili kot zavezniki in ob tem tudi zavrnili sodelovanje z Evropejci pri posodobitvah programske opreme.

Vdor v programsko opremo F-35?

Tuinman je dejal: "Povedal vam bom nekaj, česar ne bi smel nikoli reči, ampak bom to vseeno naredil. Da, na koncu imate še eno možnost. Lahko tudi vdrete v programsko opremo F-35. Tako kot v iPhone. O tem ne bom povedal ničesar več." Nizozemec ni pojasnil podrobnosti, kako bi ta vdor v programsko opremo potekal.

Omrežje v oblaku

Kot piše ameriški medij The War Zone, imajo praktično vsa letala F-35, ki so danes v uporabi, posodobitve programske opreme prek omrežja v oblaku, katerega prvotna različica je znana kot avtonomni logistični informacijski sistem (ALIS). Vztrajne težave z ALIS so privedle do razvoja nadaljnjega omrežja za integrirane operativne podatke (ODIN), prehod na katerega še vedno poteka.

Omrežje ALIS/ODIN je zasnovano za obvladovanje veliko več kot le posodobitev programske opreme in logističnih podatkov. Prav tako se uporablja za nalaganje paketov podatkov o misijah, ki vsebujejo zelo občutljive informacije o načrtovanju, vključno s podrobnostmi o sovražnikovi zračni obrambi in drugimi obveščevalnimi podatki, na letala F-35 pred misijami in za prenos obveščevalnih podatkov in drugih podatkov po vzletu letal na bojno misijo.

Kdo ima letala F-35?

Poleg Američanov imajo trenutno F-35 v uporabi še Izrael, Velika Britanija, Japonska, Norveška, Nizozemska, Italija, Danska in Južna Koreja. Letala so naročile še Nemčija, Švica, Belgija, Finska, Grčija, Kanada, Romunija, Češka in Poljska.

F-35
Novice Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
Transportno letalo C-17 Globemaster
Novice Skrivnostno ameriško letalo: je to jedrsko opozorilo za Rusijo?
F-35
Novice Danci imajo velike težave z letali F-35
piloti KLM, letalo F-35
Novice Nizozemci se pripravljajo: civilni piloti bodo leteli v lovcih F-35
J-35A
Novice Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji
Donald Trump
Novice Velik udarec za Trumpa: to je lahko slovo ZDA kot svetovne velesile
F-35
Novice Norveško opozorilo Putinu: F-35 proti meji z Rusijo

Nizozemska Gijs Tuinman F-35
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.