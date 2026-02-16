Hladna evropska prha za Američane: "V F-35 lahko vdremo kot v iphone"

Številne v Evropi je strah, da lahko Američani na daljavo izklopijo letala F-35 (t. i. ubijalski izklop). Zdaj pa je nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman namignil, da je mogoče v sistem F-35 vdreti, tako kot je mogoče vdreti v iphone. V tem primeru bi lahko Evropejci v letala F-35 naložili lastne programske posodobitve.

Letalo F-35 Lightning II, ki ga proizvaja ameriški Lockheed Martin (nekatere dele letal sicer izdelujejo tudi druge države), je hrbtenica več evropskih zračnih sil, vendar njegovo programsko opremo in sisteme za misijo razvijajo in nadzorujejo ZDA.

Strah pred izklopom letal F-35 na daljavo

Operativne posodobitve, vzdrževalne kode in nadgradnje zmogljivosti tečejo po ameriških kanalih. Ta odvisnost je postal vir zaskrbljenosti po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo, ko je začel izvajati do Rusije dokaj prijazno politiko.

V številnih državah, ki imajo ali bodo kupile F-35, se je celo razširil strah pred t. i. ubijalskim izklopom: da lahko Američani dobesedno na daljavo izklopijo vsak F-35. To bi bila za Evropo zelo nevarna zadeva: na primer v primeru konflikta katere evropske države z ZDA (na primer Danske v primeru spopada za Grenlandijo) ali celo v primeru konflikta z Rusijo, kjer bi se Washington postavil na stran Moskve.

Je ubijalski izklop le mit?

Za zdaj ni nobenih dokazov, da ubijalski izklop obstaja, a dejstvo je, da letala F-35 za svoje delovanje potrebujejo nenehne programske izboljšave, nad katerimi imajo nadzor Američani. Edina izjema je Izrael: ta ima v svojih F-35 vgrajeno lastno programsko opremo.

Nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman namiguje, da bi lahko evropske države v primeru konca zavezništva z ZDA vdrle v sistem F-35 in naložile lastne programske posodobitve. Foto: Guliverimage

Veliko prahu je zadnje dni dvignil nizozemski obrambni minister Gijs Tuinman. Tuinman, ki je nekdanji nizozemski častnik, je za enega od nizozemskih podkastov govoril tudi o letalih F-35 (Nizozemci imajo 49 F-35, še 58 pa so jih naročili, op. p.). Gre za vprašanje, ali bi odvisnost nizozemskih letal F-35 od ameriških posodobitev programske opreme postala težava, če bi se Američani umaknili kot zavezniki in ob tem tudi zavrnili sodelovanje z Evropejci pri posodobitvah programske opreme.

Vdor v programsko opremo F-35?

Tuinman je dejal: "Povedal vam bom nekaj, česar ne bi smel nikoli reči, ampak bom to vseeno naredil. Da, na koncu imate še eno možnost. Lahko tudi vdrete v programsko opremo F-35. Tako kot v iPhone. O tem ne bom povedal ničesar več." Nizozemec ni pojasnil podrobnosti, kako bi ta vdor v programsko opremo potekal.

Omrežje v oblaku Kot piše ameriški medij The War Zone, imajo praktično vsa letala F-35, ki so danes v uporabi, posodobitve programske opreme prek omrežja v oblaku, katerega prvotna različica je znana kot avtonomni logistični informacijski sistem (ALIS). Vztrajne težave z ALIS so privedle do razvoja nadaljnjega omrežja za integrirane operativne podatke (ODIN), prehod na katerega še vedno poteka. Omrežje ALIS/ODIN je zasnovano za obvladovanje veliko več kot le posodobitev programske opreme in logističnih podatkov. Prav tako se uporablja za nalaganje paketov podatkov o misijah, ki vsebujejo zelo občutljive informacije o načrtovanju, vključno s podrobnostmi o sovražnikovi zračni obrambi in drugimi obveščevalnimi podatki, na letala F-35 pred misijami in za prenos obveščevalnih podatkov in drugih podatkov po vzletu letal na bojno misijo.