Strašljiva skrivnost, ki ni razrešena niti po enajstih letih: kam je izginila Sophia?

Nizozemska študentka Sophia Koetsier je leta 2015 izginila v Ugandi med turističnim potovanjem, ki si ga je privoščila po dvomesečni praksi. Za njo se je izgubila vsaka sled. Diagnosticirali so ji bipolarno motnjo, med potovanjem pa je njeno vedenje postalo nepredvidljivo, kar je povzročilo zaskrbljenost med sopotniki.

Skoraj deset let po izginotju nizozemske študentke medicine Sophie Koetsier okoliščine, v katerih je izginila, še vedno niso pojasnjene. Njeno ime je še vedno v registru pogrešanih oseb, primer pa je zaradi sodnega postopka, ki poteka v Kampali, ponovno v središču pozornosti.

Na dvomesečno prakso v Ugando

Sophia Koetsier je bila stara 21 let, ko je leta 2015 kot študentka medicine prek mednarodne mladinske organizacije AIESEC v Ugando prišla na dvomesečno prakso v bolnišnico Lubaga v Kampali. Po besedah ​​družine je bila ambiciozna, predana ljudem, potrebnim zdravstvene pomoči, po praksi pa je nameravala nazaj na Nizozemsko, da bi začela zdravniško kariero.

Odkrito je govorila tudi o svojem zdravstvenem stanju. Pri 16 letih so ji namreč diagnosticirali bipolarno motnjo. Družina navaja, da so imeli stanje pod nadzorom, vendar bi lahko stres in izčrpanost sprožila manične epizode.

Po praksi 17-dnevno potovanje po Ugandi

Po končani praksi se je Sophia odločila še za 17-dnevno potovanje po Ugandi skupaj z dvema nizozemskima spremljevalcema in ugandskim turističnim vodnikom Michaelom Kijjambujem. Septembra 2015 je družini poslala podroben potovalni načrt, v katerem sta bila jasno navedena organizator in pot.

Med bivanjem v narodnem parku Kidepo Veli je njeno vedenje postalo nepredvidljivo. Po pričevanjih sopotnikov je imela obdobja nespečnosti in povečane aktivnosti, obračala se je tudi na neznane ljudi. Družina iz Anglije, ki je kampirala v bližini, je kasneje po elektronski pošti navedla, da je Sophia v eni od noči okoli tretje ure zjutraj prišla k njim in se opravičila, ker jih moti. "Pustila je vtis ranljivosti in nezavedanja nevarnosti," so navedli.

Po trditvah, podanih na sodišču, so tako turisti kot uradniki parka opozorili, da je treba potovanje prekiniti in poiskati zdravniško pomoč. Kljub temu je skupina nadaljevala pot v narodni park Murchison Falls. 28. oktobra 2015 okoli 18.30 je eden od spremljevalcev po telefonu obvestil njeno mater, da so zaskrbljeni zaradi njenega stanja in da razmišljajo o vrnitvi v Kampalo. Malo pred 21.15 je sledil drugi klic – Sophia je pogrešana.

Dva dni po izginotju našli kose raztrganih oblačil in njene čevlje

Nazadnje so jo videli v bližini študentskega centra v taborišču Paraa, ki je bil po trditvah, podanih pred sodiščem, slabo zavarovan. Dva dni pozneje, 30. oktobra, so na kraju izginotja našli Sophijine osebne predmete – kose raztrganih oblačil in čevlje, ki jih je Sophia kupila pred potovanjem v Ugando. Michael Kijjambu in dva spremljevalca so nato 2. novembra 2015 zapustili park.

Michael Kijjambu je bil kasneje na sodišču Buganda Road Magistrates' Court v Kampali obtožen, da je deloval kot organizator potovanj brez licence.

Družina še vedno čaka na razjasnitev Sophijine usode

Desetletje po njenem izginotju je letos pred sodiščem pričala Sophijina mati Marie Slikarman, upokojena novinarka in filmska producentka iz Amsterdama. Sophia je bila njena edina hči. "Bila je polna ljubezni, zelo lepa in inteligentna. Brez Sophie se počutim grozno. Deset let nismo praznovali njenega rojstnega dne," je dejala v solzah.

Med pričanjem je iz torbe vzela fotografije hčerke, posnete na Nizozemskem in v Ugandi. Sodišču jih je pokazala drugo za drugo, pri čemer je navedla datume in kraje. "Ta je z njenega telefona. Ta je bila posneta v Ugandi, v bolnišnici, kjer je bila na praksi. Bila je tako polna življenja. To je vse, kar mi je ostalo. Natisnila sem jih. Želim si le, da se je ljudje spominjajo," je dejala.

Ko je govorila o zadnjih dneh pred izginotjem, je izjavila, da je vedela za potovanje in da ji je hči redno pošiljala sporočila. "Vedno je bila v stiku z mano," je dejala.

Poudarila je, da med potjo iz Kidepa v Murchison Falls ni imela nobenih informacij o težavah. "Odpeljal jih je v nezavarovan študentski center. Tam je izginila. Vedel je, da ni dobro, in prezrl vsa opozorila," je povedala vidno pretresena.

Izginotje Sophie Koetsier več kot deset let pozneje še vedno ostaja nerazrešeno, družina pa še vedno čaka na razjasnitev usode mlade študentke.