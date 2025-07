Danci imajo velike težave z letali F-35

Kot članica Nata je bila Danska vedno tesna zaveznica ZDA. Zato ni bilo nenavadno, da je bila majhna nordijska država vključena v razvojno fazo F-35, in sicer že dolgo, preden je vzletelo prvo letalo, piše švicarski medij Watson.

Težave zaradi Trumpovih "grenlandskih" groženj

Za zdaj ima Danska v uporabi 11 letal F-35, ki med drugim patruljirajo nad Baltskim morjem v smeri proti Rusiji. Köbenhavn se je poleg tega leta 2016 odločil za nakup še 27 novih letal F-35.

A zadnje čase je dansko-ameriško sodelovanje pri F-35 v težavah zaradi Trumpovih napovedi, da si ZDA želijo Grenlandijo in da bi jo po potrebi zavzele z vojaško silo. Odkar je Washington zagrozila Danski, je danska diplomacija pridobila močno podporo v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji, invazija ZDA pa se zdi izjemno nerealna.

Ubijalski izklop na daljavo?

Toda po mnenju strokovnjakov ima Trump veliko bolj premetene načine, kako pritiskati na Dansko - morda jo prisiliti v neugoden dogovor. Na primer z letalom F-35.

Trump Danski grozi, da bo del proizvodnje letal F-35, ki se zdaj nahaja v skandinavski državi, prenesel v ZDA. Foto: Guliverimage

Vojaški strokovnjaki na Danskem se prav tako bojijo, da bi ZDA lahko relativno hitro onesposobile lovsko letalo. Govori se celo o t.i. ubijalskem izklopu supermodernega letala na daljavo. Ali bi to lahko storili s pritiskom na gumb, je sporno.

Enostavna prizemljitev letal?

Toda F-35 je odvisen od komunikacijskih sistemov, posodobitev programske opreme in rezervnih delov, ki jih nadzorujejo ZDA. Prizemljitev letal bi bilo enostavna, je dejal nekdanji direktor francoske vojaške obveščevalne službe.

Dvomi glede o F-35 obstajajo tudi v Kanadi, na Portugalskem in v Nemčiji, vendar Danska razmišlja o neposrednem konfliktu s Trumpom. Nekdanji danski namestnik načelnika oboroženih sil pravi, da je bila država naivna, medtem ko konservativni politik Rasmus Jarlov, predsednik parlamentarnega odbora za obrambo, celo imenuje F-35 varnostno tveganje in obžaluje nakup letala.

Vlada noče odstopiti od F-35

Kljub temu danska vlada noče niti slišati o odstopu od F-35. Ravno nasprotno: jasno je povedala, da ne vidi alternative in celo namerava ugoditi zahtevi vojske ter naročiti več teh letal z zmanjšano radarsko vidljivostjo. Načelnik generalštaba vojske Michael Hyldgaard je dejal, da so v programu F-35 vsi medsebojno odvisni in da to velja tudi za ZDA.

Med Washingtonom in Köbenhavnom so se odnosi poslabšali zaradi Trumpovih napovedi, da bo Grenlandijo priključil ZDA. Foto: Guliverimage

Kritiki pa stvari vidijo drugače, še posebej, ker so se v zadnjem desetletju ponavljale težave z F-35 in ZDA, vključno s ponavljajočimi se zamudami pri dobavi. Vendar je nakupna cena ostala v okviru načrtovanega proračuna, ker je danski parlament od začetka velikodušno načrtoval proračun in tako absorbiral določena povečanja stroškov.

Hrupni F-35

Širitev letalske baze Skrydstrup, kjer so letala F-35, je tako stala več kot dvakrat več od načrtovanega. Izkazalo se je tudi, da so letala veliko glasnejši od pričakovanega. Rezultat: 1.500 lokalnih prebivalcev se bo moralo pred hrupom zaščititi z zvočno izolacijo, v nekaterih primerih pa celo preseliti.

Vendar bi lahko Trump povzročil še en, veliko višji stroškovni dejavnik. Ker je Danska del razvojnega programa F-35, so bila danska podjetja za orožje in tehnologijo pogodbeno zavezana k proizvodnji delov za lovsko letalo. To je doslej danski industriji prineslo na stotine milijonov evrov in veliko delovnih mest.

Prenos proizvodnje v ZDA?

Toda lani je Trump zagrozil, da bo zaradi ekonomskih in varnostnih razlogov to proizvodnjo prenesel na ameriška podjetja. To se še ni zgodilo, vendar bi s tem korakom lahko močno pritisnil na Dansko, še piše Watson.