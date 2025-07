Krepijo vojsko: civilne pilote bodo usposabljali za letenje v lovcih F-35

Nizozemska letalska družba KLM Royal Dutch Airlines, ki leti tudi v Slovenijo, in nizozemsko obrambno ministrstvo sta podpisala sporazum, po katerem bodo pilotom letalske družbe omogočili, da služijo kot rezervni piloti modernih vojaških letal F-35 v nizozemskih kraljevih zračnih silah.

Po sporazumu bodo pri KLM v obsegu petih zaposlitev za polni delovni čas pilotom, ki se bodo vključili v vojaško rezervo in se usposobili za letenje z lovci F-35, še naprej zagotavljali vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas in jih podpirali pri angažmaju v nizozemski vojski.

Dogovor, ki sta ga sklenila KLM in nizozemsko obrambno ministrstvo, se poleg pilotov nanaša tudi na tehnično osebje in zaposlene v letališki logistiki, kar kaže na širše strokovno povezovanje med letalsko družbo in oboroženimi silami.

V KLM ocenjujejo, da bodo zaradi sporazuma v podjetje privabili še kakšnega pilota več. Foto: Guliverimage "Za sodelovanje v pilotski kabini KLM daje na voljo pet ekvivalentov polnega delovnega časa. Te ure se lahko razdelijo med večjo skupino pilotov, ki želijo leteti kot rezervisti v obrambnih silah," piše v sporočilu za javnost KLM.

"Angažma za vojsko je na prostovoljni osnovi in ​​trenutno velja posebej za pilote, zaposlene na začetnih položajih v družbi KLM. Lahko so na primer napoteni na redno usposabljanje za pilotiranje letal F-35, s čimer bomo omogočili, da ostanejo na tekočem," so dodali.

Takšnih sporazumov bo v prihodnosti verjetno več

Izvršna direktorica KLM Marjan Rintel pričakuje, da bo sporazum družbo naredil še atraktivnejšo za pilotski kader, ki bi si želel dodatnih izzivov na vojaških letalih. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Gijs Tuinman je dodal, da so takšna partnerstva v razmerah vse večje negotovosti vse pomembnaejša, in napovedal, da bo podobnih sporazumov med vojaškim sektorjem in civilnimi organizacijami v prihodnosti verjetno vse več.

Reservisten maken Defensie sterker. Dankzij KLM kunnen civiele piloten met een militaire achtergrond als reservist blijven vliegen bij de Luchtmacht. Vrijwillig, professioneel, van grote waarde.



Een krachtig voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan onze veiligheid. pic.twitter.com/rn5XrZtCU4 — Gijs Tuinman (@DefensieStas) July 7, 2025

Izvedljiv model tudi za druge zračne sile?

Po objavi sporazuma se je pojavilo več vprašanj. Glavno je, kako bodo piloti KLM ohranili znanje, potrebno za upravljanje lovca pete generacije, hkrati pa izpolnjevali svoje odgovornosti kot piloti komercialnih letal.

Operativno letenje z letalom F-35 nedvomno zahteva visoko raven znanja. Vendar pa je lovec F-35 Lightning II bistveno lažji za upravljanje kot številni drugi lovci starejše generacije. Še največji izziv po oceni portala The Aviationist predstavljajo njegovi napredni sistemi za izvajanje skupnih operacij in podpore drugim letalom in ekipam na terenu.

Kljub temu je lažje za letenje z vojaškimi letali usposobiti pilote civilnih letal kot popolne začetnike. V tem pogledu bi lahko civilni piloti, ki bi jih izšolali za letenje na vojaških letalih, hitro zapolnili vrzel v primeru nenadnega vojaškega spopada.

Čeprav se ekvivalent petih zaposlitev za polni delovni čas morda zdi skromen, bi lahko sporazum predstavljal osnovo za povečevanje bazena pilotov z dvojno vlogo v prihodnosti.

V Teksasu že deluje ekipa rezervistov, ki letijo z F-35

Teksaška ekipa pilotov rezervistov 301st Fighter Wing že leti z letali F-35. Foto: 301st Fighter Wing Ker se večina Natovih letalskih sil trudi zaposliti in obdržati dovolj pilotov, usposobljenih za boj, bi lahko ustrezno usposobljene civilne pilote v vojaško rezervo začele vključevati tudi druge vojske.

Tak koncept ni brez zgodovine. V Združenih državah Amerike so rezervni piloti lovcev že dolgo del vojaške strukture. Teksaška ekipa pilotov rezervistov 301st Fighter Wing je postala prva samostojna enota rezervnih zračnih sil, ki je uporabljala F-35A Lightning II, in je svoje prvo letalo prejela avgusta 2024. Ta model dokazuje, da lahko rezervisti učinkovito upravljajo sodobne lovce, kot je F-35, in uspešno dopolnjujejo aktivne zračne sile.