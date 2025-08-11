Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 11.28

45 minut

Dve kitajski vojni ladji trčili med zasledovanjem filipinske ladje #video

Ladja kitajske mornarice se je zaletela v ladjo kitajske obalne straže med zasledovanjem filipinske patruljne ladje v Južnokitajskem morju, so sporočili s Filipinov in objavili dramatičen posnetek dogodka.

"Incident se je zgodil v bližini sporne plitvine Scarborough, medtem ko je filipinska obalna straža spremljala ladje, ki so v tistem območju delile pomoč ribičem," je na omrežju X ob objavi videa zapisal predstavnik filipinske obalne straže Jay Tarriela.

Video, ki so ga objavili Filipinci, prikazuje ladjo kitajske obalne straže in precej večjo vojaško ladjo s številko 164 na trupu, kako trčita ob glasnem udarcu.

Niz spopadov v Južnokitajskem morju

"Ladja kitajske obalne straže CCG 3104, ki je z veliko hitrostjo zasledovala ladjo filipinske obalne straže BRP Suluan, je izvedla tvegan manever z desne strani filipinske ladje, kar je povzročilo trk z vojaško ladjo kitajske mornarice," je navedel Tarriela.

"To je povzročilo znatno škodo na premcu ladje CCG, zaradi česar ta ni bila več sposobna pluti," je dodal.

Ni jasno, ali je bil v današnjem incidentu kdo poškodovan. Tarriela je za AFP povedal, da kitajska posadka "ni odgovorila" na ponudbo pomoči filipinske ladje. Dodal je, da je bila ladja BRP Suluan pred tem tarča "napada z vodnim topom" s strani Kitajcev.

Kitajci potrdili le konfrontacijo

Gan Yu, predstavnik kitajske obalne straže, je potrdil, da je prišlo do konfrontacije, vendar ni omenjal trka. "Kitajska obalna straža je sprejela potrebne ukrepe v skladu z zakonom, vključno s sledenjem, zunanjim pritiskom, blokiranjem in nadzorom filipinskih plovil, da bi jih pregnala," je sporočil.

Prijavljeni trk je zadnji v nizu spopadov med Kitajsko in Filipini v Južnokitajskem morju, po katerem poteka več kot 60 odstotkov svetovne pomorske trgovine.

Plitvina pod kitajsko kontrolo od leta 2012

Na novinarski konferenci je pred časom filipinski predsednik Ferdinand Marcos napovedal, da bodo patruljne ladje države "še naprej prisotne" na tem območju, da bodo branile in uveljavljale suverene pravice Manile nad območjem, ki ga šteje za del svojega ozemlja.

Plitvina Scarborough, trikotna veriga grebenov in skal, je žarišče napetosti, odkar jo je Kitajska leta 2012 prevzela od Filipinov.

