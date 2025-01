Strmoglavil ameriški F-35, pilotu se je uspelo rešiti #video

Polkovnik Paula Townsenda, poveljnik 354. lovskega krila je povedal, da se je pilotu med poletom pokvarilo letalo, a se mu je uspelo pravočasno katapultirati. Dodal je, da je letalo padlo med pristajalno fazo leta. Pilot je trenutno v bolnišnici in je v stabilnem stanju.

"Pilot je na varnem in so ga prepeljali v vojaško bolnišnico Bassett. Lahko vam zagotovim, da bodo ameriške zračne sile izvedle temeljito preiskavo v upanju, da bodo zmanjšale možnosti, da bi se takšni dogodki ponovili," je povedal poveljnik.

Dramatičen incident so posneli

Kmalu po nesreči so našli in identificirali ostanke bojnega letala F-35, katerih vrednost znaša okoli sto milijonov evrov.

V izjavi so potrdili, da se je incident zgodil v torek ob 12.49. Bil je tudi posnet. Posnetek, ki naj bi bil posnet z letala baze v bližini Fairbanksa, prikazuje letalo, ki se vrti v majhnih krogih z iztegnjenim podvozjem in strmoglavi skoraj navpično proti tlom. Po strmoglavljenju je viden ogromen plamen. Na posnetku je tudi odprto padalo, ki signalizira izstrelitev pilota.

Najmodernejše lovsko letalo uporablja več sil po svetu

F-35 je temelj flote ameriške vojske in je cenjen zaradi svojih naprednih bojnih zmogljivosti ter služi zračnim silam, mornarici in korpusu marincev. Gre za najmodernejše lovsko letalo ameriške vojske pete generacije. Poleg ameriške vojske jih uporabljajo tudi zračne sile Izraela, Velike Britanije, Italije, Avstralije, Norveške, Danske, Nizozemske, Japonske, Turčije in Južne Koreje.

V zadnjih časih so sicer poročali že o več incidentih z omenjenim letalom. Maja lani je bojno letalo F-35 strmoglavilo na poti iz Teksasa v letalsko oporišče Edwards v Kaliforniji. Pilot je takrat utrpel hude poškodbe in so ga prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.