Ponedeljek, 18. 8. 2025, 16.06
17 minut
Varnostne kamere ujele incident: potnik se je po nesreči izstrelil iz letala #video
V javnost je prišel posnetek varnostne kamere, ki je ujela, kako se je potnik na letalu F-15D nenamerno izstrelil z zadnjega sedeža.
V letalski bazi nacionalne garde Barnes v Westfieldu v Massachusettsu se je zgodil incident, ki ga je ujela varnostna kamera. Na posnetku vidimo, kako se je potnik po nesreči izstrelil z zadnjega sedeža letala F-15D.
Letalo je bilo v tem času na tleh, takoj po izstrelitvi pa se je razprlo varnostno padalo. Potnik je pristal na travi blizu vzletno-pristajalne steze, medtem ko je drugi pilot letalo peljal naprej po stezi.
Potnik se ni poškodoval in so ga preventivno prepeljali v lokalno bolnišnico, poroča The Aviationist. Vzletno-pristajalna steza je bila nekaj časa zaprta, preiskava incidenta še poteka.