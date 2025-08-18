Varnostne kamere ujele incident: potnik se je po nesreči izstrelil iz letala #video

V javnost je prišel posnetek varnostne kamere, ki je ujela, kako se je potnik na letalu F-15D nenamerno izstrelil z zadnjega sedeža.

V letalski bazi nacionalne garde Barnes v Westfieldu v Massachusettsu se je zgodil incident, ki ga je ujela varnostna kamera. Na posnetku vidimo, kako se je potnik po nesreči izstrelil z zadnjega sedeža letala F-15D.

Letalo je bilo v tem času na tleh, takoj po izstrelitvi pa se je razprlo varnostno padalo. Potnik je pristal na travi blizu vzletno-pristajalne steze, medtem ko je drugi pilot letalo peljal naprej po stezi.

Potnik se ni poškodoval in so ga preventivno prepeljali v lokalno bolnišnico, poroča The Aviationist. Vzletno-pristajalna steza je bila nekaj časa zaprta, preiskava incidenta še poteka.