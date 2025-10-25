Ali izraelski odredi smrti na skrivaj pobijajo hamasovce po Evropi?

Potem ko so pripadniki Hamasa 7. oktobra 2023 vdrli na jug Izraela in pobijali ljudi ter ugrabljali Izraelce in tudi tujce, naj bi Izrael ustanovil skupine, ki so jim mediji dali ime izraelski odredi smrti. Ti odredi naj bi izsledili in likvidirali teroriste iz vrst Hamasa. Ugiba se tudi o operacijah Izraelcev v Nemčiji in Franciji.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra 2023 na jugu Izraela pobili več kot 1.200 ljudi in zajeli 251 talcev (do zdaj se je v Izrael in v druge države vrnilo 168 talcev, preostali so najverjetneje mrtvi). Za izsleditev morilcev in ugrabiteljev so v Izraelu ustanovili posebno skupine, imenovano odredi smrti, piše nemški medij Focus.

Izraelske posebne skupine likvidatorjev v Nemčiji in Franciji?

Ti odredi najverjetneje večinoma delujejo na Bližnjem vzhodu, toda varnostni krogi v Berlinu menijo, da je mogoče, da bi posebna izraelska enota lahko odkrila in uničila tudi tajno omrežje Hamasa v Nemčiji in sosednjih državah, kot je Francija.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v zadnjih mesecih večkrat poudaril, da je treba vse storilce in podpornike napada 7. oktobra 2023 strogo kaznovati – v skrajnih primerih s smrtjo.

Nekdanji agent Mosada: Na seznamu je 1.500 imen

Nekdanji agent izraelske zunanje obveščevalne agencije Mosad, ki ni želel biti imenovan, je za spletno izdajo Focusa povedal: "Kolikor vem, je na seznamu za smrt trenutno približno 1.500 imen. Precej jih je takih, ki se v svojem znanem okolju ne počutijo več varne."

Se Netanjahu s posebno enoto za iskanje pripadnikov Hamasa zgleduje po nekdanji izraelski premierki Goldi Meir, ki je potem, ko je palestinska teroristična skupina Črni september napadla izraelsko ekipo na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, v katerih je bilo ubitih enajst športnikov, ukazala maščevalni napad s kodnim imenom Božja jeza? Foto: Reuters

Predvčerajšnjim je izraelska vlada predstavila dejstva, ki se nanašajo na prisilno ugrabitev Noe Argamani, Avinatana Ora in Eitana Mora, ki so v zgodnjih jutranjih urah 7. oktobra 2023 plesali na festivalu Nova Music.

Njeno ime je Nili

Enota izraelskih komandosov je izsledila osem borcev Hamasa, ki so bili očitno odgovorni za ugrabitev treh mladih ljudi. Teroristi so bili ustreljeni v svojih skrivališčih brez nadaljnjega zaslišanja ali obtožb.

Posebna izraelska enota, ki lovi morilce iz vrst Hamasa, deluje v strogi tajnosti. Skoraj nihče ne pozna identitete članov ekipe, ki je interno znana kot "Nili. Člani tega odredi smrti prihajajo iz Mosada, notranje obveščevalne službe Šin Bet in elitnih vojaških enot, kot je Sajeret Matkal, še piše Focus.