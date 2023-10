Podrobnosti Hamasovega napada: najprej so pobili izraelske vojakinje

Hamasu je pred sobotnim napadom uspelo prelisičiti Izraelce, ker se je v zadnjem obdobju pritajil in ni več izstreljeval raket na Izrael. Pomembno vlogo pri zavajanju Izraelcev naj bi imeli tudi hamasovci, ki so kot dvojni agenti sodelovali z Izraelom, je prepričan ameriški vojaški strateg Edward Luttwak.

Izraelci so zato, ker Hamas v zadnjem času ni več izstreljeval raket nad Izrael, mislili, da je to sunitsko islamistično gibanje na poti k spravi z judovsko državo. Podobno, kot so na poti k spravi z Izraelom številne sunitske države od Maroka do Bahrajna.

Načrtno hlinjenje sprave?

V Romuniji rojeni ameriški strateg Edward Luttwak, ki bo letos novembra dopolnil 81 let, je prepričan, da je bilo hlinjenje sprave le načrtna igra Hamasa. Kot piše Luttwak v britanskem mediju Unherd, so bili Izraelci tudi prepričan, da se Hamas preveč ubada z bojem za prevlado v Gazi, da bi lahko ogrozil Izrael.

Hamasov edini tekmec za oblast v Gazi je Islamski džihad, ki je še bolj povezan s šiitskim Iranom kot Hamas. Ko je Hamas zavajajoče miroval, je Islamski džihad še vedno izstreljeval rakete na izraelsko ozemlje. Toda večino teh poskusov napadov so Izraelci preprečili po zaslugi natančnih obveščevalnih podatkov, ki jih je posredovala na videz zanesljiva mreža agentov, piše ameriški vojaški strateg.

Hamas Izraelu priskrbel podatke o Islamskem džihadu?

"Skoraj zagotovo je Hamas sam priskrbel 'uporabne' informacije, ki so jih posredovali ti agenti. To je učinkovito zaslepilo izraelsko obveščevalno službo, ki ima veliko strokovnega znanja pri odkrivanju dvojnih agentov, ki prodajajo lažne informacije, a redko podvomi o agentih, ki posredujejo zelo natančne informacije," je prepričan Luttwak.

Naskok Hamasa na izraelski obrambni zid:

"To je bil prvi izraelski neuspeh: njegovi obveščevalni analitiki niso ugotovili, da molk Hamasa ni posledica nedejavnosti, temveč načrtovanja, ki ga niso mogli zaznati. Takšna tišina je bila daleč od običajne in bi morala spodbuditi prizadevanja, da bi ugotovili, kaj se dogaja. A jih ni."

Odpovedala naj bi tudi izraelska vojska

Niso pa odpovedale samo izraelske obveščevalne službe, ampak tudi izraelska vojska. Izraelski vojaški načrtovalci bi morali biti poklicni pesimisti, a to niso bili, opozarja Luttwak.

"V soboto je bilo to pomanjkanje previdnosti tako skrajno, da je samo en izraelski tank s štiričlansko posadko varoval ključni odsek meje. Predtem je ta odsek varoval vod treh tankov. Triindvajset visokotehnoloških opazovalnih točk ob meji z Gazi je upravljal le po en človek na vsaki točki. Vse so bile vojakinje, izbrane zaradi svojih izrazitih sposobnosti opazovanja. Vse te vojakinje so prvi napadalci pobili."

Napake pri množični plesni prireditvi

Napake so bili narejene tudi v povezavi z rejvom, ki je bil organiziran nedaleč od meje z Gazo in je bil pomanjkljivo varovan. Palestinski napadalci so ob napadu na ta množični plesni dogodek ubili več kot 250 mladih.

Vojaški strateg Edward Luttwak se je rodil v Romuniji v mestu Arad novembra 1942. Odraščal je na Siciliji in v Angliji. Je judovskega rodu. Leta 1967 se je kot prostovoljec pridružil izraelski vojski in pozneje sodeloval z njo. Leta 1968 je v Londonu začel delati kot svetovalec za naftno industrijo. Leta 1973 se je preselil v ZDA ter bil tam med drugim svetovalec ameriški vladi in ameriški vojski. Foto: Reuters

Kot meni Luttwak, bi morala krajevna policija zaradi plesnega dogodka poklicati obsežne okrepitve. Poleg tega udeleženci rejva niso bili značilni mladi Izraelci, ki imajo verjetno v svojih avtomobilih spravljeno orožje.

Hamasovci z lahkoto postrelili peščico policistov

"Ko so torej prišli Hamasovi morilci, je bilo v množici plesalcev le nekaj policistov. Ker so bili zaradi svojih uniform vpadljivi, so jih hamasovci takoj ustrelili," še piše Luttwak.

Luttwak o uspešnosti morebitnega vdora Izraelcev v Gazo



"Do danes zjutraj (Luttwakov članek je bil objavljen v četrtek, op. p.) se prodor izraelskih kolon v Gazo še ni začel. Izraelci ne morejo upati, da bodo našli voditelje Hamasa. Ti so imeli leta časa za pripravo dobro opremljenih skrivnih bunkerjev, ki so morda znani izraelskim agentom. Poleg tega imajo tudi skrivališča, ki jih poznajo le oni sami. Prav tako izraelski vojaki ne morejo upati, da bodo našli izraelske talce, ki bi jih lahko ubili pred njihovimi očmi, če bi se jim približali.



Kar lahko storijo, je to, da uničijo Hamasove tovarne raket, skladišča orožja in poveljniške prostore globoko pod zemljo. Pravzaprav je odločitev, ali naj sploh vstopijo v Gazo, odvisna od tega, koliko takšnih tarč je bilo identificiranih in še niso bile učinkovito bombardirane. Če se bo vdor res zgodil, bo svet prvič videl nova vozila, orožje in tehnike, ki bodo izraelske žrtve zmanjšale na zelo majhne številke. Med njimi je največje in najbolje zaščiteno oklepno vozilo na svetu, 65-tonski Namer, ki ima poleg reaktivnega in običajnega oklepa tudi aktivno obrambo za prestrezanje protioklepnih izstrelkov in raket.



Vendar tudi z njihovo uporabo ni nobenega zagotovila, da bo dosežen kakšen trajen rezultat. Hamas je izjemno brutalna diktatura, in to ne samo proti Judom - v 130 letih spopadov so Palestinci do zdaj namerno ubili zelo malo judovskih otrok -, ampak tudi oziroma večinoma proti prebivalstvu Gaze. Hamas, ki je bil že zdavnaj izvoljen na oblast (na volitvah leta 2006, po katerih ni bilo novih demokratičnih volitev, op. p.), je v Gazi ubil vsakogar, ki je zahteval nove volitve."