Nova nevarnost za Izrael: islamistična organizacija, ki je močnejša od Hamasa

V soboto so pripadniki teroristične organizacije Hamas sejali smrt na jugu Izraela. Izrael se je na napade iz Gaze odzval z letalskimi napadi na položaje Hamasa in z vpoklicem na sto tisoče rezervistov, s katerimi naj bi izvedli kopenski napad na Gazo.

Sovražniki Izraela na severu

A nevarnost Izraelu ne grozi samo iz Gaze, zelo srdite sovražnike ima tudi na severu. Na drugi strani izraelsko-libanonske meje so pripadniki islamističnega gibanja Hezbolah. Tako kot Hamas ima tudi šiitska milica Hezbolah pokrovitelje v Teheranu.

Po sobotnem napadu so se tudi na meji z Libanonom pojavile napetosti. Izraelci trdijo, da se je zgodil teroristični poskus vdora v Izrael iz Libanona, sledilo pa je še topniško in raketno obstreljevanje med Izraelci in šiitsko milico.

Kopičenje orožja na izraelsko-libanonski meji

Izrael na meji z Libanonom v zadnjih dnevih kopiči tudi težko orožje. Hezbolah je že letos poleti grozil, da bo vdrl v Galilejo, najbolj severni del Izraela, kjer živi okoli 1,6 milijona prebivalcev.

Vodja Hezbolaha je šejk Hasan Nasrala. Foto: Guliverimage

Pred tem, maja letos, je Hezbolah (v arabščini to pomeni Alahova stranka) v vas Aramata na jugu Libanona povabil skupino tujih novinarjev. Ti so si lahko ogledali vojaške vaje Hezbolaha, v kateri je 300 pripadnikov milice prikazalo uporabo lahkega in srednje težkega orožja, ki ga ima v svoji orožarni.

Do zob oboroženi Hezbolah

Kot piše švicarski medij Watson, je Hezbolahova vojaška oprema na vajah vključevala protitankovske rakete, prenosne protiletalske sisteme, orožje za uničevanje dronov, pa tudi najsodobnejše oktokopterje s termovizijskimi kamerami in druge brezpilotne letalnike, ki jih vidimo v uporabi tudi v vojni v Ukrajini.

Tiskovni predstavnik Hezbolaha Hašem Safiedin je manevre opisal kot skromne. Novinarjem je pojasnil, da težkih, uničujočih izstrelkov ni mogoče prikazati. Ti so bili skriti v podzemnih silosih, iz katerih jih pogosto izstrelijo.

Veliko število raket dolgega dosega

V arzenalu libanonske teroristične skupine naj bi bilo do 150 tisoč raket, vključno s pet tisoč raketami srednjega in dolgega dosega z dosegom do 500 kilometrov. To pomeni, da ima šiitska milica več ognjene moči kot večina evropskih držav skupaj, je v intervjuju za Jerusalem Post dejal Jakov Amidror z Inštituta za strateške študije Begin Sadat.

Hezbolah se je postopoma razvil v zelo močno vojsko, ki resno ogroža varnost Izraela. Na fotografiji sta pripadnika Hezbolaha z večcevnim raketometom na jugu Libanona sredi 90. let preteklega stoletja. Foto: Guliverimage

Washingtonski Center za mednarodne strateške študije v nedavni študiji Hezbolah opisuje kot "najbolj oboroženega nedržavnega akterja" na svetu: "Milica, ki je usposobljena kot običajna vojska in opremljena kot država".

Vojna med Izraelom in Hezbolahom leta 2006

Poleti 2006 je izraelska vojska skušala enkrat za vselej uničiti Hezbolah v t. i. 34-dnevni vojni. V več kot štiri tisoč Hezbolahovih raketnih napadih je bilo ubitih 44 izraelskih civilistov in 130 vojakov. V Libanonu je operacija zahtevala skoraj dva tisoč življenj, vključno s petsto borci Hezbolaha.

Okrožja na jugu Bejruta, ki jih nadzoruje šiitska milica, so bila po večdnevnih izraelskih zračnih napadih zravnana z zemljo, vse pomembne ceste in mostovi v južnem Libanonu pa so bili uničeni. Vendar milice, ki jo financira in opremlja Iran, ni bilo mogoče uničiti, piše Watson. Izraelcem je namreč kopenski napad na Hezbolah spodletel.

Hezbolah močnejši kot kadarkoli

Hezbolah se je po vojni leta 2006 hitro spet okrepil. Z dvajset tisoč aktivnimi pripadniki in trideset tisoč rezervisti je danes bistveno močnejši, kot je bila pred 17 leti. Vojna med Izraelom in Hezbolahom bi tako bila zelo uničujoča.

Videoposnetek Hezbolahovih vojaških vaj na jugu Libanona:

Predstavniki Hezbolaha so v ponedeljek libanonskemu zunanjemu ministru Abdulahu Buhabibu zagotovili, da nimajo interesa sodelovati v trenutnih sovražnostih med Izraelom in Hamasom.

Hezbolah pomagal Hamasu

Po drugi strani pa je ameriški medij Wall Street Journal poročal, da je bila zelena luč za Hamasovo teroristično akcijo prižgana na tajnem sestanku v Bejrutu 2. oktobra letos. Ameriški medij se je pri tem skliceval na visoke visoke člane Hezbolaha in Hamasa.

Stiki med Hamasom in Hezbolahom so zelo tesni. Kot piše Watson, je javna skrivnost, da so libanonski raketni konstruktorji in inženirji pomagali Hamasu zgraditi njegov arzenal orožja.