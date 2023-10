Zaradi objav o vojni v Izraelu Playboy prekinil sodelovanje z nekdanjo pornozvezdnico Mio Khalifa

Potem ko so pripadniki teroristične organizacije Hamas v soboto napadli Izrael, se je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) oglasila Mia Khalifa. V številnih objavah je podprla Palestino in se šalila na račun vojne.

"Če lahko pogledate situacijo v Palestini in niste na strani Palestincev, potem ste na napačni strani apartheida in zgodovina bo to čez čas pokazala." "Ali lahko nekdo prosim reče borcem za svobodo v Palestini, naj obrnejo svoje telefone in snemajo vodoravno." "Sionistični apartheidski režim so zrušili gverilski borci v lažnih Guccijevih srajcah." To so le nekatere izmed objav 30-letnice, ki so naletele na številne burne odzive.

Playboy: Njene besede in dejanja imajo posledice

Znani kanadski podkaster Todd Shapiro je takoj prekinil sodelovanje s Khalifovo. Za enako potezo so se odločili tudi pri reviji Playboy. "Spodbujamo svobodo govora in konstruktivno politično debato, a imamo ničelno toleranco do sovražnega govora. Pričakujemo, da se Mia zaveda, da imajo njene besede in dejanja posledice," so med drugim zapisali pri Playboyu. Sodelovanje s Khalifovo so prekinili in s svoje platforme izbrisali vse njene kanale.

Khalifova je v odzivu na kritike zapisala, da z ničemer ni spodbujala nasilja. Zagovarja svojo rabo izraza "borci za svobodo", s katerimi je, kot sama pravi, opisala palestinske državljane, ker to predstavlja njihov vsakodnevni boj za svobodo. Razkrila je tudi, da je zaradi svoje javne podpore Palestini ostala brez poslovnih priložnosti.