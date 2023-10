Privrženci Palestine z baklami nad sydneyjsko opero

Potem ko je v soboto palestinska teroristična organizacija Hamas napadla Izrael, je na stotine palestinskih privržencev protestiralo na ulicah Sydneyja. Zbrali so se pred sydneyjsko opero, ki je bila v znak podpore Izraelu osvetljena z belo in modro barvo.

Protestniki so se podali na ulice Sydneyja, od mestne hiše do znamenite operne hiše, ki je bila v znak podpore Izraelu osvetljena z belo in modro barvo, kar je razjezilo protestnike. Zahtevali so, da Avstralija prekine vezi z Izraelom, in ljudi pozvali, naj protestirajo v znak solidarnosti s Palestino.

"Odpor je upravičen, ko je Palestina okupirana," je vzklikalo na stotine protestnikov. Skupini je sledilo več deset policistov. Ko so prišli do avstralske opere, so nekateri protestniki na stavbo vrgli bakle, v zraku pa so plapolale palestinske zastave.

Breaking News Australia: #HamasTerrorist and Palestinian sympathisers in #Australia are reportedly attacking the Sydney Opera House. pic.twitter.com/XPO1OZbNJZ — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 9, 2023

Na ulicah so se zbrali tudi podporniki Izraela. Na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) je zaokrožil posnetek moškega z izraelsko zastavo. Policisti so ga odvedli stran od protestnikov.

Australian police arrest a man for waving an Israeli flag near a protest by Hamas supporters in Sydney



🇦🇺🇮🇱 pic.twitter.com/xg6mvAHqTK — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023

V ZDA spopadi med podporniki Izraela in Palestine

Po napadu Hamasa na Izrael so v ZDA izbruhnili spopadi. Na Times Squaru v New Yorku so se zbrale večje skupine palestinskih in izraelskih podpornikov. Besedni obračuni so prerasli v fizične.

Palestinski Američani so medtem protestirali pred izraelskimi konzulati v Atlanti in Chicagu ter v Kaliforniji, zbrali pa so se tudi privrženci Izraela.

Protesti propalestinskih in proizraelskih skupin so potekali tudi v prestolnici Washington, kjer je prišlo do fizičnih spopadov med dvema skupinama protestnikov.

Sicer se protesti odvijajo tudi drugod po svetu, med drugim v Nemčiji in Veliki Britaniji.