Med razdeljevanjem humanitarne pomoči v Gazi številni mrtvi

Izraelska vojska je davi streljala na civiliste, ki so se zbirali pred razdeljevalnico pomoči v Rafi. Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje je v streljanju umrlo vsaj 21 ljudi, 178 jih je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Palestinska tiskovna agencija Wafa ob tem poroča o 30 smrtnih žrtvah.

GHF je jutranje napade na območje, kjer je razdeljevala pomoč, zanikala. "Naša pomoč je bila tudi danes razdeljena brez incidentov," so pri organizaciji zapisali v izjavi in dodali, da se "zavedajo govoric, ki jih aktivno širi Hamas o smrtnih žrtvah in poškodovanih." Kot so še navedli, je bilo od začetka akcije pred šestimi dnevi skupno razdeljenih več kot 4,7 milijona obrokov.

Izraelska vojska je medtem sicer sporočila, da nima podatkov o poškodbah zaradi streljanja na območju razdeljevanja humanitarne pomoči in da zadevo še preverja.

V Gazo prispelo 77 tovornjakov s hrano in drugo pomočjo

Napad naj bi se zgodil na območju razdeljevanja humanitarne pomoči, ki jo vodi nova humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pod okriljem ZDA in Izraela. To so ustanovili po tem, ko je Izrael obtožil palestinsko gibanje Hamas, da krade humanitarno pomoč, kar Hamas sicer zanika.

Medtem je v soboto v Gazo prispelo 77 tovornjakov Svetovnega programa Združenih narodovo za hrano. Številni stradajoči so tovornjake ustavili in izropali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.