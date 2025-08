Izraelska vojska odredila evakuacijo za dele mesta Gaza

Poudarki dneva:



10.55 Izraelska vojska ob nadaljevanju napadov odredila evakuacijo za dele mesta Gaza

9.40 V Gazi v nesreči tovornjaka s humanitarno pomočjo umrlo 20 ljudi

7.32 Netanjahu: Izrael mora dokončno poraziti Hamas, da bi osvobodil talce

7.20 Na zasedanju Varnostnega sveta ZN o talcih Hamasa opozarjali na katastrofalen položaj Palestincev v Gazi

7.10 Trump odločitev o popolni zasedbi Gaze prepušča Izraelu

10.55 Izraelska vojska ob nadaljevanju napadov odredila evakuacijo za dele mesta Gaza

V novih napadih na Gazo je bilo po navedbah lokalnih zdravstvenih virov ubitih najmanj 18 Palestincev. Med njimi je tudi pet ljudi, ki so bili ubiti v raciji na hišo severno od begunskega taborišča Nusejrat. Tarča napadov je bila tudi bolnišnica v mestu Gaza, ki jo vodijo Združeni narodi in je nudila zatočišče razseljencem, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je medtem danes odredila evakuacijo za več predelov soseske Zejtun v mestu Gaza. Ob tem je civiliste pozvala, naj se nemudoma odpravijo proti Al Mavasiju, t. i. varnemu območju za razseljene Palestince, ki je bilo v preteklosti večkrat tarča napadov.

Načelnik generalštaba izraelske vojska Ejal Zamir načrta javno še ni komentiral, a naj bi po poročanju izraelskih medijev na torkovem sestanku z Netanjahujem nasprotoval popolnemu zavzetju Gaze. Med drugim naj bi takšno okupacijo označil za past in dodal, da bi ogrozila tako vojake kot zajete talce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V odzivu na poročanja medijev je obrambni minister Izrael Kac danes izjavil, da ima Zamir pravico izražati svoje mnenje, a da bo vojska na koncu morala izvršiti vse odločitve vlade glede Gaze, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Ker Hamas noče izpustiti talcev, je treba sprejeti dodatne odločitve o tem, kako doseči cilje vojne: uničiti Hamas in hkrati ustvariti pogoje za izpustitev talcev," je še dodal.

9.40 V Gazi v nesreči tovornjaka s humanitarno pomočjo umrlo 20 ljudi

V bližini begunskega taborišča Nusejrat v osrednjem delu Gaze se je v torek na množico ljudi, ki so čakali na pomoč, prevrnil tovornjak s humanitarno pomočjo. Umrlo je 20 ljudi, več deset jih je ranjenih, je danes sporočila palestinska civilna zaščita. Gibanje Hamas je v odzivu Izrael obtožilo, da tovornjake namerno usmerja na nevarne ceste.

"Tovornjak, ki je prevažal hrano, se je prevrnil na ljudi, potem ko so ga okupacijske sile prisilile, da je zapeljal na nevarne ceste, ki so bile pred tem bombardirane in niso bile primerne za prevoz," je po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočil vladni urad za medije v Gazi.

Dodal je, da Izrael s tem civiliste namerno sili v nevarnost v okviru svojih načrtov za "ustvarjanja kaosa in lakote" v enklavi.

Po navedbah Hamasa je Izrael tovornjake že večkrat usmeril na nevarne ceste, ki so pogosto prenatrpane z lačnimi civilisti, ki čakajo na hrano, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je marca uvedel popolno blokado Gaze, maja pa jo je delno odpravil, da bi ameriško-izraelski Humanitarni fundaciji za Gazo (GHF) omogočil odprtje centrov za razdeljevanje hrane. Konec julija je Izrael tudi nekoliko sprostil omejitve glede dobave pomoči, a je vladni urad za medije v Gazi v ponedeljek opozoril, da je v enklavo od takrat vstopilo le 674 tovornjakov.

Po navedbah humanitarnih organizacij bi moralo sicer v Gazo vsak dan vstopiti najmanj 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo in gorivom, da bi zadostili osnovnim potrebam prebivalstva. Po podatkih ZN, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, večino pošiljk pomoči v kaosu, ki vlada na območju, že na poti izropajo sestradani civilisti ali oborožene skupine.

Posebni poročevalci in drugi strokovnjaki Združenih narodov so medtem v torek v skupni izjavi GHF označili za primer izkoriščanja pomoči za prikrite vojaške in geopolitične namene, kar predstavlja resno kršitev mednarodnega prava. Ob tem so pozvali k ukinitvi omenjene fundacije. V in ob centrih GHF je bilo namreč od konca maja ubitih več kot tisoč stradajočih Palestincev.

Izrael ob omejevanju dobav pomoči še naprej vztraja pri vsakodnevnih napadih na razdejano enklavo. Vojska je namreč tudi danes izvedla več napadov, pri čemer je bilo ubitih najmanj devet ljudi.

7.32 Netanjahu: Izrael mora dokončno poraziti Hamas, da bi osvobodil talce

O posodobljenem vojaškem načrtu za Gazo bo v prihodnjih dneh razpravljal tudi izraelski varnostni kabinet.

"Treba je dokončno poraziti sovražnika v Gazi, osvoboditi vse naše talce in zagotoviti, da Gaza ne bo več predstavljala grožnje za Izrael," je v torek med obiskom vojaškega vadišča izjavil Netanjahu. Premierjev urad je pozneje sporočil, da je imel Netanjahu triurni sestanek z načelnikom generalštaba izraelske vojske Ejalom Zamirjem o nadaljnjih korakih glede Gaze.

Njuno srečanje je sledilo poročanju nekaterih izraelskih medijev, da naj bi se Netanjahu odločil za popolno okupacijo Gaze. Po navedbah medija Channel 12 bi domnevni načrt Netanjahuja o širitvi operacij v Gazi lahko bil le pogajalska taktika. Načrt bo sicer moral potrditi varnostni kabinet, ki naj bi se sestal v četrtek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

7.20 Na zasedanju Varnostnega sveta ZN o talcih Hamasa opozarjali na katastrofalen položaj Palestincev v Gazi

Zasedanje Varnostnega sveta ZN o talcih Hamasa, ki ga je zahteval Izrael po objavi fotografij shujšanih talcev, je bilo v torek v znamenju katastrofalnega položaja palestinskih civilistov v Gazi zaradi izraelskih povračilnih ukrepov na napad Hamasa oktobra 2023. Govorniki so svarili tudi pred morebitno izraelsko popolno zasedbo Gaze.

"Ostro obsojamo Hamas in Islamski džihad zaradi okrutnosti do talcev. Vse podobe, ki prihajajo iz Gaze, nas globoko pretresajo ter opominjajo na nevzdržno trpljenje civilistov po letu in devetih mesecih vojne," je na zasedanju dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.

Ob tem je znova pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev. "Zajetje talcev je prepovedano. Izkoriščanje njihovih sestradanih podob za propagando pa je preprosto barbarsko," je poudaril Žbogar.

Tako kot večina njegovih kolegov je tudi Žbogar opozoril na trpljenje palestinskih civilistov v Gazi. "Namerno stradanje je nezakonito in moralno nesprejemljivo - kjerkoli se zgodi in kdorkoli ga zagreši. Vse strani zavezuje mednarodno humanitarno pravo, vendar se v Gazi te zaveze sistematično kršijo," je dejal.

Opozoril je tudi, da je Izrael dolžan omogočiti humanitarno pomoč v Gazi, in ponovno pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči prek agencij ZN.

"Slovenija odločno zavrača kakršnekoli načrte za širitev vojaških operacij v Gazi, ki bi resno ogrozile civiliste, vključno z ugrabljenimi, in poslabšale humanitarno katastrofo. Za to trpljenje ni vojaške rešitve. Izkušnje so pokazale, da nas to ne približuje miru, svobodi ali varnosti za Palestince ali Izraelce," je dejal veleposlanik.

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, srednjo Azijo in Ameriko Miroslav Jenča je dejal, da Hamas še vedno zadržuje 50 talcev, od katerih jih je 28 verjetno že mrtvih. Zajetje talcev in njihove zlorabe je obsodil in zahteval njihovo takojšnjo izpustitev.

Obenem je opozoril, da bi širitev izraelskih vojaških operacij v Gazi lahko imela katastrofalne posledice tako za Palestince kot za preostale talce. Jenča je poudaril še, da za konflikt v Gazi ni vojaške rešitve.

V podobnem slogu so bili nastopi večine članov Varnostnega sveta ZN. Predstavnica Velike Britanije je kot edini izhod iz krize izpostavila priznanje palestinske države.

Varnostni svet je nagovoril brat enega od talcev Hamasa Ilaj David, izraelski zunanji minister Gideon Sar pa je mednarodno skupnost pozval, naj okrepi pritisk na islamistično gibanje Hamas, ki strada in muči izraelske talce. Kritike na račun zadrževanja humanitarne pomoči Palestincem je zavrnil in zagotovil, da Izrael omogoča dostop velikih količin pomoči v Gazo.

7.10 Trump odločitev o popolni zasedbi Gaze prepušča Izraelu

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek dejal, da odločitev o popolni zasedbi območja Gaze prepušča Izraelu. V odgovoru na novinarsko vprašanje je dodal, da se sam osredotoča na hrano za prebivalce Gaze, poročajo ameriški mediji.

Novinarjem v Beli hiši je še povedal, da si je ogledal videoposnetek palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v katerem izčrpan in shiran izraelski talec v predoru v Gazi koplje, kot pravi, svoj lastni grob. Trump je dejal, da upa, da bo posnetek videlo veliko ljudi.

Trump je prejšnji teden dejal, da bodo ZDA v Gazi ustanovile nove centre za hrano, Bela hiša pa od takrat napoveduje, da bo razkrila nov načrt za razdeljevanje pomoči Gazi, vendar ga še ni predstavila. Trump je novinarjem v Beli hiši povedal, da bo denar prispeval Izrael, pa tudi arabske države.

Spletni portal Axios, ki se sklicuje na dva ameriška uradnika in enega izraelskega uradnika, poroča, da nameravajo ZDA znatno okrepiti svojo vlogo pri zagotavljanju humanitarne pomoči v Gazi. Kot navaja, je Trump načrt glede tega v torek zvečer obravnaval s posebnim odposlancem Stevom Witkoffom po njegovem obisku v Izraelu in Gazi.

Ameriški uradnik je dejal, da je bilo odločeno, da bo Trumpova administracija prevzela upravljanje humanitarne pomoči v Gazi, češ da Izrael tega ne dela ustrezno. Sredstva za to naj bi prispevale zalivske države, verjetno pa bosta vključena tudi Jordanija in Egipt.