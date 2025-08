Nevarna eskalacija: izraelski minister razburil z obiskom mošeje Al Aksa #video

Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je danes obiskal mošejo Al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu in tam javno opravil judovsko molitev. To sporno dejanje krši dolgoletni dogovor za to mesto, sveto tako za muslimane kot jude. Njegovo dejanje so že obsodile palestinska uprava, Jordanija in Savdska Arabija.

V izjavi, posneti v kompleksu, je Ben Gvir dejal, da bi moral Izrael odgovoriti na videoposnetek dveh izraelskih talcev, ki so jih palestinske islamistične skupine objavile ta teden, tako da bi "razširil izraelsko suverenost nad celotno Gazo", poročajo tuje tiskovne agencije.

Mošeja Al Aksa je tretje najsvetejše mesto islama in tudi najsvetejše mesto judovstva, ki se časti kot mesto prvega in drugega judovskega templja. Judovski verski obredi so tam prepovedani na podlagi dolgoletnega sporazuma med Izraelom in Jordanijo, skrbnikom tega mesta.

Mošeja Al Aksa Foto: Reuters

Tudi datum, ki ga je Ben Gvir izbral za svojo akcijo, je simbolen. V hebrejskem koledarju je danes dan posta v spomin na uničenje dveh judovskih templjev na mestu današnje mošeje Al Aksa.

V zadnjih letih so judovski obiskovalci, vključno s člani izraelskega parlamenta, ta dogovor, znan kot status quo, večkrat kršili. Vendar pa je bil današnji obisk Ben Gvira prvi primer, ko je molitev javno recitiral minister, poročajo izraelski mediji.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v izjavi za javnost poudaril, da se izraelska politika do ohranjanja statusa quo na Tempeljskem griču ni in ne bo spremenila.

Izraelski časnik Harec je Ben Gvirjevo dejanje označil za provokacijo. Palestinska uprava je potezo ministra označila za nevarno eskalacijo, obsodili sta jo tudi Jordanija in Savdska Arabija.

15.03 Novi spopadi na jugu Sirije zahtevali smrtne žrtve

Po poročanju sirske državne televizije so oborožene skupine napadle osebje sirskih notranjih varnostnih služb, pri čemer so ubile enega pripadnika varnostnih sil, več ljudi je bilo ranjenih. Umrl naj bi tudi en pripadnik lokalnih borcev. Oborožene skupine naj bi tudi obstreljevale več vasi v provinci Suvajda.

V provinci je sredi julija izbruhnilo medetnično nasilje med druzi in sunitskimi beduini, zaradi česar je vlada tja napotila varnostne sile. Z zračnimi napadi se je nato vključil tudi Izrael, ki se razglaša za zaščitnika druzov.

Spopadi, ki so po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice v tednu dni zahtevali okoli 1.400 življenj, so se glede na trditve sirske vlade ustavili 20. julija.

Vlada v Damasku je napovedala, da bo preiskala julijsko nasilje v provinci. Odbor, zadolžen za preiskavo, se je na prvi seji sešel v soboto, poroča AFP.

10.09 Množične demonstracije v Izraelu

Po navedbah združenja za družine talcev in pogrešanih se je na ulicah Tel Aviva zbralo okoli 60 tisoč ljudi. Protesti so po poročanju časnika Times of Israel potekali tudi v nekaterih drugih izraelskih mestih. Časnik navaja, da so bile to ene najbolj množičnih demonstracij v zadnjih tednih.

Demonstracije so potekale po tem, ko je Hamas objavil video posnetek 24-letnega talca. Ta na posnetku koplje v ozkem predoru in je videti močno izčrpan. Ob tem med drugim pove, da je julija kdaj v celem dnevu dobil za jesti le fižol in lečo, včasih pa celo ničesar.

Družina talca, ki ga je Hamas zajel na glasbenem festivalu med vdorom v Izrael 7. oktobra 2023, Hamasu očita načrtno stradanje 24-letnika, ki ga zadržujejo na območju Gaze.

Prebivalstvo območja Gaze se zaradi izraelskih blokad dobav pomoči sooča s katastrofalnim pomanjkanjem, številni, predvsem otroci, umirajo zaradi podhranjenosti in lakote. Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim diplomatskim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi dogaja genocid.