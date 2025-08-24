Oven

Preteklo obdobje so zaznamovale določene napetosti v odnosu s partnerjem. Dobra novica je ta, da ste lahko srečni, če je odnos preživel in ni prišlo do prekinitve ali ločitve. V naslednjem obdobju bo odnos s partnerjem veliko boljši, samski pa lahko računate na novo ljubezen. Vse, kar je bilo slabo, je že za vami.

Bik

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Dvojčka

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Rak

Samski se boste danes zapletli v pogovor z osebo, ki se bo izkazala za zelo simpatično. To bo obenem tudi čudovita priložnost, da o njej izveste več. Vezani pa boste poskrbeli, da se bo v ljubezni začelo več dogajati. Zadeve spravite v red, popestrite odnos in malce pozabite na delo. Partnerja boste razveselili.

Lev

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe.

Devica

Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Tehtnica

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja.

Škorpijon

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se nocoj držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Strelec

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo.

Kozorog

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Vodnar

Površinski odnosi s prijatelji in družino se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od vseh. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Ribi

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.