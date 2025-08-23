Reli za državno prvenstvo v Žalcu je zaznamovala zmaga 21-letnega Marka Škulja, ki je postal najmlajši zmagovalec relija v Sloveniji, enako pa tudi uspešen dirkaški debi smučarskega skakalnega asa Timija Zajca.

Rok Turk (desno) in Marko Grossi tokrat brez zmage. Foto: Gregor Pavšič Mark Škulj je pri 21 letih postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo. S tem je popravil kar 33 let star rekord Darka Peljhana, ki je leta 1992 na reliju Lizzy slavil pri 22 letih. Škulj je zmagal na reliju Dolina zelenega gaja, kjer med tremi favoriti edini ni naredil napake. Od druge do osme preizkušnje je sicer prepričljivo vodil Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), a je nato prezgodaj zapeljal v časovno kontrolo in dobil dve minuti kazni, Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot) pa je minuto izgubil zaradi prebite pnevmatike na četrti hitrostni preizkušnji.

Skupno četrti je bil spet odlični Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik), zmagovalec Divizije 4, peto mesto pa je osvojil zmagovalec razvrstitve Masters Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj).

Video - atraktivne vožnje po ulicah Žalca

Trije najhitrejši dirkalniki relija v Žalcu. Na vrhu relija v Sloveniji prvič Citroenov dirkalnik. Foto: Gregor Pavšič

Z relijem je v petek zvečer po ulicah Žalca najbolje začel Škulj, toda v soboto dopoldne je Turk stvari postavil na mesto potrdil vlogo favorita. Aktualni prvak je predvsem na zahtevni preizkušnji Marija Reka vozil odlično in si privozil lepo prednost. Po osmih hitrostnih preizkušnjah je ta znašala natankon minuto.

Toda v prostoru za “regroup” oziroma zbijanje sta Turk in sovoznica Kacin napačno izračunala čas izstopa in si zato prislužila dve minuti pribitka. Kljub kazni sta reli končala skupno tretja. Škulj je imel pred Grossijem 26,8 sekunde, pred Turkom pa 45 sekund prednosti. Preobrat v zaključku je začinil tudi jesenski del prvenstva, v katerem pa Turk ostaja prvi favorit za naslov državnega prvaka.

Dirkalnik Timija Zajca in Zmaga Logarja. Foto: Gregor Pavšič

Posebnost relija v okolici Žalca je bil dirkaški debi Timija Zajca. Vrhunski smučarski skakalec in letalec živi ob eni izmed hitrostnih preizkušenj, že dalj časa pa je v njem tlela želja po poletnem preizkusu v adrenalinskem športu. Na eni izmed hitrostnih preizkušenj je Zajc s sovoznikom Zmagom Logarjem skočil tudi z avtomobilom - vozil je ford fiesto rally3 in z njo reli končal na skupno devetem mestu in drugem v Diviziji 4.

Video - skok Timija Zajca in vtisi po prvem reliju

Rezultati: 1. Škulj-Šumer (citroen C3 rally2) 59:58,9; 2. Grossi-Berlot (citroen C3 rally2) + 0:26,8; 3. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) + 0:45,0; 4. Glasenčnik-Pistotnik (renault clio rally3) + 0:58,0, 5. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 2:05,1; 6. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 2:20,6; 7. Zrinski-Kurent (škoda fabia rally2) + 2:43,3; 8. Kresnik-Cotič (peugeot 208 rally4) + 3:47,2; 9. Zajc-Logar (ford fiesta rally3) + 4:16,8; 10. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 4:29,2; … uvrščenih 44 posadk (40 za slovensko DP)

Divizija 2: 1. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) 1:02:19,5; 2. Kresnik-Cotič (peugeot 208 rally4) + 1:26,6; 3. Mlinar-Mlinar (peugeot 208 rally4) + 5:55,7; 4. Savič-Kobal (opel corsa rally4) + 6:09,7; 5. Mrak-Vončina (ford fiesta rally4) + 7:06,0; …

Divizija 4: 1. Glasenčnik-Pistotnik (ford fiesta rally3) 1:00:56,2; 2. Zajc-Logar (ford fiesta rally3) + 3:18,8; 3. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 3:31,2; 4. Čebron-Umek (mitsubishi lancer EVO9) + 3:34,8; 5. Kavs-Cencič (ford fiesta rally3) + 3:37,5; …

Divizija 1: 1. Velkavrh-Gorenc Velkavrh (renault clio rally5) 1:08:14,8; 2. Brus-Zaljuberšek (renault clio rally5) + 0:31,6; 3. Jereb-Praček (renault clio rally5) + 1:33,7; 4. Lampe-Dolenc (opel adam cup) + 1:53,7; 5. Černigoj-Černigoj (opel adam cup) + 3:17,6; …

Masters: 1. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) 1:02:04,0; 2. Zrinski-Kurent (škoda fabia rally2) + 0:38,2; 3. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 2:24,1

Divizija 3: 1. Skledar-Ksir (renault clio) 1:15:02,8; 2. Likar-Habe (ford fiesta ST) + 1:24,6; 3. Šuligoj-Šuligoj (fiat punto) + 9:31,7

Video - takoj po štartu prek skoka

Martin Čendak je s sovoznikom Jakobom Markežičem dobil Divizijo 2. Foto: Gregor Pavšič

Zelo razburljiv razplet je bil v Diviziji 2, kjer sta se za vsako razpoložljivo sekundo borila Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj) in Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič). Miklavčič je povedel, nato ga je Čendak ujel, pa je Miklavčič spet pobegnil za nekaj sekund in nato je Čendak še enkrat prišel v vodstvo.

Njunih izjemnih voženj je bilo konec na predzadnji preizkušnji, ko je Miklavčič zletel s ceste in odstopil. Čendak je pripeljal do druge zaporedne zmage in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi v Žalcu je bil Robi Kresnik (peugeot 208 rally4, sovoznica Nives Cotič).

Dirkalni renault clio rally5 Mitje Velkavrha in Nine Gorenc Velkavrh. Foto: Gregor Pavšič

V Diviziji 1 ni bilo dvoma o zmagovalcu. Mladi Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc), ki mora pri 17 letih voziti še z oznako za mladega voznika, je vodil od prve do zadnje hitrostne preizkušnje. Sredi relija je njegova prednost narasla že na 59 sekund, nato pa je le zanesljivo nadziral prednost. Velkavrh je imel v cilju dobre pol minute naskoka pred Luko Brusom (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek), tretja sta bila lanska prvaka Jure Jereb in Matej Praček. Tudi ta posadka je vozila renault clia rally5.