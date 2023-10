Pretresljiv posnetek: Hamasovci ugrabili 25-letno študentko #video

Pripadniki Hamasa so ugrabili izraelsko študentko Noo Argamani in njenega fanta ter to tudi posneli. Kot je razvidno s posnetka, so njo posedli na motor in jo odpeljali v puščavo, fantu pa na hrbtu zvezali roke.

"Ne ubijte me," je kričala 25-letna Noa Argamani in se poskušala izviti iz rok pripadnikov teroristične organizacije Hamas, ki so jo ugrabili pred očmi njenega fanta. Ta je lahko le nemočno gledal, kako so jo hamasovci z motorjem odpeljali v puščavo. Oba sta se udeležila glasbenega festivala, kjer so pripadniki Hamasa v soboto pobili več kot 260 ljudi.

Svojci 25-letnice si prizadevajo, da se videoposnetek doseže čimveč ljudi, da bi par lažje našli in izpustili. "Vse življenje, odkar se je rodila, sem jo skušal obvarovati, jo podpirati in ljubiti. V teh groznih trenutkih ji ne morem ponuditi roke," v solzah pripoveduje oče Noe Argamani.

This video appears to show 25-year-old Noa Argamani being kidnapped by Hamas fighters in Israel.



Noa was manhandled on a motorbike and driven across the desert. Her father was in tears as he spoke to reporters about her disappearancehttps://t.co/G2KFlVqF8t pic.twitter.com/wnYALo91hB — Sky News (@SkyNews) October 8, 2023

"Bilo je grozno, pred tem sem še upal, da je z njo vse v redu. Ko sem videl posnetek, da je ugrabljena, so se moji upi razblinili," je za CNN povedal oče. Mama pa je hčerki sporočila, naj ostane močna in da jo doma vsi pričakujejo.

Kasneje se je na družbenih omrežjih pojavil še en posnetek prestrašene Argamanijeve, kako sedi na kavču in s tresočimi rokami pije vodo.

Hamas terrorists post a video of Noa Argamani, one of the young woman kidnapped and taken into Gaza yesterday. May she return home safely. pic.twitter.com/M51rNbJfNI — Israel MyChannel (@IsraelMychannel) October 8, 2023

Izrael je potrdil, da so napadalci ugrabili civiliste in vojake in jih odpeljali v Gazo. Teroristična skupina naj bi po nekaterih podatkih ugrabila na desetine ljudi, med njimi tudi otroke in starejše, poroča The Times of Israel.