Posnetek, ki je šokiral svet: grozljiva usoda Nemke v Izraelu

Eden najbolj šokantnih videoposnetkov sobotnega dogajanja v Izraelu je prikazoval napol golo in negibno telo ženske na poltovornjaku pripadnikov skrajne organizacije Hamas, ti so na njej sedeli in jo celo pljuvali. Po prvih ugibanjih naj bi šlo za pripadnico IDF, a se je kasneje izkazalo, da je bila ugrabljena in najverjetneje mrtva ženska državljanka Nemčije, 30-letna Shani Louk. Teroristi so jo ugrabili med napadom na udeležence glasbenega dogodka Nova Festival, ki je sicer potekal v znamenju miru.

Pripadniki Hamasa so sobotni napad na glasbeni festival, ki je potekal nedaleč od meje med Izraelom in Gazo, izvedli s terenskimi vozili in celo motoriziranimi jadralnimi padali. Po spletu so se razširili videoposnetki začetka napada ter pa groza in beg udeležencev festivala, ko so se ti začeli zavedati, da ne gre za del programa.

Tik pred napadom - v ozadju so vidni oboroženi Hamasovi padalci:

10. Peace music festival was in full swing in South Israel and suddenly Desert cult worshippers of Hamas started appearing in sky riding on motorized gliders...!!!

Just watch the video.!!#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/lywkNlIiks — Shri Krishna (@I_am_the_Story) October 8, 2023

Po podatkih izraelskih oblasti in poročanju več medijev so palestinski skrajneži med napadom na glasbeni festival ubili in ranili več udeležencev, natančna številka ni znana, ogromno oseb pa je pogrešanih, njihovi svojci jih danes mrzlično iščejo prek družbenih omrežij in spletnih forumov.

Po napadu na glasbeni festival je nastal tudi eden najbolj šokantnih videoposnetkov sobotnega napada pripadnikov Hamasa na južni Izrael. Na njem pripadniki teroristične organizacije sedijo na in pljuvajo na napol golo truplo ženske z eno nogo v nenaravnem položaju, naloženo v prtljažnik poltovornjaka.

Videoposnetek je preveč nazoren za objavo v našem mediju, lahko pa si ga ogledate na družbenem omrežju X, a pozor - gre za prizor posledic ekstremnega nasilja.

Gre za 30-letno nemško državljanko

Žensko v videoposnetku so zaradi unikatnih tetovaž in pričeske prepoznali njeni sorodniki, da gre za njeno hči, je v videoposnetku kasneje potrdila tudi njena mati in javnost obupano prosila za več informacij o njeni hčerki.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023

Žrtev napada pripadnikov Hamasa je 30-letna Shani Louk, državljanka Nemčije, ki je bila v Izraelu na izletu v organizaciji turistične agencije. Po poročanju britanskega tabloida Daily Mail je delala kot tatu umetnica.

Njeno identiteto je po pogovoru s sestro Adi Louk potrdil tudi ameriški medij Washington Post.

Loukova naj bi bila sicer znana kot velika pacifistka, zaradi česar se je tudi udeležila glasbenega festivala, katerega osrednje sporočilo je bil poziv k miru.

Shani Louk Foto: shanukkk/Instagram

Na spletu sicer odmeva negotova usoda še ene udeleženke istega glasbenega festivala, Noe Argamani, ki so jo palestinski skrajneži naložili na motor in najverjetneje odpeljali v Gazo. Ugrabili so tudi njenega partnerja Avinatana, kaj se je zgodilo z njim, ni znano: