R. K., STA

Palestinska zunanja ministrica na uradnem obisku v Sloveniji

Palestina, zastava | Slovenija, ki velja za eno glasnejših zagovornic pravic Palestincev znotraj EU, je v zadnjem času večkrat ostro obsodila ravnanje Izraela v Gazi. | Foto STA

Slovenija, ki velja za eno glasnejših zagovornic pravic Palestincev znotraj EU, je v zadnjem času večkrat ostro obsodila ravnanje Izraela v Gazi.

Foto: STA

Palestinska zunanja ministrica Varsen Agabekjan Šahin se na povabilo zunanje ministrice Tanje Fajon danes mudi na uradnem obisku v Sloveniji. Srečala se bo s celotnim slovenskim političnim vrhom, namen obiska pa je poglobitev sodelovanja in dvostranskih odnosov, ki so bili uradno vzpostavljeni junija lani po slovenskem priznanju Palestine.

Palestinska zunanja ministrica Agabekjan Šahin se bo poleg srečanja s Fajon danes sestala tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednikom vlade Robertom Golobom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, so sporočili z zunanjega ministrstva.

V okviru obiska bo potekala izmenjava stališč o aktualnih mednarodnih vprašanjih, še posebej o razmerah na Bližnjem vzhodu. Ministrici bosta ob tej priložnosti podpisali tudi memorandum o soglasju o razvoju odnosov med državama, s čimer se bo vzpostavil formalni okvir za redni dialog in konkretno sodelovanje.

Razmere se zaostrujejo

Palestinska zunanja ministrica se je sicer v Sloveniji mudila že pretekli konec tedna, pri čemer sta se skupaj s Fajon v soboto udeležili zaključnega dogodka v sklopu kampanje Sit Down – premiere muzikala Otrok miru na odru Križank v okviru Ljubljana Festivala.

Agabekjan Šahin je na uradni obisk v Slovenijo prišla v času, ko se razmere na zasedenih palestinskih ozemljih zaradi izraelske agresije vse bolj zaostrujejo.

Slovenija, ki velja za eno glasnejših zagovornic pravic Palestincev znotraj EU, je v zadnjem času večkrat ostro obsodila ravnanje Izraela v Gazi. Prejšnji teden se je pridružila tudi dvema skupnima izjavama več držav, ki so obsodile izraelski načrt širitve nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ter pozvale Izrael, naj neodvisnim tujim medijem omogoči dostop v Gazo in zagotovi zaščito novinarjem.

