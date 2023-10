Reševanje talcev, ki so jih zajeli teroristi Hamasa #vŽivo

Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na posvetovanjih za zaprtimi vrati v nedeljo obsojali napade pripadnikov Hamasa na Izrael, vendar najpomembnejši organ svetovne organizacije še ni sprejel nobenega uradnega sklepa in ni jasno, kdaj bo to storil.

Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na posvetovanjih za zaprtimi vrati v nedeljo obsojali napade pripadnikov Hamasa na Izrael, vendar najpomembnejši organ svetovne organizacije še ni sprejel nobenega uradnega sklepa in ni jasno, kdaj bo to storil.

7.10 V Izraelu se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje

6.30 Reševanje talcev, ki so jih zajeli skrajneži

7.35 Iran zanika neposredno vpletenost v napad na Hamas

Misija Irana pri Združenih narodih je v nedeljo sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. "Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine," so po poročanju tiskovne agencije Reuters zapisali v izjavi za javnost.

Hamas je pred tem sporočil, da ima za napade na izraelske cilje konec tedna podporo Irana. Teheran sicer že več let podpira Hamas ter njegovim borcem zagotavlja orožje in usposabljanje, gibanje pa trdi, da mu je to pomagalo pri izvedbi usklajenega napada.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sicer v nedeljo za ameriško televizijsko mrežo CNN povedal, da ameriška administracija še nima dokazov, da bi Iran vodil ta napad ali stal za njim.

Približno 48 ur po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje na območju. Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. Raketiranje nadaljuje tudi Hamas, čigar pripadniki naj bi bili še vedno prisotni na izraelskem ozemlju.

V spopadih so doslej med Izraelci našteli skupno več kot 700 smrtnih žrtev, še okoli 2150 pa je bilo po najnovejših podatkih ranjenih. v Gazi je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2300 je ranjenih.

Približno 48 ur po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael se nadaljujejo spopadi in obstreljevanje na območju. Izraelska vojska je ponoči na območju Gaze po lastnih navedbah zadela več sto tarč, povezanih s Hamasom in Islamskim džihadom. Raketiranje nadaljuje tudi Hamas.

V odgovor na Hamasov napad izraelska vojska še naprej obstreljuje območje Gaze, kjer naj bi samo ponoči z letali, helikopterji in topništvom obstreljevali 500 tarč. Med drugim naj bi zadeli poslopje, kjer bivajo Hamasovi teroristi, in več poveljniških centrov skupine. Tarča so bile tudi stavbe, povezane s skrajno skupino Islamski džihad, je sporočila vojska.

Izraelske sile iz okolice območja Gaze še naprej evakuirajo ljudi. Na jugu Izraela so namestili približno sto tisoč vojakov, je danes zgodaj zjutraj v izjavi sporočil tiskovni predstavnik vojske Džonatan Konrikus. Z misijo želijo po njegovih besedah zagotoviti, da Hamas ne bo več zmožen vojaško ogroziti Izraela in vladati na območju Gaze.

"Naše enote se še naprej borijo in iščejo preostale teroriste, ki so še vedno na izraelskem ozemlju," je sporočil in razmere opisal kot slabe. Izraelska vojska je ob tem Hamas obtožila, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Skupno so do zdaj med Izraelci našteli več kot 700 smrtnih žrtev, še okrog 1.200 pa je bilo ranjenih. Številni so v kritičnem stanju, zato Konrikus svari, da bo število mrtvih še naraslo. Več kot sto izraelskih civilistov in vojakov medtem Hamas kot talce zadržuje v Gazi, je ocenil.

Na območju z 2,3 milijona prebivalci je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2.300 je ranjenih.

Konrikus je še ocenil, da je v Hamasovem sobotnem napadu sodelovalo okrog tisoč palestinskih skrajnežev, sobotno dogajanje pa je opisal kot "daleč najhujši dan v zgodovini Izraela". "Še nikoli ni toliko Izraelcev ubila ena sama stvar, kaj šele sovražnikova dejavnost v enem dnevu," je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. "To bi lahko bila 11. september in Pearl Harbour v enem," je dejal.

Tudi na širšem območju Tel Aviva in drugih mest so se sicer ponoči oglašala sirene, ko je Hamas proti Izraelu izstrelil nove rakete.

6.30 Reševanje talcev, ki so jih zajeli skrajneži

Izrael si po silovitem in presenetljivem sobotnem napadu Hamasa prizadeva znova vzpostaviti nadzor nad celotnim ozemljem ter rešiti talce, ki so jih zajeli pripadniki palestinske teroristične organizacije. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi skrajneži zajeli več kot sto ljudi, vojakov in civilistov.

Izraelske sile so že v soboto začele povračilne napade na Gazo, po navedbah tamkajšnjih palestinskih oblasti je do zdaj na gosto naseljenem območju umrlo več kot 400 ljudi.

V Izraelu so v nedeljo uradno razglasili vojno stanje, premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo vojna "dolga in težka", izraelske sile pa bodo po njegovih besedah naredile vse, da uničijo Hamas.

Ta je sicer tudi v nedeljo zvečer nadaljeval raketiranje Izraela, v več delih države, tudi v Tel Avivu, so se oglasile sirene. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je bilo v Tel Avivu slišati eksplozije, ki so bile najverjetneje posledica delovanja izraelskega protiraketnega ščita. V mestu Aškelon blizu Gaze naj bi raketa zadela večstanovanjsko hišo.

6.05 V Varnostnem svetu ZN obsodbe Hamasovih napadov na Izrael

Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na posvetovanjih za zaprtimi vrati v nedeljo obsojali napade pripadnikov Hamasa na Izrael, vendar pa najpomembnejši organ svetovne organizacije še ni sprejel nobenega uradnega sklepa in ni jasno, kdaj bo to storil.

Predstavnik ZDA Robert Wood je novinarjem povedal, da so se vrstile obsodbe napadov večine držav. "Očitno ne vseh. Ne bom šel v podrobnosti, ampak lahko si mislite, za koga gre," je dejal.

Obsodbe napadov sta potrdili tudi veleposlanica Malte Vanessa Frazier in Združenih arabskih emiratov Lana Nusseibeh. Drugih veleposlanikov pred novinarje ni bilo.

Veleposlanici sta dejali, da pričakujejo odgovor Izraela, vendar poudarili, da mora biti usmerjen proti Hamasu, ne proti palestinskim civilistom. "Zadeve se hitro spreminjajo in ta trenutek ne vem, kdaj bo novo zasedanje Varnostnega sveta oziroma kdaj bo sprejet kakšen ukrep," je dejala Frazier.

Pripadniki Hamasa so v soboto napadli številne cilje v Izraelu, ki je odgovoril z zračnimi napadi na Gazo in do nedelje zvečer je bilo na izraelski strani najmanj 700 smrtnih žrtev, na palestinski pa najmanj 400, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan je pred posvetovanjem Varnostnega sveta v pogovoru z novinarji na ZN napade na Izrael primerjal z napadi na ZDA 11. septembra 2001. Pri tem je pokazal fotografije ugrabitev izraelskih civilistov in zagotovil, da bodo storili vse, da jih vrnejo domov.

"Zdaj je čas za popolno uničenje Hamasove teroristične infrastrukture, da se takšna grozodejstva nikoli ne ponovijo," je dejal.

Palestinski veleposlanik Riad Mansur pa je Izrael pozval, naj namesto sile izbere pot miru. "To ni trenutek, da Izrael ponovi svojo grozno izbiro. To je čas, da se Izraelu pove, da mora spremeniti smer, da obstaja pot miru, na kateri ne umirajo niti Izraelci niti Palestinci," je novinarjem na ZN dejal Mansur.

Posvetovanjem Varnostnega sveta je kot opazovalec prisostvoval tudi bodoči posebni predstavnik Slovenije v tem organu Samuel Žbogar.

Povedal je, da je člane Varnostnega sveta s položajem na terenu - o napadih Hamasa, ki še potekajo, in težkem humanitarnem položaju v Gazi - seznanil posebni koordinator ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Tor Wennesland.

Sledila je razprava, med katero so vsi obsojali napade, čeprav z različnimi poudarki, in opozarjali pred nevarnostjo širitve konflikta v regiji. Vrstili so se pozivi k prekinitvi ognja in ukrepanju Varnostnega sveta.

Vendar za zdaj ne kaže, da bo ta dosegel soglasje o resoluciji ali kakšnem drugem ukrepu, ki jih ima na voljo, še posebej v luči prihajajoče izraelske ofenzive na Gazo.

Slovenija od 1. oktobra sodeluje pri razpravah v Varnostnem svetu kot opazovalka, pri čemer lahko le spremlja dogajanje, ne more pa sodelovati. To bo lahko počela kot članica od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025.

"Vendar če bi lahko povedali svoje mnenje, bi med drugim povedali, da Varnostni svet mora ukrepati. Prav tako bi ostro obsodili napade na Izrael ter pozvali k premirju in nujni obnovitvi mirovnega procesa v smeri rešitve dveh držav, ko se položaj umiri," je dejal Žbogar v izjavi za STA.