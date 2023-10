Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po današnjem silovitem in obsežnem napadu palestinskih skrajnežev na Izrael razglasil, da je država trenutno v vojni. Zgodaj zjutraj je iz Gaze proti Tel Avivu in okoliškim krajem namreč poletelo več tisoč raket, nato pa so palestinski skrajneži prebili nadzor na mejnem prehodu, vstopili v več izraelskih mest in začeli streljati na civiliste. Šlo je za koordinirano akcijo, odgovornost zanjo pa je prevzela teroristična organizacija Hamas, katere voditelj danes tudi poziva k vstaji. Število mrtvih in ranjenih Izraelcev strmo narašča. Izrael je proti Gazi že napotil večje število vojakov, začel pa je tudi obstreljevati položaje Hamasa v Gazi.

Pomembnejši poudarki dneva:



- Družbena omrežja preplavili posnetki brutalnega nasilja palestinskih skrajnežev

- Robert Golob obsodil napad Hamasa na Izrael

- Hamas je ugrabil več Izraelcev, tudi civilistov: pravijo jim vojni ujetniki

- Izrael je razglasil izredne razmere

- Iran podprl napade Hamasa, Savdska Arabija poziva k takojšnji prekinitvi nasilja

- Črnčec: Izraelski obveščevalci so tokrat povsem zatajili

- Pripadniki Hamasa poskušajo vdreti v stanovanja civilistov

- Mrtvih in ranjenih ogromno Izraelcev

- Iz sveta se vrstijo obsodbe palestinskih skrajnežev

- Netanjahu: Država je v vojni

- "Streljajo na vse, kar se premika"

- Proti Izraelu je bilo po zadnjih ocenah izstreljenih kar 7.000 raket

Družbena omrežja preplavili posnetki brutalnega nasilja palestinskih skrajnežev

Na nekaterih spletnih straneh in družbenih omrežjih so začeli krožiti posnetki domnevnih številnih smrtnih žrtev današnjih napadov na mesta v Izraelu, pa tudi posnetki brutalnih umorov izraelskih vojakov in civilistov, ki so jih zagrešili pripadniki Hamasa.

Večina posnetkov je preveč nazornih, da bi jih lahko objavili brez zamegljevanja. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Posnetki med drugim prikazujejo znašanje pripadnikov Hamasa nad truplom izraelske ženske in trupli več ubitih izraelskih vojakov, brutalne umore pripadnikov izraelskih obrambnih sil z noži in strelnim orožjem, ugrabitev starejše izraelske ženske s strani palestinskih skrajnežev, sobo, polno smrtnih žrtev današnjega napada ene od enot Hamasa na mesto v Izraelu.

Pozor, nazorno, ogled na lastno odgovornost: pripadniki Hamasa so na avtocesti prestregli in nato pobili celotne izraelske družine.

Robert Golob obsodil napad Hamasa na Izrael

Slovenski premier Robert Golob je v odzivu na današnje dogajanje, ki ga je objavil uradni profil vlade na družbenem omrežju X, dejal, da so napadi na Izrael zelo zaskrbljujoči. Obsodil je dejanja teroristične organizacije Hamas in pozval k zadržanosti. "Terorizem in nasilje nad nedolžnimi državljani ne vodita nikamor," je še dejal Golob.

Prime Minister 🇸🇮 Robert Golob: Today’s attacks on Israel are of great concern. Terrorism and violence against innocent citizens lead nowhere. I strongly condemn Hamas’ activities and call for restraint. @SLOinISR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 7, 2023

Hamas je ugrabil več Izraelcev, tudi civilistov: pravijo jim vojni ujetniki

Pripadniki Hamasa so za talce po zadnjih podatkih vzeli 53 izraelskih vojakiv in civilistov ter jih nekaj domnevno že prepeljali nazaj v Gazo. To so kasneje potrdili tudi v gibanju Hamas, ki pa trdi, da ne gre za talce, temveč za vojne ujetnike.

Ugrabitev izraelske vojakinje:

❗️ Hamas militants have captured an Israeli female soldier and brought her to the Gaza Strip. pic.twitter.com/O28pO0axui — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Izrael je razglasil izredne razmere

V Izraelu so zaradi današnji napadov palestinskih skrajnežev razglasili izredne razmere. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in predstavniki Izraelskih obrambnih sil so sicer že predhodno razglasili, da je država trenutno v vojni. Iz več delov Izraela sicer poročajo o prekinitvah dobave elektrike.

Iran podprl napade Hamasa, Savdska Arabija in Turčija pozivata k takojšnji prekinitvi nasilja

Današnji napad na Izrael so po poročanju BBC že podprli v Iranu, ki sicer velja za zaveznika organizacije Hamas. Ta naj bi bil sicer tudi že v pogovorih z libanonskim terorističnim gibanjem Hezbolah, čigar pripadniki so domnevno izrazili zanimanje za sodelovanje v napadih na Izrael.

Iz Savdske Arabije in Turčije so medtem obe strani pozvali, naj se vzdržita nadaljnjega nasilja.

Črnčec: Izraelski obveščevalci so tokrat povsem zatajili

Izraelski varnostno-obveščevalni sistem je, kot kažejo današnji dogodki, tokrat zatajil, je dramo v Izraelu, kjer so oblasti po napadu palestinskih skrajnežev razglasile vojno stanje, komentiral državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec. Meni tudi, da se bodo Izraelci na napad odzvali z vso silo.

Pripadniki Hamasa poskušajo vdreti v stanovanja civilistov

Palestinski skrajneži so v več krajih na jugu Izraela ne le streljali na civiliste in avtomobile, temveč poskusili tudi vdreti v stanovanja, je poročalo več izraelskih medijev. Tamkajšnji stanovalci so se ponekod zato zabarikadirali v tako imenovane varne sobe in na pomoč poklicali IDF. Poročali so tudi, da pripadniki Hamasa streljajo skozi njihova vhodna vrata.

Mrtvih in ranjenih ogromno Izraelcev

Po zadnjih podatkih, ki so jih objavili izraelski mediji, so do zdaj uradno našteli 40 smrtnih žrtev in več kot 700 ranjencev. Po neuradnih ocenah bo število mrtvih in ranjenih najverjetneje še precej višje. Izraelskim vojakom se namreč še ni uspelo prebiti na številna področja, kjer je dopoldan nadzor vzpostavil Hamas.

EU obsoja dejanja palestinskih skrajnežev

Evropska unija je ostro obsodila današnji napad, v katerem je palestinska oborožena skupina Hamas z raketami zjutraj napadla več izraelskih mest, neznano število njihovih borcev pa naj bi tudi vdrlo na ozemlje Izraela.

Napad je najostreje obsodila tudi Slovenija, odzivi pa se vrstijo tudi iz drugih držav."Nedvoumno obsojam napad teroristov Hamasa na Izrael," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Poudarila je, da gre za najbolj sprevrženo obliko terorizma, in dodala, da se ima Izrael pravico braniti pred takšnimi grozljivimi napadi.Napad sta prek omrežja X ostro obsodila tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Netanjahu: Država je v vojni

Izraelski policijski komisar Kobi Šabtaj je današnje dogajanje označil za "vojno stanje", izraelski obrambni minister Joav Gallant pa je zagotovil, da bo "Izrael to vojno dobil".

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nagovoru državljanom dejal, da je država trenutno v vojni, v kateri pa bodo zmagali:

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

Hamas poziva k vstaji, IDF: Ubranili se bomo, Hamas bo odgovarjal za napade

Hamas je medtem že prevzel odgovornost za današnje dogajanje. Vrhovni poveljnik Hamasa Muhammad Al-Deif je v posnetem nagovoru, ki ga je Hamas izdal danes zjutraj, medtem pozval k vstaji zoper Izrael, poroča CNN. "Če imate pištolo, jo vzemite. Zdaj je čas, da jo uporabite – pojdite v akcijo s tovornjaki, avtomobili, sekirami. Danes se bo pisala zgodovina," naj bi dejal Al-Deif.

Pri Izraelskih obrambnih silah (IDF) so se na dogajanje med drugim odzvali na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, in sporočili, da so se v državo infiltrirali teroristi, ter zapisali, da se bo Izrael branil pred napadi:

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Po poročanju CNN so pri IDF državljane Izraela tudi pozvali, naj se zadržujejo v notranjosti prostorov, oziroma če je to mogoče, v bližini zaklonišč. Organizaciji Hamas so medtem sporočili, da se bo soočila s posledicami napada.

Izrael je medtem že zagnal vojaško operacijo, ki so jo poimenovali "Železni meči". Kot so pri IDF sporočili na družbenem omrežju X, so se že začeli napadi na tarče v Gazi, ki so povezane z dejavnostmi Hamasa v regiji.

Izraelski protiudarec na tarče v Gazi:

Israeli Air Force strikes Hamas targets in Gaza. More of this, less talk. pic.twitter.com/NgR6w72cNV — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 7, 2023

"Streljajo na vse, kar se premika"

Palestinski skrajneži v Izraelu po poročanju izraelskih medijev streljajo na civiliste in mimovozeče avtomobile v več mestih in manjših krajih, med njihovimi prvimi tarčami je bila tudi ena od policijskih postaj v južnem Izraelu.

Več videoposnetkov, ki so jih na Twitter naložili izraelski uporabniki, je sicer pokazalo, da so pripadniki Hamasa, ki so vdrli v Izrael, po navedbah več lokalnih prebivalcev "streljali na vse, kar se premika":

BREAKING:



It's likely that dozens of Israelis have been killed in a combined massive rocket barrage against Israel by Palestinian terror groups and infiltration of Sderot city by Hamas & I. Jihad fighters



Pictures show civilian families massacred at a bus stop & in their homes pic.twitter.com/Z0DUwKcwzm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Civilisti se pred streli iz orožja pripadnikov palestinskih milic skrivajo v kantah za smeti:

The situation in Israeli cities near the Gaza Strip - civilians are hiding in garbage containers trying to escape from Hamas militants.



Residents are asking for help and reporting terrorist attacks inside cities. pic.twitter.com/iHZhZ9uajN — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Proti Izraelu je bilo po zadnjih ocenah izstreljenih kar 7.000 raket

Kot poroča britanski BBC, se je domnevno koordinirana akcija palestinskih skrajnežev začela že v zgodnjih jutranjih urah z raketnimi napadi, katerih glavna tarča naj bi bila metropola Tel Aviv.

Po navedbah izraelskih virov naj bi Hamas proti Izraelu sprožil kar okrog 7.000 raket.

O glasnih pokih, ki so bili posledica prestrezanja palestinskih raket s sistemom tako imenovane "Železne kupole", so zjutraj poročali tudi iz izraelske prestolnice Jeruzalem.

Posledice enega od raketnih napadov v Tel Avivu:

Video of a building destroyed in Tel Aviv by a Hamas missile strike



Even "Iron Dome" can't give a 100% guarantee in such a massive shelling. pic.twitter.com/OdL9Mtqbp4 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Izraelski obrambni minister Joav Gallant je nato razglasil izredno stanje v območju do 80 kilometrov od meje med Izraelom in Gazo ter odobril mobilizacijo vojaških rezervistov. Izraelske oborožene sile so zjutraj namreč izgubile nadzor nad mejnim prehodom med Izraelom in Gazo, več deset enot pripadnikov terorističnega gibanja Hamas pa je nato vstopilo v Izrael.