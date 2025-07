Umrl je znani zdravnik Vladimir Pirnat

"Odšel je dr. Vladimir Pirnat. Velikan. Neizprosen borec. In vzor Hipokratove prisege. Hvala za vse, kar si neumorno izvajal za vse. Tudi tiste, ki so bili tiho. Tudi tiste, ki niso razumeli. In tiste, ki niso verjeli," so na svojem profilu na Facebooku zapisali v Gibanju Zdrava družba, ki se zavzema za "svobodno izražanje, svobodno izbiranje, svobodno odločanje".