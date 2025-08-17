Filmski svet žaluje zaradi izgube izjemnega britanskega igralca Terenca Stampa, ki je umrl danes v starosti 87 let, je sporočila njegova družina.

Terence Stamp, ki je zaigral kot zlobni general Zod v kultnih hollywoodskih uspešnicah Superman (1978) in Superman II (1980), je bil nominiran za oskarja in veljal za enega najprivlačnejših moških ikon svojega časa.

Stamp je šestdesetih letih zaslovel na londonski filmski sceni. Med drugim v filmu Izrek (1968) režiserja Piera Paola Pasolinija ter v filmu Obdobje v peklu (1971) Nela Risija. V kultni čustveni drami Priscilla, kraljice puščave (1994) je odigral transspolno žensko, kar je bila ena njegovih najbolj odmevnih in drznih vlog.

Družina je sporočila, da je Stamp zapustil izjemno življenjsko delo, tako kot igralec kot pisec, ki bo še naprej nagovarjalo in navdihovalo ljudi v prihodnosti. Javnost so prosili so za spoštovanje zasebnosti.