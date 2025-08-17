Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
17. 8. 2025,
21.27

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smrt Terence Stamp

Nedelja, 17. 8. 2025, 21.27

5 minut

Umrl je legendarni igralec Terence Stamp

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Terence Stamp | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Filmski svet žaluje zaradi izgube izjemnega britanskega igralca Terenca Stampa, ki je umrl danes v starosti 87 let, je sporočila njegova družina.

Terence Stamp, ki je zaigral kot zlobni general Zod v kultnih hollywoodskih uspešnicah Superman (1978) in Superman II (1980), je bil nominiran za oskarja in veljal za enega najprivlačnejših moških ikon svojega časa.

Stamp je šestdesetih letih zaslovel na londonski filmski sceni. Med drugim v filmu Izrek (1968) režiserja Piera Paola Pasolinija ter v filmu Obdobje v peklu (1971) Nela Risija. V kultni čustveni drami Priscilla, kraljice puščave (1994) je odigral transspolno žensko, kar je bila ena njegovih najbolj odmevnih in drznih vlog.

Družina je sporočila, da je Stamp zapustil izjemno življenjsko delo, tako kot igralec kot pisec, ki bo še naprej nagovarjalo in navdihovalo ljudi v prihodnosti. Javnost so prosili so za spoštovanje zasebnosti.

smrt Terence Stamp
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.