Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 23. oktobra na Tolminskem, v bolnišnici umrl 73-letni voznik osebnega vozila.

Nesreča se je zgodila pri avtobusnem postajališču v naselju Modrej na Tolminskem, v njej pa je bil 73-letni voznik osebnega avtomobila huje telesno poškodovan in je bil kasneje odpeljan na zdravljenje v šempetrsko splošno bolnišnico.

Kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja je voznik včeraj po večdnevnem zdravljenju zaradi hudih telesnih poškodb umrl, so sporočili s policije.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč v letošnjem letu umrlo pet ljudi, so še dodali.