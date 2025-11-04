Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

4. 11. 2025,
21.30

Torek, 4. 11. 2025, 21.30

20 minut

V hudi prometni nesreči v Novem mestu umrla peška

A. P. K.

Prometna nesreča | V prometni nesreči je pri prečkanju ceste umrla peška, v katero je trčil voznik osebnega avtomobila. | Foto Shutterstock

V prometni nesreči je pri prečkanju ceste umrla peška, v katero je trčil voznik osebnega avtomobila.

Foto: Shutterstock

Policija je bila popoldne obveščena o hudi prometni nesreči v Novem mestu, v kateri je življenje izgubila peška.

Novomeška policija je bila nekaj pred 16.30 obveščena o hudi prometni nesreči na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v pešca.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novemu mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili s policije.

Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška), so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

