V hudi prometni nesreči v Novem mestu umrla peška

Policija je bila popoldne obveščena o hudi prometni nesreči v Novem mestu, v kateri je življenje izgubila peška.

Novomeška policija je bila nekaj pred 16.30 obveščena o hudi prometni nesreči na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v pešca.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novemu mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili s policije.

Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška), so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto.