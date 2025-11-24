Otroka po begu od doma oropala žensko

Na Drnovem sta v nedeljo dva otroka oropala žensko in pobegnila. Storilca sta potrkala na vrata hiše oškodovanke. Ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla in sta ji iz hiše odtujila denarnico z gotovino in dokumenti. V večernih urah so ju prijeli na območju Krškega. Kot so ugotovili na policiji, sta otroka pobegnila od doma.