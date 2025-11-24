Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
10.29

Osveženo pred

2 uri, 18 minut

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 10.29

2 uri, 18 minut

Otroka po begu od doma oropala žensko

A. P. K., STA

Otroka sta pobegnila od doma, so ugotovili na policiji.

Otroka sta pobegnila od doma, so ugotovili na policiji.

Foto: STA

Na Drnovem sta v nedeljo dva otroka oropala žensko in pobegnila. Storilca sta potrkala na vrata hiše oškodovanke. Ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla in sta ji iz hiše odtujila denarnico z gotovino in dokumenti. V večernih urah so ju prijeli na območju Krškega. Kot so ugotovili na policiji, sta otroka pobegnila od doma.

Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili z ravnanjem otrok. Vse okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

