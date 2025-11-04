Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

delovna nesreča tragedija Rim

Torek, 4. 11. 2025, 8.33

1 ura, 12 minut

Tragedija v Rimu: v zrušenju stolpa umrl delavec #video

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Delavec, ki jim ga je v ponedeljek zvečer po več kot desetih urah reševanja uspelo osvoboditi izpod ruševin srednjeveškega stolpa v Rimu, je kmalu zatem umrl, so sporočili viri iz bolnišnice. Moški je bil eden od štirih delavcev, ki so bili na prizorišču, ko se je stolp zrušil, preostale tri jim je uspelo rešiti, eden je huje poškodovan.

Moški, romunski državljan, je bil pri zavesti vso reševalno akcijo. Okrog 23. ure ga je reševalcem hudo poškodovanega uspelo osvoboditi izpod ruševin, nato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer pa je 66-letnik umrl zaradi odpovedi srca, navedbe bolniških virov in oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Delavec je bil eden od štirih, ki so obnavljali stolp Torre del Conte, ko se je ta malo pred poldnevom delno porušil. Preostale tri je reševalcem uspelo kmalu rešiti. Eden od njih je utrpel hujše poškodbe in se zdravi v bolnišnici, a njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Po prvem zrušenju je sicer približno uro in pol kasneje sledilo še eno.

Stolp že leta prazen in zapuščen

Stolp iz 13. stoletja je tik ob Rimskem forumu in nedaleč od Koloseja, osrednje turistične znamenitosti italijanske prestolnice. V času nesreče so ga obnavljali z evropskimi sredstvi. Postaviti ga je dal papež Inocenc III., izvorno pa je bil visok od 50 do 60 metrov. Zgornji del je bil močno poškodovan v potresih v kasnejših stoletjih. Že leta je bil prazen in zapuščen.

Ne spreglejte
