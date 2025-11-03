Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
16.03

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
zrušenje stolp Rim

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 16.03

33 minut

V porušenju dela srednjeveškega stolpa v Rimu več poškodovanih

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Torre dei Conti, Rim, stolp | Del stolpa Torre dei Conti, ki ga prenavljajo s sredstvi Evropske unije, je padel na ulico in v zrak pognal gost bel oblak prahu. Po približno dveh urah se je zrušil še en del stolpa, poroča AFP. | Foto Reuters

Del stolpa Torre dei Conti, ki ga prenavljajo s sredstvi Evropske unije, je padel na ulico in v zrak pognal gost bel oblak prahu. Po približno dveh urah se je zrušil še en del stolpa, poroča AFP.

Foto: Reuters

Gasilci so iz srednjeveškega stolpa Torre dei Conti v Rimu, ki se je danes dopoldan deloma porušil, evakuirali tri delavce. Trojica je v nesreči utrpela poškodbe, še en delavec pa je po podatkih pisarne župana Rima ostal ujet v ruševinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju. Po podatkih italijanske tiskovne agencije Ansa je omenjenega delavca v glavo zadel kos padajočih ruševin. Dva druga delavca sta utrpela lažje poškodbe. Ansa še dodaja, da je bila trojica delavcev v času nesreče na gradbenem odru.

Torre dei Conti, Rim, stolp | Foto: Reuters Foto: Reuters

Del stolpa Torre dei Conti, ki ga prenavljajo s sredstvi Evropske unije, je padel na ulico in v zrak pognal gost bel oblak prahu. Po približno dveh urah se je zrušil še en del stolpa, poroča AFP.

Torre dei Conti, Rim, stolp | Foto: Reuters Foto: Reuters

Stolp, ki je bil zgrajen v zgodnjem 13. stoletju, je v bližini rimskega koloseja, ki je ena od najbolj priljubljenih turističnih točk v Italiji.

Torre dei Conti, Rim, stolp | Foto: Reuters Foto: Reuters

protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
Viswashkumar Ramesh
Novice Moški, ki je edini preživel letalsko nesrečo: Z nikomer ne govorim
zrušenje stolp Rim
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.