Gasilci so iz srednjeveškega stolpa Torre dei Conti v Rimu, ki se je danes dopoldan deloma porušil, evakuirali tri delavce. Trojica je v nesreči utrpela poškodbe, še en delavec pa je po podatkih pisarne župana Rima ostal ujet v ruševinah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju. Po podatkih italijanske tiskovne agencije Ansa je omenjenega delavca v glavo zadel kos padajočih ruševin. Dva druga delavca sta utrpela lažje poškodbe. Ansa še dodaja, da je bila trojica delavcev v času nesreče na gradbenem odru.

Foto: Reuters

Del stolpa Torre dei Conti, ki ga prenavljajo s sredstvi Evropske unije, je padel na ulico in v zrak pognal gost bel oblak prahu. Po približno dveh urah se je zrušil še en del stolpa, poroča AFP.

Foto: Reuters

Stolp, ki je bil zgrajen v zgodnjem 13. stoletju, je v bližini rimskega koloseja, ki je ena od najbolj priljubljenih turističnih točk v Italiji.

Foto: Reuters