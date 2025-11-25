Skupina moških posilila 18-letnico pred očmi njenega zaročenca

V parku Tor Tre Teste v Rimu je skupina moških napadla mlad par in pred očmi zaročenca posilila njegovo 18-letno izbranko. Policija je do zdaj aretirala tri osumljence, dve osebi še iščejo, poroča Corriere della Sera.

Zaročenca sta ponoči z avtomobilom parkirala v parku Tor Tre Teste v Rimu, ko ju je napadla skupina neznanih moških. Razbili so vetrobransko steklo avtomobila in iz vozila najprej izvlekli 24-letnika, nato pa še 18-letnico. Oba so slekli, dva sta držala mladeniča, tretji pa je posilil njegovo zaročenko. 24-letnik je skušal dejanje preprečiti, a mu ni uspelo. Neznanci so s kraja dogodka pobegnili, par pa je takoj potem poklical policijo in vložil prijavo.

Napad se je zgodil 25. oktobra, le tri dni po napadu je policija že aretirala dva državljana Maroka, ki sta osumljena skupinskega posilstva in ropa. Tretjega osumljenca so pred dnevi aretirali v Benetkah.

Preiskovalci sicer sumijo, da je bilo v napad vpletenih pet oseb. Poleg izjav žrtev so obremenilni tudi prstni odtisi na razbitem vetrobranskem steklu. Policijska preiskava še vedno poteka, poroča Corriere della Sera.