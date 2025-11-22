Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
22. 11. 2025,
10.25

Osveženo pred

4 ure, 57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43

Natisni članek

Natisni članek
sojenje zločinec posilstvo Metelkova

Sobota, 22. 11. 2025, 10.25

4 ure, 57 minut

Višje sodišče pajdašu posiljevalca iz Metelkove ulice znižalo zaporno kazen

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,43
Metelkova ulica 6 | Moška sta obsojena, da sta 1. novembra 2023 ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo na silo odvlekla na bližnjo zelenico, kjer jo je eden posilil, drugi pa je stražil. | Foto Ana Kovač

Moška sta obsojena, da sta 1. novembra 2023 ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo na silo odvlekla na bližnjo zelenico, kjer jo je eden posilil, drugi pa je stražil.

Foto: Ana Kovač

Višje sodišče je potrdilo sedemletno zaporno kazen posiljevalcu iz Metelkove ulice v Ljubljani Tahirju Tarzi, poroča časnik Dnevnik. Po neuradnih informacijah časnika, pa naj bi kazen za njegovega soobtoženca znižali s pet na štiri leta. V obeh primerih zaporni kazni sledi izgon iz države. Sodba je pravnomočna.

Ljubljansko okrožno sodišče je decembra lani na prvi stopnji Tahirja Tarzo obsodilo na sedem let zapora, ki jim bo sledilo še pet let izgona iz države, soobtoženi A. B. pa je bil kot starejši mladoletnik obsojen na pet let mladoletniškega zapora in prav tako na izgon.

Kot danes pojasnila okrožnega sodišča povzema Dnevnik, je višje sodišče zavrnilo pritožbo zagovornika Tarze kot neutemeljeno in potrdilo sodbo prve stopnje. Podrobnosti o odločitvi višjega sodišča o starejšem mladoletnem obdolžencu pa na okrožnem sodišču zaradi varovanja podatkov niso mogli posredovati. So pa na Dnevniku neuradno izvedeli, da so mu kazen znižali s pet na štiri leta zapora, ki mu bo prav tako sledil izgon.

Obramba problematizirala ravnanje okrožnega sodišča

Seja višjega sodišča je potekala za zaprtimi vrati, tako kot sojenje na prvi stopnji. Po informacijah časnika je obramba problematizirala predvsem to, da je sodišče zavrnilo več njenih dokaznih predlogov, vključno s postavitvijo izvedenca psihiatrične stroke za Tarzo. Tudi starost A. B. po mnenju obrambe ni bila dovolj natančno razčiščena, obramba pa je sodišču na prvi stopnji očitala tudi, da ni izvedlo več ključnih dokazov, vključno z rekonstrukcijo samega dejanja, poroča Dnevnik.

Pajdaš med posilstvom stal v neposredni bližini in stražil

Moška sta obsojena, da sta 1. novembra 2023 ob pol sedmih zjutraj na Metelkovi ulici v Ljubljani pristopila do žrtve in jo na silo odvlekla na bližnjo zelenico. Tam jo je mlajši podrl na tla, starejši pa jo je zgrabil za vrat in jo nato, čeprav se je upirala in ga pozivala, naj preneha, posilil. Mlajši moški je med posilstvom stal v neposredni bližini in stražil.

Policisti so oba aretirali kmalu po napadu, ko so sporočili, da so prijeli državljana Maroka, stara 26 in 23 let. Slednji naj bi po informacijah Dnevnika pozneje zatrdil, da je v resnici precej mlajši in so mu nazadnje sodili kot starejšemu mladoletniku.

Policijski trak
Novice V središču Ljubljane našli truplo: moškega naj bi do smrti pretepli
slovenska policija
Novice Policija zavrača navedbe na družbenih omrežjih o nevarnem središču Ljubljane
Metelkova
Novice Alžircu na Metelkovi Maročani grozili z mačeto, razbijali so tudi v klubu
Metelkova Mesto
Novice Policija: Nigerijec in Somalec osumljena spolnega napada v središču Ljubljane
sojenje zločinec posilstvo Metelkova
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.