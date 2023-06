Policija: Nigerijec in Somalec osumljena spolnega napada v središču Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je 13. maja letos obravnavala dva suma kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju središča Ljubljane, so nam potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Osumljena tujca sta stara 23 in 45 let.

"Oba osumljenca, 23-letni državljan Somalije z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji in 45-letni državljan Nigerije, ki na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje že več let biva na območju Slovenije, sta bila izsledena in s kazensko ovadbo privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor," je v pisnem odgovoru sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Podrobnosti o kaznivih dejanjih "zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtve in spoštovanja določil 287. člena kazenskega zakonika ne moremo pojasnjevati", je še zapisal Tomaževic, zato informacije, koliko je bila stara žrtev, kakšne poškodbe je utrpela in kako je bila obravnavana, niso znane.

Po neuradnih informacijah Demokracije naj bi se dvojno posilstvo zgodilo na območju Avtonomnega kulturnega centra (AKC) Metelkova mesto, kjer naj bi osumljenca sredi dne napadla dekle.

"V policiji izvajamo preventivne ukrepe, sodelujemo s pristojnimi institucijami in se povezujemo z lokalno skupnostjo. Ob tem zbiramo informacije, spremljamo razmere in nato sproti prilagajamo svoje delovanje, da se v največji možni meri prepreči vsakršna morebitna kazniva ravnanja in zagotovi splošna varnost ljudi," še sporoča Tomaževic.

Hkrati policija poziva vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, da o tem takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.