Peterica, ki naj bi na pokopališču posilila 15-letnico, oproščena

20-letni Amar Ličina, 23-letni Dino Oručević, 21-letni Matic Močnik, 20-letni Belmin Čović in R. J. so bili posilstva 15-letnice oproščeni, Ličina pa je dobil leto dni zapora zaradi izdelave in razširjanja pornografskega gradiva. Zaradi zaščite žrtve je bilo sojenje zaprto za javnost, javen je bil le izrek sodbe.

Na shodu tako podporniki dekleta kot domnevnih posiljevalcev

V ponedeljek, ko se je sojenje začelo, so se pred ljubljanskim sodiščem zbrali številni protestniki, tako podporniki dekleta kot domnevnih posiljevalcev. To so nam potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana. Kot so zapisali, so na kraj prišle tudi osebe, ki so izražale drugačno mnenje, zato so policisti s svojo prisotnostjo preprečili stik med omenjenima skupinama z namenom preprečevanja morebitnih kršitev javnega reda in miru.

"Sodišče je obveščeno o tem, da pred sodiščem poteka javni shod, o njem pa je obveščena tudi policija. Vsebina shoda je vezana na zadevo, ki poteka na sodišču. Protestniki izražajo svoja stališča, kar seveda imajo pravico. Gre za zadevo, ki je zaprta za javnost, ko bo izrek sodbe o tej zadevi, pa bo zadeva odprta za javnost," so pojasnili v službi za stike z javnostjo Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Eden od njih je bil takrat še mladoleten

15-letno dekle je leta 2020 prijavilo, da je bila žrtev množičnega posilstva. Kot je povedala, naj bi jo zlorabila peterica mladeničev, eden od njih takrat še mladoleten, a so bili posilstva vsi oproščeni.

Na sodišču so predstavili očitke, da je Ličina stike z najstnico navezal prek družbenih omrežij in jo prepričal, da mu je poslala svojo fotografijo v spodnjem perilu.

Novembra 2021 so na ljubljanskem sodišču opravili predobravnavni narok za Ličino, Oručevića, Močnika in Čovića, zoper vse zaradi posilstva takrat 15-letnega dekleta, zoper Ličino pa tudi zaradi spolnega napada na 14-letnico ter dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.