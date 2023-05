Žena zvezdnika PSG po obtožbah o posilstvu zahteva deset milijonov evrov

"To je svet, poln seksizma in poniževanja žensk, glede na to, da ob začetku najinega razmerja on ni služil denarja in sem bila jaz bolj znana. Predstavljajte si to," je španska igralka povedala o začetkih njunega razmerja.

O očitkih glede vsote denarja, ki jo zahteva ob ločitvi, pa je povedala, da je to, kar govorijo, "ne prizadene več". "Želim biti diskretna, da to v prihodnosti ne bo vplivalo na našo družino. Zaupam v pravičnost in zdrav razum, ki sta na moji strani," je dejala.

Tožbo opravičuje s tem, da ga je na začetku njegove kariere financirala ona

Nogometaš je sicer vse svoje premoženje prepisal na svojo mater Saido, kar pomeni, da Hiba po ločitvi ne bo dobila nič. "Če moj sin tega ne bo storil, se te ženske (Hibe) ne bo mogel znebiti," je pred tem povedala njegova mama.

Igralka naj bi razmišljala tudi o tožbi Hakimija zaradi kaznivega dejanja goljufije, ker je svojo mamo imenoval za prejemnico njegovega bogastva, žena in otroci pa ne bodo dobili nič. Od njega zahteva deset milijonov evrov, on pa ji je pripravljen dati le dva milijona. Tožbo opravičuje s tem, da ga je na začetku njegove kariere financirala ona.

Obtožen domnevnega posilstva 24-letnice

Kot smo že poročali, je bil Hakimi pred meseci obtožen domnevnega posilstva 24-letnice. Dekle naj bi napadel na svojem domu blizu Pariza, medtem ko so bili njegovi otroci in žena na počitnicah. Hakimijevi odvetniki so dejali, da gre za poskus izsiljevanja, žena Hiba pa je pred tem poudarila, da bo vedno "na strani žrtev".

Hakimi in Aboukova sta bila poročena od leta 2020, skupaj pa imata dva sina – Amina in Naima.

