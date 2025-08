Serija upokojitev smučarskih skakalcev, ki so v zadnjem času tekmovali na nižjih ravneh, v celinskem pokalu ali pokalu FIS, se nadaljuje. Za konec kariere se je odločil tudi Avstrijec Ulrich Wohlgenannt.

Čeprav je Ulrich Wohlgenannt maja v pogovoru za Kronen Zeitung zatrjeval, da bo vztrajal v skokih, čeprav zanj prostora v avstrijski reprezentanci ni bilo, je 31-letnik zdaj za avstrijski medij potrdil, da končuje kariero.

Vzrok je zniževanje stroškov avstrijske policije, pod katero sodijo oziroma katere del so v preteklosti bili nekateri avstrijski skakalci – med njimi tudi Wohlgennant. "Zagotovo bom še kdaj obul smuči in skočil na skakalnico, ampak moja profesionalna kariera je končana," je odločitev komentiral skakalec.

Leta 2022 se je s Stefanom Kraftom, Janom Hoerlom in Clemensom Aignerjem veselil edine zmage svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Ta je v zadnji zimski sezoni večinoma nastopal v celinskem pokalu in pokalu FIS, poleti pa bil del avstrijske ekipe tudi na poletnem grand prixu. V svetovnem pokalu je bil na individualnih tekmah najvišje na četrtem mestu, in sicer februarja 2022 v Lahtiju, kjer se je veselil tudi zmage. Do te je pomagal na ekipni tekmi.

Je pa več zmag in zmagovalnih odrov zbral v celinskem pokalu, v katerem je na stopničke stopil več kot 25-krat. V začetku februarja 2021 je na štirih tekmah celinskega pokala v Willingenu štirikrat zmagal.

Na svetovnih mladinskih prvenstvih je osvojil dve odličji.