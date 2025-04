Polet na Letalnici bratov Gorišek pretekli konec tedna je bil zadnji v karieri Marcela Stržinarja, ki je v Planici nastopal kot predtekmovalec in poletel do 193 metrov.

Polet Stržinarja v Planici (video: Instagram Marcela Stržinarja):

"Po 17 letih, ki so preletela kot veter, nabit z adrenalinom skozi moje srce vsakič, ko sem v zraku, je čas, da se poslovim. Da naredim to še zadnjič. Da naredim to v stilu, tako kot znam jaz. In da naredim to tam, kjer mi je najljubše, v Planici. A spomini, kot snežinke, ki ne gorijo, ostanejo vtisnjeni v meni za vedno," je na družbenem omrežju danes zapisal 23-letnik.

"Kje naj začnem? Lahko bi se zahvaljeval vsakemu posebej, ki je bil z menoj na teh poti, pa veste, kdo ste, zato hvala. Ne jokajte, še se vidimo. Hvala, ati in mami, hvala družini, hvala Đerni, hvala, 'lajf'. Hvala, smučarski skoki. Dali ste mi vse in še več. Naredili ste me to, kar sem danes. Marčelo 'out'," se je Stržinar zahvalil vsem, ki so mu na športni poti stali ob strani.

Foto: Instagram

Skakalec SSK Norica Žiri v svetovnem pokalu ni nikoli nastopil, je pa nekajkrat točke dosegel v celinskem pokalu.

Pred tremi leti je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Zakopanah v družbi Nike Prevc, Taje Bodlaj in Maksima Bartolja postal svetovni podprvak, na ekipni tekmi z rojaki osvojil četrto mesto, na posamični tekmi pa skočil na osmo mesto.