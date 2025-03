Šestinštirideseta sezona svetovnega pokala, ki jo je razburkalo razkrito goljufanje norveškega tabora s skalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, se je v nedeljo končala z dvojno slovensko zmago in novim svetovnim rekordom Domna Prevca (254,5 metra) v Planici. Nad Prevčevo reklamo za smučarske polete je bil razumljivo navdušen direktor skakalnih tekmovanj v svetovnem pokalu Sandro Pertile.

"Mislim, da sezone ne bi mogli končati na boljši način, kot smo jo. Bilo je izjemno kakovostno tekmovanje letalcev s češnjo na vrhu, fantastičnim svetovnim rekordom, kar je nekako uravnotežilo našo sezono. Večkrat sem kolegom dejal, da sezone ne smemo soditi le po enem črnem madežu," meni prvi mož smučarskih skokov, vesel, da so tekmovanje na Letalnici bratov Gorišek varno pripeljali do konca.

"Kar je uspelo Domnu, je preseglo vsa naša pričakovanja," Italijan priznava, da ni verjel v rekord. Foto: Grega Valančič

"Mislim, da smo imeli fantastično sezono s fantastično novoletno turnejo. Lani smo se tu v Planici pogovarjali o sedmih padcih in nekaj resnih poškodbah, to sezono smo končali brez ene same poškodbe. In na koncu dneva je to zame največ, kar šteje," pravi Pertile, ki pred začetkom zaključka sezone pod Poncami ni verjel, da bomo videli svetovni rekord.

"Če sem iskren, ne. Kar je uspelo Domnu, je preseglo vsa naša pričakovanja. To je nekaj res izjemnega. Lahko le slavimo ta rekord in v njem uživamo," dodaja Italijan, vesel, da so potegnili črto pod tekmovalno obdobje, saj priznava, da je utrujen in potrebuje nekaj kratkega oddiha.

Več bi bilo lahko znanega v naslednjih treh tednih Do konca aprila bi bilo lahko več jasnega. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, kdaj bi na letalnici v Planici lahko letela dekleta, konkretnih odgovorov ne daje, kot tudi še ne o tem, kakšen bi bil po suspenzih nekaterih Norvežanov lahko epilog dogajanja na svetovnem prvenstvu.

"Nova sezona se začenja zdaj. Že v zadnjih tednih smo imeli nekaj dobrih sestankov, pomembne korake pa pričakujem v naslednjih treh tednih, ko se bomo srečali vsi člani komiteja," še pravi Pertile.

Pogorelčnik: Najpomembnejše je, da smo rekord vrnili v dolino pod Poncami

Razpravo so imeli odgovorni na Podkomiteju za opremo in razvoj na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) tudi v Planici. Ključne poudarke je pred dnevi strnil vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik, ki je po nedeljskem sklepnem dejanju sezone prav tako priznal, da ni verjel, da je mogoče skočiti do rekorda.

"Rekord smo vrnili nazaj v Slovenijo, nazaj v dolino pod Poncami, v dolino svetovnih rekordov in to je v tem trenutku poleg vseh drugih presežkov, ki so jih naši fantje in dekleta dosegli, najpomembnejše." Foto: Grega Valančič

"To, da nekdo skoči rekord skakalnice, svetovni rekord pri 254 metrih in pol. Ko sem videl, kako je to daleč, najprej sploh nisem verjel, da je mogoče skočiti do te znamke. Vendar vidimo, da skakalec, kot je Domen Prevc, ki je izrazit letalec, ko se mu izide s pogoji in popolnim poletom, kot ga je opravil, lahko pride tudi do takih dosežkov. Res pa je, da je on eden redkih tekmovalcev v svetovnem pokalu, ki ima takšen način skakanja, da mu je lahko to uspelo. Rekord smo vrnili nazaj v Slovenijo, nazaj v dolino pod Poncami, v dolino svetovnih rekordov in to je v tem trenutku poleg vseh drugih presežkov, ki so jih naši fantje in dekleta dosegli, najpomembnejše."