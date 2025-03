"To so trenutki, za katere delaš. Najprej zgoraj kar nismo mogli verjeti, da se je to res zgodilo, ko pa smo videli sodniške ocene, smo vedeli, da je to to. Treba je bilo ostati osredotočen, saj je bil na vrhu še Anže, nato pa še njegova zmaga. Res sanjski zaključek," se je po svetovnem rekordu in novi dvojni zmagi v pogovoru z novinarji smejalo glavnemu trenerju članske reprezentance Robertu Hrgoti.

Debelo uro in pol po sanjskem zaključku svetovnega pokala je glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota v mešano cono prišel nasmejan do ušes. Kako tudi ne bi, ko pa sta Domen Prevc in Anže Lanišek poskrbela za izjemen razplet. Domen je s finalnim poletom 254,5 metra svetovni rekord vrnil v Planico, Lanišek pa je slavil premierno individualno zmago v poletih in na Letalnici bratov Gorišek.

"To so trenutki, za katere delaš. Zgoraj smo bili naelektreni, kar nismo mogli verjeti, da se je to res zgodilo, potem pa je bilo treba ostati osredotočen, saj je bil na vrhu še Anže. Nato pa še njegova zmaga, res sanjski zaključek," je v pogovoru z novinarji dejal Hrgota.

"Ko smo videli sodniške ocene, smo vedeli, da je to to"

Sprva sicer ni dobro videl, a mu je kaj hitro postalo jasno, da gre za rekord: "Na ekranu najprej ni bilo povsem dobro videti, da je rekord, a ko smo videli sodniške ocene, smo vedeli, da je to to. Pri zadnjih desetih tekmovalcih se je veter obračal na pravih delih. Vedeli smo, da če bo naredil dober skok, lahko skoči okoli 250 metrov, nismo pa si upali napovedovati rekorda. A ko je zapustil odskočni pomol, ko je popravil napako iz prve serije, sem se samo prijel za glavo in čakal, kaj to pomeni."

"Eden njegovih najlepših"

Na vprašanje, ali meni, da je bil še kdo sposoben danes poleteti do rekordne znamke, odgovarja: "Mislim, da so nekateri še sposobni, a ... Predvsem se mora vse uskladiti. Vsi so pričakovali od Domna svetovni rekord v Planici. Da se je to res zgodilo, je res nekaj neverjetnega. Res lepo, ko se vse uskladi. Ali je bil to popoln polet? Rekel bom, da se da vedno bolje, je bil pa to eden njegovih lepših poletov. Njegov skoraj popoln skok pa je bil v Trondheimu."

"Hvala fantom, da sem lahko del te zgodbe"

Hrgota je po sanjskem razpletu še enkrat ponovil, kako ponosen je, da je lahko del te ekipe. "Trenutno še nekako poskušaš vsrkati vse, kar se je dogajalo, mislim, da bo pozneje vse še bolj prišlo za nami. Zelo sem ponosen, da sem lahko del te zgodbe, hvala fantom. Za nami so super dnevi. Morda smo le včeraj v želji po včerajšnji zmagi delali manjše napake, tako da me veseli, da so fantje nedeljo znali izpeljati, kot je treba."

