Nika Prevc si želi leteti v Planici, Jurij Tepeš spregovoril o pritisku

"Mika me, da bi enkrat letela tukaj," je po koncu moške ekipne tekme v Planici dejala najboljša skakalka sezone Nika Prevc in v družbi trenerja ženske članske reprezentance Jurija Tepeša strnila misli po sijajni sezoni, v kateri je osvojila vse, kar se je dalo.

Medtem ko je do konca moške sezone svetovnega pokala ostala le še nedeljska posamična tekma Planici, so skakalke črto pod sezono potegnile že pred dobrim tednom v Lahtiju. Še drugo leto zapored je veliki kristalni globus osvojila Nika Prevc, tokrat z izjemno serijo desetih zaporednih zmag.

Zmagovalka sezone, ki je kar 19-krat v sezoni svetovnega pokala stala na stopničkah, na svetovnem prvenstvu pa na obeh individualnih tekmah postala prvakinja, si je skupaj z žensko slovensko zasedbo ogledala ekipno tekmo, na ogled postavila kristalno lovoriko in v pogovoru z novinarji priznala, da bi tudi sama rada nekoč poletela v Planici.

Svetovni rekord na prvem mestu

"Mika me, da bi enkrat letela tukaj. Med tekmo sem bila ob letalnici. Zelo dobro je bilo, druga serija mi je bila še malo bolj všeč," pravi Prevc. Eden njenih najljubših spominov na sezono je prav z letalnice, iz Vikersunda, kjer je poletela kar 236 metrov in postala svetovna rekorderka: "Tam sem zelo uživala. Ko sem prvič skočila 236 metrov, me je malce presenetilo. V drugo pa sem res uživala. Zame je še vedno najpomembnejši svetovni rekord, potem globus, potem pa svetovno prvenstvo. Je pa bila celotna sezona zelo dobra, najboljša do zdaj. Niti sama si na začetku nisem predstavljala, da bo tako dobra."

Svetovni rekord je na prvem mestu. Foto: Reuters

Ob tem priznava, da ji je bilo najtežje na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kamor je odpotovala kot glavna favoritinja, zdržala pritiske in se vrnila z dvema zlatima in srebrnim odličjem. "Na svetovnem prvenstvu je bilo najtežje. Vsi so od mene veliko pričakovali, tudi sama sem. Želela sem nekaj pokazati. Res je bil dolg teden."

Časa za oddih še ni bilo, najprej na vrsti študij

20-letnica po sezoni še ni imela časa za oddih. "Ne še, še čakam, za zdaj sem še tukaj, v Planici. Me pa zdaj čaka študij, nisem še prav dobro začela, saj sploh ne vem, kje začeti," je sklenila Prevc, ki bo imela v prihajajoči sezoni nov izziv, olimpijske igre v neposredni soseščini: "Olimpijska kolajna je bolj želja kot cilj. Bomo videli, ko se začne naslednja sezona."

Čas za oddih še ni imela, najprej jo čaka študij. Foto: Guliverimage

Trenerjeva ocena

To je bila prva sezona svetovnega pokala za Jurija Tepeša v vlogi glavnega trenerja, v kateri je nasledil Zorana Zupančiča. Od njegovih varovank je ob Prevc na odru za zmagovalke svetovnega pokala letos trikrat stala še Ema Klinec, ki je končala kot deveta tekmovalka zime, Taja Bodlaj je bila 30., Tina Erzar 38., Katra Komar 45., Nika Vodan, ki je zaradi poškodbe izpustila skoraj celotno sezono, pa 46.

"Nika je celotno sezono oddelala odlično, Ema je sicer dobro začela, med sezono se je malo izgubila, potem pa spet pokazala, da se lahko v izdihljajih sezone tudi ona dvigne, kar je super za samozavest. Sezona Taje je bila kar v redu, zelo smo pogrešale Niko Vodan, kar se je poznalo čez celo sezono. Tina ni prikazala skokov iz poletne sezone, Ajda pa se je že pred sezono malo izgubila in nam je ni uspelo priključiti. Če pogledam proti svetovnemu prvenstvu, sem zadovoljen s tem, kako se je izšlo, tudi z ekipno kolajno. Želeli bi si tudi kolajne na ženski tekmi, to je bilo upanje, a smo imeli res mlado ekipo, tako da je bilo tudi četrto mesto zelo dobro. Naslednje leto štartamo na polno, upam, da bodo tudi preostale čim bolj priključile Niki," je sezono v pogovoru z novinarji ocenil Tepeš.

"Za Niko je res izjemna sezona, vesel sem, da sem bil lahko del tega. Skakala je daleč, zmagovala z veliko razliko, mislim, da je glede dolgih skokov bolj skrbelo žirijo kot mene, saj vem, česa je sposobna." Foto: Aleš Fevžer

Ta je z zmagovalko delal že v mlajših selekcijah, a letošnja izkušnja je bila razumljivo povsem svojevrstna zgodba. "Za Niko je res izjemna sezona, vesel sem, da sem bil lahko del tega. Skakala je daleč, zmagovala z veliko razliko, mislim, da je glede dolgih skokov bolj skrbelo žirijo kot mene, saj vem, česa je sposobna. Je pa biloz njo zelo drugače delati kot v mlajših selekcijah, tam sem bil pomočnik, vse je vodil Sten (Stane Baloh, op. a.), jaz sem bil samo podpora. Z Niko je super delati, pa tudi s preostalimi je. Ne smemo pozabiti, da je bilo letos v reprezentanci sedem deklet. Vsem je treba dati enako pozornosti in ne delati razlik."

Nika Vodan bo počasi lahko začela treninge "Počasi lahko začne treninge, upam, da bi se nam maja lahko priključila na treningih z manjšimi prilagoditvami in bo že sredi poletne sezone spet na skakalnici, da bo lahko šla na polno," o časovnici vrnitve Nike Vodan pravi Tepeš.

Foto: Jure Makovec/STA

Tepeš: Velik izziv in kar nekaj pritiska

Tepeš priznava, da je ob vstopu v velike trenerske čevlje, občutil precej pritiska. "Iskreno je bil ta kar velik. V zadnjih šestih, sedmih letih so bili rezultati res odlični. Priti sredi najboljših rezultatov v ekipo, ki je še oslabljena zaradi poškodbe Vodan, ki se je vlekla od mojega prihoda in nato še poslabšala s tistim padcem na ledu na Kitajskem, je bil izziv. Ekipa je bila mlada, a sem verjel, da nam lahko uspe, in še zdaj verjamem, da nam lahko uspeva tudi v prihodnosti," pravi nekdanji skakalec, ki se je v prvem letu vodenja A-reprezentance naučil predvsem: "Tega, da je, tudi ko ne gre, treba verjeti, peljati svojo 'špuro'. Poletna sezona, čeprav smo jo začeli z zmago, nam ni povsem stekla, v zimo smo potem štartali z zmago, nato je šlo malo navzdol, na koncu pa smo se spet začeli dvigovati."

"Mladim je treba dati čas"

Slovenska ekipa je bila po upokojitvi Urše Križnar (dekliško Bogataj) in poškodbi Vodan še izdatneje pomlajena, tako je na primer komaj 17-letna Tina Erzar zajeten del sezone preživela na najzahtevnejši tekmovalni ravni, svetovnem pokalu. "Ta dekleta bi ob normalnem tempu, ob normali A-reprezentanci, kot je bila v preteklih letih, skakala v alpskem in celinskem pokalu, zdaj pa kar naenkrat skačejo v svetovnem pokalu. Imamo res zelo mlado ekipo, vračale se bodo na alpski in celinski pokal, da pridobijo samozavest. Se je pa tudi raven svetovnega pokala dvignila, hitrosti so nižje, pa tudi skakalnice so večje," opozarja, da je mladim močem med članicami treba dati čas.

Tepeš poudarja, da je najmlajšemu delu reprezentance treba dati čas. Foto: Grega Valančič

Z očetom oba v ženskih skokih: Nekateri mislijo, da je to celo prednost, a ...

Kot pravi, se z očetom Miranom, sicer pomočnikom vodje tekmovanja ženskih skokov, o teh ne pogovarjata kaj veliko, je pa zaradi tega na njem več pritiska, čeprav nekateri menijo, drugače. "Vsak ima svojo službo, ki jo želiva opravljati čim bolje, tako da se doma pogovarjava o drugih temah. Zagotovo pa je na meni več pritiska, upam, da ga dekleta zaradi tega dodatno ne občutijo. Že ko sem skakal, se je dogajalo, da sva bila oba del moških tekem, zdaj sva na ženskih ... Trenerji morda na to gledajo kot na prednosti, vsi pa vemo, da je to lahko prej celo minus. A tega sem se navadil, vem, v kaj sem se spustil."

Skakalke zdaj čaka nekaj skakalnega premora, konec aprila začnejo individualne treninge, v začetku maja pa se bo ekipa znova zbrala in začela skupne treninge na olimpijsko sezono. "Delo bo podobno kot v tej sezoni, le malo manj bo spoznavanja in prilagajanja, tako da si bomo ta čas lahko vzeli za kakšen teambuilding in še okrepili ekipni duh."

