Robert Hrgota miril Lovra Kosa: Nisi robot

Slovenski skakalci so na sobotni ekipni tekmi v Planici navdušili skoraj 20-tisočglavo množico pod planiško velikanko in osvojili tretje mesto. Po sijajni poskusni seriji, ki je celo napovedovala boj za sam vrh, so na tekmi nekoliko pregoreli v preveliki želji, a kljub vsemu poleteli do zasluženih stopničk. Med posamezniki je bil tako kot dan prej znova najboljši Domen Prevc, Anže Lanišek pa je prispeval tretji najdaljši seštevek tekme. Nekaj grenkobe je na obrazu nosil Lovro Kos, ki mu drugi skok ni uspel, a ga je glavni trener Robert Hrgota znal hitro pomiriti – tudi s kančkom humorja.

Slovenska četverica v postavi Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je kljub manjšim spodrsljajem znova dokazala, da spada med najboljše skakalne nacije. Kos je bil sicer edini, ki mu drugi polet ni uspel po načrtih, saj je po skoku 193 metrov Slovenija izgubila možnosti za zmago. Za nekaj časa je celo padla na četrto mesto, a so preostali trije s svojimi dolgimi skoki nadomestili izgubo in Planici podarili še ene stopničke. Premoč so morali priznati avstrijskim in nemškim skakalcem, ki so bili tokrat premočni za našo zasedbo.

Lovro Kos je imel ponesrečen drugi polet, zaradi česar je bil vidno razočaran, a ga je selektor Hrgota znal umiriti z besedami. Foto: Grega Valančič

Kos je po tekmi priznal, da je bila želja prevelika: "Preveč sem hotel od sebe. Morala me je rešiti ekipa. Ampak dihamo kot eno in to smo danes tudi pokazali."

Vodja ekipe Robert Hrgota mu je v izteku namenil spodbudne besede, saj si je spodrsljaj dodobra gnal k srcu: "Malce me je pohecal tamle v izteku, ampak zdaj je pa rekel, da je vse v redu. Da nisem robot, tako da ne morem ves čas odlično skakati."

Domen še enkrat kraljeval

Po petkovi zmagi je Domen Prevc znova potrdil odlično formo in bil najboljši posameznik ekipne tekme. Njegova poleta sta merila 228 in 230,5 metra, po tekmi pa je ostal zvest svojemu mirnemu slogu: "Všeč mi je, da je veliko skokov, da se res lahko igram. Malo mi še manjka kontrole nad smučmi, ampak sile so ogromne in to je dobro. Samo še to ujamem, pa bo res užitek."

Domen Prevc v objemu Lovra Kosa. Foto: Grega Valančič

V petek je razlagal, da je bil neprespan, saj je vstal že ob 4. uri zjutraj, danes pa je bila zgodba drugačna: "Prišel v sobo, da sem vsem odpisal. Hitro je bila ura 22.00, potem me je kmalu pobralo in sem šel spat. Še danes bom mogoče odpisoval nazaj. Sem pa spal 6 ur, kar je bilo dovolj."

Hrgota: Morda preveč napak za zmago, a nič hudega "Enostavno smo morda počeli preveč napak na tekmi, da bi konkurirali za zmago. Nič hudega. Morda smo preveč razvadili in se vsako tekmo pričakuje zmago. Fantje so delali po najboljših močeh. Ničesar jim ne moremo očitati. Še zmeraj smo na zmagovalnem odru, kar še vedno šteje," so bile prve besede glavnega trenerja Roberta Hrgote po sobotni preizkušnji. O tem, ali je imel kdo prevelike želje ali ga je bilo strah, da ne bi naredil napake, je odgovoril: "Morda eno in drugo. Želja po uspehu, strah po dobrih poizkusnih skokih. Del našega športa je to. Danes se nam stvari morda res niso izšle." Foto: Grega Valančič Poudaril je, da razpoloženje fantov ni bilo povsem evforično, a jih je treba bodriti: "Vem, da so naredili svoj maksimum, kar najbolj šteje. Še vedno je lep uspeh. Kakšna stvar se mora na ekipnih tekmah poklopiti. Se mi zdi, da se nam je v tej zimi na ekipnih kar nekajkrat poklopilo in ni nič hudega, če se kdaj ne." V nedeljo (tekma se bo začela ob 9.30) verjame, da bodo slovenski skakalci – nastopili bodo prav ti štirje, ki so bili na ekipni preizkušnji, saj so v skupnem seštevku med najboljšo trideseterico, ki ima omogočen nastop na velikem finalu zime –ponovno prikazali dobre skoke. "Včeraj sta bila prvi in drugi, danes prvi in tretji. Naj jutri nadaljujeta v tem ritmu," se je navezal na Domna in Anžeta, ki sta v najboljši formi v zaključku sezone.

Lanišek užival

Lanišek je bil z dolgima skokoma 221,5 in 234,5 metra ključni člen ekipe in po tekmi izžareval pozitivno energijo: "Užival sem. To je tisto, kar se išče. Res je, da je šla desna smučka malo po svoje, ampak … danes je bil dan za uživanje."

Zmage so se razveselili Avstrijci. Foto: Grega Valančič

V petek je Domen ob zmagi rekel, da bi privoščil zmago Anžetu, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Dan pozneje je komentiral to izjavo: "Res super, ampak Domen si je zmago zaslužil. Bil je boljši. Sam sem bil najprej razočaran, a potem tudi zelo vesel. Pomembno je, da uživaš in da se boriš. Jutri pa spet vse na novo."

V nedeljo bo zadnje dejanje sezone, ko bo imel novo priložnost za odličen dosežek, hkrati pa bi se lahko s takšnim skakanjem, ki ga prikazuje, izboril četrto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala: "Kolikor bo, bo. Glavno je, da grem gor, uživam in potem bomo računali."

Zajc: Če se zvezde poravnajo …

Zajc, ki je poletel 214 in 227,5 metra, je ohranjal trezno glavo in podčrtal, da je bilo tretje mesto na koncu zelo dober rezultat: "Moramo biti zadovoljni. Moji skoki niso bili ekstremni, ni prave termike, ampak lepo je bilo leteti. Za jutri je še nekaj rezerve, želim si obakrat priti do zadnje rdeče črte."

Tudi sam bi si želel sezono zaključiti na zmagovalnem odru, a ostaja realen: "Če bi se zvezde poravnale in bi imel res super razmere, sicer težko."