"Verjamem, da bom v prihodnosti pogrešal ta občutek, sploh letenja, a zdi se mi, da je bila odločitev o slovesu prava. Vesel sem, da lahko kariero končam na svoji najljubši letalnici na svetu, v Planici," je po zadnjem tekmovalnem poletu kariere na letalnici bratov Gorišek dejal 33-letni nemški smučarski skakalec Markus Eisenbichler. Zdaj se najprej odpravlja na športno-avanturistični izlet na Norveško in v Švico, nato pa se bo vrnil v službo na policijo. Pa delo v skokih? "Morda čez leto ali dve, zdaj pa se moram spočiti od njih."

Z zadnjimi poleti na letalnici bratov Gorišek se tradicionalno ne končuje le sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, temveč v Planici mnogi potegnejo črto pod kariero. Danes je še zadnjič profesionalno poletel nemški veteran Markus Eisenbichler. 33-letnik je pred dvema tednoma sporočil, da se je po premisleku odločil potegniti črto pod športno pot.

Foto: Grega Valančič

Planica bo za vedno v najlepšem spominu

V več kot 13 letih od debija v svetovnem pokalu je v malho spominov spravil številna odličja z največjih tekmovanj. Kar šestkrat je bil svetovni prvak na nordijskih prvenstvih, trikrat je odličje osvojil tudi na svetovnih prvenstvih v poletih, z olimpijskih iger v Pekingu pa ima ekipni bron. Dve od treh kolajn na SP v poletih je okoli vratu prejel prav v Planici, ki jo izpostavlja kot svoje najljubše prizorišče.

"Letenje v Planici bo vedno 'highlight' moje kariere, vedno bodo na to prizorišče ostali najlepši spomini, kadarkoli me boste vprašali," je v začetku planiškega programa, ko še ni natančno vedel, kdaj bo njegov zadnji polet svetovnega pokala, dejal novinarjem.

V družbi skupine nemških navijačev, ki so glasno pospremili konec kariere 33-letnika. Foto: Jaka Lopatič

"Verjamem, da bom v prihodnosti pogrešal ta občutek, sploh letenja"

Bavarec, ki je pred leti pod Poncami zabeležil osebni rekord 248 metrov, v zadnjem času ni več dosegal želenih rezultatov, zato je toliko bolj vesel, da je dobil priložnost v nemški ekipi in se lahko poslovil prav tu. Izkoristil jo je odlično in v četrtkovih kvalifikacijah poletel vse do 238,5 metra: "Želel sem si še nekoliko dlje, prek 240, a tudi ta daljava je dobra. Lepo je bilo spet uživati v zraku."

"V Planico sem prišel brez pritiska, želel sem le uživati v poletih, popiti kakšno pivo ... Verjamem, da bom v prihodnosti pogrešal ta občutek, sploh letenja, a zdi se mi, da je odločitev o slovesu pravilna. Je pa bil vsak dan pred koncem vse bolj čustven. To je moja najljubša letalnica na svetu. Vesel sem, da sem lahko tu in da sem še enkrat lahko letel." Foto: Jaka Lopatič

Najprej na počitnice na Norveško in v Švico, nato na delo

Eisenbichler si bo po s čustvi nabitih dneh privoščil nekaj oddiha, ki bo močno športno prepleten. "S prijatelji se najprej odpravljamo v Oslo, na smučarski tek, potem pa sledi še odprava na smučeh od Chamonixa do Zermatta. Gre za stvari, ki jih v času skakalne kariere nisem mogel početi, zdaj pa bo svoboda večja," o prihodnjih dneh pravi Nemec, ki se bo po oddihu vrnil v realnost: "Najprej počitnice, nato pa me čaka delo v policiji."

Pa vrnitev v smučarske skoke? "Tudi to je v mislih, a ne zdaj, morda čez leto ali dve. Moram se spočiti od skokov, prečistiti glavo."

Kariero je končal tudi avstrijski veteran Michael Hayböeck. Foto: Grega Valančič

Tudi Hayböck bo pomahal v slovo tekmovali karieri

V Planici bo v nedeljo zadnji profesionalni polet opravil tudi Avstrijec Michael Hayböck, ki se želi posvetiti družini. 34-letnik je v svetovnem pokalu zbral 53 stopničk (23 posamično, 30 ekipno), petkrat je zmagal na individualnih tekmah, na olimpijskih igrah je bil v Sočiju 2014 ekipni podprvak, s svetovnih prvenstev pa se je vrnil z osmimi kolajnami, štirimi srebrnimi in štirimi bronastimi.