Danes bo ob 15. uri eden od sedmih Slovencev na uvodni tekmi zaključka sezone svetovnega pokala v Planici.

Pred tremi leti je Žiga Jelar ob koncu sezone v Planici slavil skupno zmago v seštevku poletov in osvojil mali kristalni globus, zadnji dve sezoni pa je njegova rezultatska krivulja obrnjena v neželeno smer. V letošnjem tekmovalnem obdobju je tako glavnino tekem oddelal na nižji tekmovalni ravni, celinskem pokalu, zaključil pa jo bo na letalnici bratov Gorišek, kjer je po četrtkovih kvalifikacijah trepetal za preboj na današnjo tekmo (15.00).

Za las ujel tekmo

"Ne vem, kaj bi sploh rekel. Škoda je, ker si doma in se ti potem tak skok zgodi ravno na poti, ko si pred tem pokazal že boljše skoke. Bomo videli, ali bo dovolj," je po kvalifikacijskem skoku, dolgem 179,5 metra, ob izteku novinarjem dejal Jelar. Na koncu se je izšlo, vstopnico za zadnjo posamično preizkušnjo je ujel z 39. mestom.

"Tudi skakalci smo samo ljudje in imamo osebna življenja. Jaz sem na tem področju doživel neke spremembe in morda malo izgubil sebe, tako da je vse skupaj vplivalo name." Foto: Aleš Fevžer

"Vsak ima stiske, ki jih nosi s seboj"

V letošnji sezoni je izgubil tekmovalni stik z A-reprezentanco, osvojil je le štiri točke svetovnega pokala za 27. mesto v Garmisch-Partenkirchnu, na svetlejšo pot se je tako poskušal vrniti v celinskem pokalu. 27-letnik vse skupaj pripisuje zahtevnemu obdobju v zasebnem življenju in verjame, da bi šle stvari zdaj lahko navzgor.

"Tudi skakalci smo samo ljudje in imamo osebna življenja. Jaz sem na tem področju doživel neke spremembe in morda malo izgubil sebe, tako da se je vse skupaj vplivalo name. Zdaj so se stvari postavile nazaj v red in sem lažje zadihal. Pripravljen sem bil, treniral sem, a težava je, ko ti glava ne dopušča, glava pa je ključna. Moram reči, da je bila to zame dobra šola. Vsak ima v življenju kdaj tudi kakšne stiske, ki jih nosi s seboj. Upam, da sem zdaj to pustil za seboj," pripoveduje in dodaja, da mu motivacije ni nikoli manjkalo.

"Motiv za skoke sem imel vedno velik, nikoli ga nisem izgubil. Tudi ko sem bil najbolj raztresen, me je trening pomirjal, a enostavno ne moreš narediti preskoka, če te nekaj vleče nazaj. Se mi je pa zdaj odvalil kamen od srca, tako da upam, da sem na pravi poti."

Motiva za skakanje mu ne manjka. Foto: Grega Valančič

Lahti mu je dal upanje

Optimizem mu vlivajo predstave celinskega pokala pred dvema tednoma v Lahtiju, kjer je skočil do tretjega mesta. "Morda se komu tisto tretje mesto ni zdelo nekaj posebnega, a meni je pomenilo ogromno. Tudi celinski pokal je postal tako zgoščen, da če tam skočiš na stopničke, moraš že kar dobro skakati," še dodaja Jelar, ki bo danes eden od sedmih Slovencev na tekmi.

Medtem ko je pred tremi leti mali kristalni globus pripadel njemu, je trenutno v najboljšem položaju zanj Domen Prevc, ki ima pred drugim rojakom v seštevku poletov Timijem Zajcem 83 točk prednosti, pred tretjim Andreasom Wellingerjem pa 95.