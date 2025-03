Maratonske kvalifikacije krojil veter, Prevc zablestel že s prvim poletom

Danes se je začel planiški praznik, ki bo postregel s štirimi tekmovalnimi dnevi zaključka 46. sezone svetovnega pokala. Skakalci so danes v zahtevnih vetrovnih razmerah opravili s kvalifikacijami za petkovo individualno tekmo, ki so minile v nemški prevladi, dobil jih je Andreas Wellinger (227 metrov; 231,1 točke), najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na četrtem mestu (224,5 metra; 225,7 točke), ta pa je zablestel že na prvem treningu, ko je pristal pri kar 246,5 metra. Skupno se je od deveterice Slovencev na tekmo uvrstilo sedem slovenskih skakalcev. Že danes pa se je v Planici zbralo več kot 13.200 gledalcev.

Planica, kvalifikacije:

Začelo se je novembra v Lillehammerju, štiri mesece zatem pa se 46. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih tradicionalno končuje v Planici. Skakalci so danes opravili s kvalifikacijami, na katere je bilo prijavljenih 65 skakalcev iz 18 držav, po teh pa se je 40 skakalcev uvrstilo na petkovo posamično popoldansko tekmo.

Zaradi močnega vetra so bile kvalifikacije sicer predvsem v drugi polovici nastopajočih večkrat prekinjene, skupno pa je za nastop 65 skakalcev žirija potrebovala skoraj dve uri. Slovenska falanga je v zadnjih tednih navduševala z rezultati in gledalcem poslala najboljše mogoče vabilo ob letalnico, v izteku skakalnice se je po informacijah organizatorjev že prvi dan dogajanja zbralo 13.241 gledalcev, med katerimi so prednjačili najmlajši podporniki smučarskih skakalcev.

Kvalifikacije so bile sicer na koncu povsem nemško obarvane. Dobil jih je Andreas Wellinger (227 metrov; 231,1 točke), pred rojakoma Piusom Paschkejem (226 metrov; 228,9 točke) in Markusom Eisenbichlerjem (226 točk), ki je z 238,5 metra postavil tudi najdaljšo dolžino kvalifikacij. Četrto mesto je zasedel Domen Prevc (224,5 metra; 225,7 točke).

Anže Lanišek je bil v kvalifikacijah 13. Foto: Grega Valančič

Od slovenske deveterice se je na tekmo skupaj uvrstilo sedem slovenskih orlov. Poleg Prevca se je med deseterico zavihtel še Timi Zajc (220,5 metra; 225 točk). Anže Lanišek je bil 13. (202 metra; 211 točk). Lovro Kos je bil v kvalifikacijah 20. (200,5 metra; 202,5 točke), uspešni so bili tudi Žak Mogel na 35. mestu (206,5 metra; 187,1 točke), Rok Masle, ki je bil 37. (214 metrov; 185,5 točke) in Žiga Jelar na 39. mestu (179,5 metra; 184,5 točke).

Brez nastopa na tekmi sta ostala le Rok Oblak na 46. mestu (185 metrov; 176,2 točke) in Žiga Jančar, ki je bil diskvalificiran.

Prevc za uvod pristal pri 246,5 metra

Štiridnevni tekmovalni program na Letalnici bratov Gorišek se je začel s treningom ob 8. uri. V prvi seriji treninga je zasijal Domen Prevc, ki je pristal pri kar 246,5 metra (185,5 točke) in bil z naskokom najboljši posameznik serije. Takoj za njim se je uvrstil Anže Lanišek z 224 metri (168,7 točke), tretji je bil Japonec Rjoju Kobajši (224 metrov; 165 točk), četrti pa še en Slovenec Timi Zajc (227 metrov; 164,3 točke). Lovro Kos je bil na prvem treningu 27. (202 metra; 140,1 točke), Žak Mogel 30. (204,5 metra; 138,6 točke). Žiga Jelar je pristal pri 194 metrih (134 točk), osvojil je 34. mesto. Rok Oblak je bil 37. (196 metrov; 133,3 točke), Rok Masle 42. (185,5 metra; 125,3 točke) in Žiga Jančar 52. (175 metrov; 106,8 točke).

V Planici se je že danes zbralo veliko število navijačev, prednjačijo najmlajši. Foto: Grega Valančič

Drugi trening pripadel Wellingerju

V drugi seriji treninga je bil najdaljši in najboljši Nemec Andreas Wellinger (237,5 metra; 197,1 točke), Domen Prevc je bil tokrat drugi (224,5 metra; 191,8 točke), tretje mesto pa je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (229,5 metra; 185,2 točke). Timi Zajc je bil četrti (217 metra; 182,1 točke), Anže Lanišek pa sedmi (217 metrov; 158,3 točke).

Žak Mogel je osvojil 17. mesto (203 metri; 148 točk). Žiga Jelar je pristal pri 195,5 metra (133,2 točke), kar je bilo dovolj za 34. mesto, Rok Oblak je bil 40. (189 metrov; 125,8 točke). Rok Masle je zasedel 49. mesto (180,5 metra; 116,3 točke), Žiga Jančar pa je bil 55. (171,5 metra; 102,6 točke). Povsem pa se je skok v drugi seriji ponesrečil Lovru Kosu (148,5 metra; 97,3 točke), ki je trening končal na 56. poziciji.

Robert Hrgota s slovensko deveterico, na tekmo se jih je uvrstilo sedem. Foto: Bor Slana/STA

Četrtek že vrsto let v Planico privablja največ mladih gledalcev, tudi letos je bilo tam več tisoč šolarjev.

Na sredinem preizkusu letalnice je najdlje, 234 metrov, poletel Avstrijec Peter Resinger.

Po Kraftu bo na vrhu nov Avstrijec Daniel Tschofenig je v najboljšem položaju za osvojitev velikega kristalnega globusa. Foto: Guliverimage

Medtem ko je bilo lani že pred Planico jasno, da bo tretji veliki kristalni globus osvojil Stefan Kraft, pa tokrat boj za skupno zmago še ni odločen.

V dobrem položaju za svoj prvi veliki kristal je zamejski Slovenec Daniel Tschofenig, ki ima dve posamični tekmi pred koncem 114 točk prednosti pred rojakom Janom Hörlom.

Domen Prevc vodilni v seštevku poletov

V Planici bo padla tudi odločitev v boju za mali kristalni globus v poletih. Družina Prevc utegne še povečati kristalno zbirko, saj ima dve tekmi pred koncem vodilni Domen Prevc pred rojakom Timijem Zajcem 83 točk prednosti, Andreas Wellinger pa na tretjem mestu zaostaja za 95 točk.

Že lep čas je jasno, da bodo pokal narodov zanesljivo osvojili Avstrijci, ki imajo 7.623 točk in pred zadnjo postajo sezone kar 3.681 točk več kot Nemci.

Brez nekaterih kaznovanih Norvežanov Planica bo minila brez nekaterih norveških skakalcev, ki so si po razkriti goljufiji z dresi na domačem svetovnem prvenstvu prislužili začasni suspenz.

Planica 7

Organizacijski komite Planica na letošnjem tekmovanju znova podarja nagrado skakalcu, ki bo zbral največ točk v sedmih uradnih serijah, t. i. Planica 7. V seštevek bodo šteli poleti v četrtkovih kvalifikacijah, petkovi prvi in finalni seriji, sobotni prvi in finalni seriji (točke posameznega skakalca, ki je v ekipi) ter nedeljski prvi in finalni seriji. Zmagovalec seštevka Planica 7 bo prejel 20 tisoč švicarskih frankov (slabih 21 tisoč evrov) in poseben pokal.

V Planici se mudi tudi Peter Prevc. Foto: Grega Valančič

Želja vrniti svetovni rekord Uradni rekord Letalnice bratov Gorišek ima v lasti Japonec Rjoju Kobajaši (252 metrov), Gregor Schlierenzauer je leta 2018 sicer poletel 253,5 metra, a pri tem podrsal, tako da njegova daljava uradno ne velja. Si pa v Planico želijo vrniti svetovni rekord. Tega je z 253,5 metra dolgim poletom leta 2017 v Vikersundu postavil Kraft.

Na petkovo tekmo ob 15. uri se je uvrstilo 40 skakalcev, v soboto ob 9.30 sledi ekipna tekma, v nedeljo ob 9.30 pa individualna tekma z najboljšimi 30 v seštevku svetovnega pokala. Ker v Planici ne bo nekaterih kaznovanih Norvežanov, bodo priložnost dobili tudi nekateri, ki niso v prvi trideseterici.

Skupni vrstni red v pokalu (27/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1705 točk

2. Jan Hörl (Avt) 1591

3. Stefan Kraft (Avt) 1223

4. Johann Forfang (Nor) 956

5. Gregor Deschwanden (Švi) 955

6. Pius Paschke (Nem) 940

...

8. Anže Lanišek (Slo) 876

12. Domen Prevc (Slo) 596

16. Timi Zajc (Slo) 526

31. Lovro Kos (Slo) 136

45. Žak Mogel (Slo) 59

62. Žiga Jelar (Slo) 4

64. Rok Oblak (Slo) 2

Skupni vrstni red v poletih (4/6): 1. Domen Prevc (Slo) 305 točk

2. Timi Zajc (Slo) 222

3. Andreas Wellinger (Nem) 210

4. Rjoju Kobajaši (Jap) 175

5. Johann Andre Forfang (Nor) 160

6. Jan Hörl (Avt) 139

7. Anže Lanišek (Slo) 137

8. Gregor Deschwanden (Švi) 125

9. Daniel Tschofenig (Aut) 124

10. Stefan Kraft (Aut) 118

...

Pokal narodov 1. Avstrija - 7.623 točk

2. Nemčija - 3.942

3. Norveška - 3.799

4. Slovenija - 3.159

5. Japonska - 2.042

6. Poljska - 1.671

7. Švica - 1.411

8. ZDA - 814

9. Finska - 384

10. Estonija - 243

Spored, svetovni pokal, Planica Četrtek, 27. marec

8.00 uradni trening

10.00 kvalifikacije Petek, 28. marec

14.00 poskusna serija

15.00 posamična tekma Sobota, 29. marec

8.00 poskusna serija

9.30 ekipna tekma Nedelja, 30. marec

8.30 poskusna serija

9.30 posamična tekma

