Zaključek letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih tradicionalno pripada Planici, kjer bosta v petek in nedeljo posamični tekmi, v soboto pa še ekipna. So pa na znameniti Letalnici bratov Gorišek danes opravili uradni preizkus naprave. V prvi seriji je najdlje poletel Rok Tarman, ki je pristal pri osebnem rekordu 229 metrih, v drugi seriji pa je bil z daljavo dneva, 234 metri, najdaljši Avstrijec Louis Obersteiner, ki se je prav tako podpisal pod svojo najboljšo znamko.

Trideset smučarskih skakalcev je danes preizkusilo Letalnico bratov Gorišek, na kateri bo med četrtkom in nedeljo zaključek 46. svetovnega pokala.

Čast prvega poleta na planiški letalnici je pripadla Lojzetu Petku (142), takoj za njim se je po smučini spustil Jošt Sušnik in poletel 218,5 metra, še dlje je v prvi seriji odneslo Roka Tarmana, ki je v preteklosti več let kot prvi preizkusil napravo.

Tarman do osebnega rekorda

Roku Tarmanu je uspel najdaljši polet prve serije, dolg 229 metrov. Foto: Grega Valančič/Sportida Tarman je pristal pri 229 metrih, kar je bila najdaljša daljava prve serije in njegov osebni rekord. Ob Tarmanu in Joštu Sušniku so 200 metrov preleteli še Louis Obersteiner (218), Peter Reisinger (216), Patrik Vitez (206), Nejc Toporiš (203), Raffaele Buzzi pa je pristal pri 200 metrih.

"Že velikokrat sem letel prvič, tokrat pa sem predal to čast Lojzu, ki je prav tako domačin, član domačega kluba. Prav je, da je to doživel. Sam sem s svojim dosežkom zelo zadovoljen. Skok bi bil lahko sicer boljši, a imam nov osebni rekord. Cilj je več kot izpolnjen. Letalnica je pripravljena vrhunsko, delavci so se potrudili, ni nobene napake, lahko pričakujemo dolge polete," so pri Smučarski zvezi Slovenije povzeli besede Tarmana.

Obersteiner do 234 metrov

Sledila je še druga serija, v njej pa še daljši poleti, deset skakalcev je poletelo prek 200 metrov. V tej je bil z 234 metri najdaljši Avstrijec Louis Obersteiner, ki je za kar deset metrov popravil svoj rekord. Prišlič je z 226 metri dosegel drugo daljavo. Sledili so Reisinger (224 metrov), Patrik Vitez (218), Jaka Drinovec (217,5), Nejc Toporiš (214), Tarman (207), Matija Vidic (203), Jošt Sušnik (202) in Ožbe Zupan (202).

"Noro! Skok sicer z mize ni bil tako dober, a vedel sem, da sem dober letalec. Na začetku sem po 50 metrih imel veliko višine, nato sem bil vedno hitrejši, videl sem črto pri 240 metrih, cilj pa je bil iti čez 230 metrov in to mi je uspelo. Izjemno," je bil zadovoljen Avstrijec, ki se je podpisal pod daljavo dneva.

Večina skakalcev, ki je letela danes, bo prihodnje dni v vlogi predskakalcev.

Rezultati preizkusa letalnice: Lojze PETEK (ND Rateče Planica) – 142 metrov, 136 metrov

Jošt SUŠTNIK (SK Triglav Kranj) – 218.5 metrov, 202 metra

Vid VRHOVNIK (SSK Ljubno BTC) – 193 metrov, 186 metrov

Rok TARMAN (ND Rateče Planica) – 229 metrov, 207 metrov

Luka BUBULJ (SK Triglav Kranj) – 190 metrov, 188 metrov

Nik HEBERLE (SSD Stol Žirovnica) – 156 metrov, 169 metrov

Nejc TOPORIŠ (SK Triglav Kranj) – 203 metri, 214 metrov

Erazem STANONIK (SSK Norica Žiri) – 184 metrov, 191 metrov

Maj PAGON (SSD Stol Žirovnica) – 170 metrov, 170 metrov

Gašper BRECL (SSK Mislinja) – 191 metrov, 187 metrov

Urh ROŠAR (SSK Mislinja) – 181 metrov, 172 metrov

Patrik VITEZ (SSK Velenje) – 206 metrov, 218 metrov

Ožbe ZUPAN (NSK Tržič FMG) 152 metrov, 202 metra

Matija VIDIC (SSK Ilirija) – 182 metrov, 203 metri

Urban SUŠNIK (NSK Tržič FMG) – 135 metrov, 177 metrov

Jaka DRINOVEC (NSK Tržič FMG) – 188 metrov, 217 metrov

Ernest PRIŠLIČ (SK Zagorje) – 196 metrov, 226 metrov

Marcel STRŽINAR (SSK Norica Žiri) – 193 metrov

Gorazd ZAVRŠNIK (SSK Ljubno BTC) – 172 metrov, 189 metrov

Tadej BENEDIK (SK Triglav Kranj) – 188 metrov, 174 metrov

Matic JEREB (SSK Norica Žiri) – 183 metrov, 169 metrov

Nik GOSTIŠA LAH (SSK Ilirija) – 191 metrov, 192 metrov

Bine ŠIFRER (SK Triglav Kranj) – 125 metrov

Urban REMIC (SK Triglav Kranj) – 115 metrov, 121 metrov

Jošt JUVAN (SK Triglav Kranj) – 151.5 metrov, 146 metrov

Samo SELJAK (SSK Sam Ihan) – 142 metrov, 134 metrov

Raffaele BUZZI (C. S. Carabinieri) – 200 metrov, 192 metrov

Peter RESINGER (SV Schwarzach) – 216 metrov, 224 metrov

Andre FUSSENEGER (SV Dornbirn) – 174 metrov, 194 metrov

Louis OBERSTEINER (SC Wiener Stadtler) – 218 metrov, 234 metrov

V četrtek kvalifikacije, v petek in nedeljo posamični tekmi, v soboto ekipna

Na letalnici se bodo od četrtka do nedelje najboljši letalci pomerili še na treh tekmah (v petek in nedeljo na posamični in v soboto na ekipni), razdelili bodo zadnje točke in dva kristalna globusa. V boju za malega v poletih najbolje kaže Domnu Prevcu, ki ima 83 točk prednosti pred Timijem Zajcem in 95 pred Andreasom Wellingerjem.

Domen Prevc v Planico prihaja kot vodilni v seštevku poletov. Foto: Reuters

Tekmovalce prvi uradni trening na Letalnici bratov Gorišek čaka v četrtek ob 8. uri, ob 10. uri se bodo začele kvalifikacije za petkovo tekmo. V četrtkovih kvalifikacijah bo nastopilo devet Slovencev. Poleg Prevca in Zajca še najvišje uvrščeni Slovenec svetovnega pokala Anže Lanišek, Lovro Kos, Žak Mogel, Žiga Jelar, Rok Masle, Rok Oblak in Žiga Jančar.

Poskusna serija v petek bo ob 14. uri, prva tekma pa ob 15. uri.

V soboto bo v Planici ekipna tekma, ki se bo začela ob 9.30. Ob 8. uri bo na sporedu poskusna serija.

V nedeljo se bo dogajanje s poskusno serijo začelo ob 8.30, začetek zadnje tekme sezone pa je predviden ob 9.30.

Spored finala svetovnega pokala Četrtek, 27. marec:

8.00 uradni trening, 1. serija

9.00 uradni trening, 2. serija

10.00 kvalifikacije Petek, 28. marec:

14.00 poskusna serija

15.00 posamična tekma Sobota, 29. marec:

8.00 poskusna serija

9.30 ekipna tekma Nedelja, 30. marec:

8.30 poskusna serija

9.30 finalna posamična tekma sezone

