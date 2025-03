V Planici odštevajo ure do začetka tradicionalnega zaključka sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo ponudil zaključek bitk za dva kristalna globusa. V boju za skupno zmago je na dobri poti do glavne nagrade Daniel Tschofenig, ujame ga lahko le rojak Jan Hörl, v boju za mali globus v poletih pa na Letalnico bratov Gorišek kot vodilni prihaja Domen Prevc, drugi pa je Timi Zajc. Obe bitki bi bili lahko odločeni že v petek. V sredo bo preizkus letalnice, v četrtek kvalifikacije za petkovo popoldansko tekmo, v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa še zadnja tekma sezone.

Medtem ko so smučarske skakalke sezono svetovnega pokala končale pretekli konec tedna v Lahtiju, kjer je serijska zmagovalka Nika Prevc v zrak dvignila drugi kristalni globus za skupno zmago, pa bodo skakalci črto pod tekmovalno obdobje tradicionalno potegnili v Planici.

Prve polete na Letalnici bratov Gorišek bomo dočakali že v sredo, ko je ob 10. uri predviden preizkus letalnice. V četrtek ob 10. uri sledijo kvalifikacije za petkovo posamično popoldansko tekmo štirideseterice. V soboto ob 9.30 sledi ekipna tekma, v nedeljo ob isti uri pa še zadnja preizkušnja sezone s 30 letalci.

Po Avstrijcu Avstrijec Stefan Kraft si je lani veliki globus zagotovil še pred Planico. Foto: Guliverimage

Če je bilo lani že pred Planico jasno, da bo tretji veliki kristalni globus osvojil Stefan Kraft, pa tokrat boj za skupno zmago še ni odločen. Je pa v dobrem položaju za svoj prvi veliki kristal zamejski Slovenec Daniel Tschofenig, ki ima dve tekmi pred koncem 114 točk prednosti pred rojakom Janom Hörlom. Slednji se je na letalnici v Vikersundu vodilnemu približal na manj kot sto točk, a se nato s ponesrečenim prvim skokom v Lahtiju znova oddaljil od skupne zmage.

Avstrijca sta se močno borila za zlatega orla, ki ga je na koncu vzel Tschofenig. Tudi tretje mesto v seštevku bo pripadlo Avstrijcu, Kraftu, najvišje uvrščeni Slovenec pa bo Anže Lanišek.

Skupni vrstni red v pokalu (27/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1705 točk

2. Jan Hörl (Avt) 1591

3. Stefan Kraft (Avt) 1223

4. Johann Forfang (Nor) 956

5. Gregor Deschwanden (Švi) 955

6. Pius Paschke (Nem) 940

...

8. Anže Lanišek (Slo) 876

12. Domen Prevc (Slo) 596

16. Timi Zajc (Slo) 526

31. Lovro Kos (Slo) 136

45. Žak Mogel (Slo) 59

62. Žiga Jelar (Slo) 4

64. Rok Oblak (Slo) 2

Domnu Prevcu v boju za malo kristalni globus kaže najbolje. Foto: Reuters

Prevc prihaja kot vodilni v poletih

V Planici bo padla tudi odločitev v boju za mali kristalni globus v poletih. Kaže, da bi lahko družina Prevc povečala kristalno zbirko, saj ima dve tekmi pred koncem Domen Prevc lepo prednost. Pred rojakom Timijem Zajcem ima 83 točk prednost, Andreas Wellinger pa na tretjem mestu zaostaja 95 točk.

Skupni vrstni red v poletih (4/6): 1. Domen Prevc (Slo) 305 točk

2. Timi Zajc (Slo) 222

3. Andreas Wellinger (Nem) 210

4. Rjoju Kobajaši (Jap) 175

5. Johann Andre Forfang (Nor) 160

6. Jan Hörl (Avt) 139

7. Anže Lanišek (Slo) 137

8. Gregor Deschwanden (Švi) 125

9. Daniel Tschofenig (Aut) 124

10. Stefan Kraft (Aut) 118

...

Avstrijci v pokalu narodov nimajo konkurence. Foto: Guliverimage

Zanesljiva zmaga Avstrijcev

Na Pokalu narodov bodo zanesljivo zmagali Avstrijci, ki so osvojili 7.623 točk in imajo pred zadnjo postajo sezone kar 3.681 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci Nemci, tretji so Norvežani, četrti pa Slovenci.

Pokal narodov 1. Avstrija - 7.623 točk

2. Nemčija - 3.942

3. Norveška - 3.799

4. Slovenija - 3.159

5. Japonska - 2.042

6. Poljska - 1.671

7. Švica - 1.411

8. ZDA - 814

9. Finska - 384

10. Estonija - 243

Kdo bo zmagovalec Planica 7?

Organizacijski komite Planica na letošnjem tekmovanju znova podarja nagrado športniku, ki bo zbral največ točk v sedmih uradnih serijah. V seštevek bodo šteli poleti v četrtkovih kvalifikacijah, petkovi prvi in finalni seriji, sobotni prvi in finalni seriji (točke posameznega skakalca, ki je v ekipi), ter nedeljski prvi in finalni seriji.

Zmagovalec seštevka Planica 7 bo prejel 20.000 švicarskih frankov (slabih 21 tisoč evrov) in poseben pokal. Na ustvarjalnem natečaju Skupine Triglav za pokal je izmed več kot 800 risb mladih avtorjev iz vse Slovenije najbolj prepričala risba Zlati (po)let 14-letne Zale Ban.

Spored, svetovni pokal, Planica Četrtek, 27. marec

8.00 uradni trening

10.00 kvalifikacije Petek, 28. marec

14.00 poskusna serija

15.00 posamična tekma Sobota, 29. marec

8.00 poskusna serija

9.30 ekipna tekma Nedelja, 30. marec

8.30 poskusna serija

9.30 posamična tekma

Preberite še: