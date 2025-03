Zastor nad žensko sezono svetovnega pokala je padel z izjemno petkovo zmago najboljše skakalke zime Nike Prevc, ki je v Lahtiju izenačila dva rekorda Sare Takanaši, ob tem pa se podpisala pod zmago z rekordno prednostjo na ženskih tekmah. Dvajsetletnica, ki je v končanem tekmovalnem obdobju osvojila praktično vse, kar se je osvojiti dalo, tudi dva naslova svetovne prvakinje, in postala lastnica svetovnega rekorda, razumljivo navdušuje tudi nekdanja trenerja Staneta Baloha in Zorana Zupančiča. Oba ob njenih uspehih izpostavljata, kako mentalno močna je že pri teh letih.

Štirinajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih je bila povsem v znamenju Nike Prevc. Mlada skakalna šampionka jo je odprla z novembrsko zmago v Lillehammerju, končala pa s 15. posamično zmago, deseto zaporedno, v svetovnem pokalu v Lahtiju.

S tem je na Finskem po številu zaporednih zmag in zmag v eni sezoni najvišje tekmovalne ravni ujela rekorderko Saro Takanaši. Na petkovi tekmi je zbrala kar 51,4 točke več od drugouvrščene Seline Freitag, kar je nova rekordna razlika na ženskih tekmah.

Za 20-letnico je sezona, ki jo bo težko ponoviti. Foto: Guliverimage Na 24 tekmah je kar 19-krat stala na zmagovalnem odru, v seštevku svetovnega pokala se je ustavila pri 1.933 točkah, kar pomeni, da je v povprečju dosegala 80,5 točke na tekmo (80 jih dobi drugouvrščena). Drugo Freitagovo je v seštevku prehitela za kar 640 točk ...

Prevc se lahko pohvali tudi z novo rekordno žensko znamko, pred tednom dni je v Vikersundu poletela do kar 236 metrov. Blestela ni le v svetovnem pokalu, temveč tudi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Na obeh posamičnih tekmah je postala svetovna prvakinja, osvojila pa še srebro na tekmi mešanih ekip.

"To hitrost nese s seboj naprej v drugi del leta, v katerem je sploh dominantna"

"Zdaj skače tudi nekako bolj v sredino, včasih ni bilo tako, tako da nekako ni mogla nadaljevati svojega skoka oziroma ga je morala tudi prekiniti. S tem smo se v preteklosti tudi ukvarjali. A bolj ko je šla proti sredini, močnejša je bila. Letos je zagotovo pri tem naredila še korak naprej, prav tako pri postavitvi samega telesa," je pred dnevi v pogovoru za Sportal Zupančič omenil enega od vidikov napredka v tej sezoni.

"Zdaj skače tudi nekako bolj v sredino, včasih ni bilo tako, tako da nekako ni mogla nadaljevati svojega skoka oziroma ga je morala tudi prekiniti. S tem smo se v preteklosti tudi ukvarjali. A bolj ko je šla proti sredini, močnejša je bila. Letos je zagotovo pri tem naredila še korak naprej, prav tako pri postavitvi samega telesa," je pred dnevi v pogovoru za Sportal Zupančič omenil enega od vidikov napredka v tej sezoni.

Ob tem dodaja, da je Nikina prednost že v samem odskoku, pri katerem doda hitrost: "To hitrost nese s seboj naprej v drugi del leta, v katerem je sploh dominantna, saj še pospešuje. Ko se hitrost povečuje, ona dobiva večjo oporo smuči, s tem pa tudi boljše občutke. Vse to je pri najboljših skokih krasilo tudi Stefana Krafta. Ni kaj, izredna je."

"Kljub mladosti in manj izkušnjam zelo dobro obvladuje položaj" "Kljub mladosti zelo dobro obvladuje položaj." Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji glavni trener ženske članske reprezentance, danes pa odgovorni trener deklet, mladinske reprezentance v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) Stane Baloh, ki je z Niko sodeloval v mlajših selekcijah, izpostavlja še eno stvar: "Njena dobra lastnost je, da zna kljub mladosti in manj izkušnjam zelo dobro obvladovati položaj, dobro zna veslati med čermi in ovirami, ki se pojavljajo do konca tekme. Je mentalno močna."

"Videti je, kot da ji nobena stvar ne pride do živega"

Tudi Zupančič se strinja, da je to njena pomembna vrlina, sploh na tekmovanjih, ko o vsem odloča zgolj ena tekma in ni prostora za napake. Prevc je na svetovno prvenstvo v Trondheim prišla kot glavna favoritinja in zdržala pritisk sebe, javnosti in medijev.

"Menim, da je na svetovnem prvenstvu zdržala eno najtežjih stvari. Velikokrat se namreč zgodi, tudi Sari Takanaši se je, da športniki na prvenstvo, olimpijske igre ali pa novoletno turnejo pridejo kot eni od favoritov, vendar ne uspe. Pri Niki pa je videti, kot da ji nobena stvar ne pride do živega. Seveda je tako videti le na zunaj, zagotovo pa tudi sama bije bitke z vsem tem. Kako vse to obvlada, je ena njenih največjih skrivnost. Naj jo kar zadrži zase." "Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, pa tudi to, da se hitro uči." Foto: Grega Valančič

Baloh dodaja, da je zagotovo kar nekaj v genih in načinu odraščanja, saj prihaja iz najboljše skakalne družine: "Piše se Prevc, to je naslednja stvar, ki šteje, saj so bili in so še vedno uspešni skakalci. Peter je nekoč rekel, da zna biti še uspešnejša kot on. Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, pa tudi to, da se hitro uči."

"Naj ne spreminja stvari, ker se je pokazala kot izjemna"

Prevc je zdaj pri 22 zmagah svetovnega pokala. Več sta jih zbrali le Maren Lundby (30) in rekorderka Takanaši (63).

"Niki želim vse dobro, predvsem ji želim neko mirnost, da ostane skromna, da ostane takšna, kot je, naj ne spreminja stvari, ker se je pokazala kot izjemna. Želim ji, da ostane zdrava. Če bo obdržala to konstanto, bo zagotovo lahko še več let zelo uspešna. Je pa treba to pot voditi počasi kot do zdaj," si Zupančič želi, da ne bi prehitevali dogodkov, in verjame, da je pred njegovo nekdanjo varovanko še dolga uspešna kariera.