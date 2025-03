Peter Slatnar o ključni spremembi pri Niki Prevc

Peter Slatnar ima po izjemni zimi, ki je še ni konec, razumljivo razlog za zadovoljstvo, a uspehov ne obeša na veliki zvon. Njegov primarni fokus je, da s svojo ekipo pogleduje v prihodnost in išče načine, kako za skakalce in skakalke pripravljati najboljši možen material. V pogovoru za Sportal je spregovoril o kraljici Niki Prevc, ključnem trenutku v njeni zimski sezoni, bratu Domnu ter o tem, v čem sta si različna.

Sezona, ki bo šla v zgodovino. Nika Prevc je danes na vaših smučeh osvojila drugi veliki kristalni globus, nedavno sta skupaj z bratom Domnom na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojila tri posamične zlate medalje. Prav tako so vsi slovenski skakalci na moštveni preizkušnji do zlata priskakali na vaših smučeh, na tekmi mešanih ekip pa je bila naša zasedba srebrna – tudi vsi štirje na Slatnarjevih smučeh. In še bi lahko naštevali vse zmage Nike Prevc …

Po mojem mnenju je to najboljša sezona. Mi, ki to spremljamo, to jemljemo kot nekaj običajnega in ne "skačemo v zrak". O tem nisem preveč razmišljal, vendar pa razumljivo vsi ti uspehi privabljajo pozornost, prepoznavnost se je povečala. Mi gledamo, kaj bi še lahko naredili bolje znotraj meja običajnega in pravil, ki so v zadnjem obdobju v središču pozornosti.

Kakšna je Nika Prevc sicer, ko pride do vas v podjetje in začne govoriti o lastnostih, ki bi jih rada imela pri smučeh?

Nika je zelo skromna oseba. Vse ji je v redu. Potem ji rečeš, da bi nekaj spremenili. Fantje pri meni se zelo potrudijo, da ji prilagodijo smuči. Skromna je, vedno pravi, da je na njej, da skače. Smuči naj ji mi pripravimo, da drsijo in da lahko skoči. Preostalo je na njej. Edino, kar je bilo zelo pomembno, je bila sprememba zadnjega dela okovja. Ta ji je dal tisto piko na i, da se je dvignila nad poletno povprečje. Potem je steklo. Kot bi se zavesa odgrnila in bi zagledala sončen dan.

Domen in Nika Prevc skačeta na smučeh Petra Slatnarja. Foto: Guliverimage

Kdaj je poizkusila z novimi okovji?

Na začetku sezone, vendar dokaj pozno. Ravno pravi trenutek. Na ledeni smučini ji je bilo takoj prav. V enem treningu je bilo vse v redu.

Kaj je tako drugače pri tem okovju?

Skakalka oziroma skakalec malce drugače potuje z mize. Več dopušča prehodu iz odskoka v prelet. Manj je moteče. Smuča bolj paralelno potuje z mize. Po 30 ali 40 metrih gre lahko v V slog. Če gre s čim manj izgube čez prelet, se to pozna na daljavi, ker manj izgubi pri hitrosti. Nika to izvrstno usklajuje.

Ali ima tovrstno okovje tudi Domen Prevc?

Začuda ga ima on tudi. Domen je po svoje čutil. Zdaj je šel na novo različico in mu gre bolje. Enemu ugajajo, drugemu ne. Dva milimetra je drugače in gre lahko vse narobe.

Domen je zablestel na prvenstvu na veliki skakalnici in osvojil zlato medaljo. Vas je presenetil?

Pred tekmo sem rekel, da bo Domen blizu medalje. Sicer sem rekel tretje mesto, če bi me kdo vprašal za drugo, pa bi povedal, da ga ne bo osvojil. Da bi se morale stvari uskladiti. Malokdo je napovedal, da bo zmagal. Si jo je pa zaslužil. Oddelal je tako, da ni bilo dvoma. Videlo se je. Drugi niso mogli priti zraven, kljub vsem dosežkom in norijam. Ena najbolj čistih zmag, spontana. Če si jo je kdo zaslužil, je to on. Ni kompliciral in priprave so bile brez napak.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ali je pri opremi zahtevnejši kot sestra Nika?

Je in ni. Ima zelo izostrene občutke. Če bi mu pohojenega komarja dali pod čevelj, bi to takoj začutil. Vsako spremembo čuti. Zelo težko je narediti smučko, ki mu ustreza. Ko jo zadaneš, jo zelo čuti. Ko je zadovoljen, potem ne spreminjamo ničesar.

Tako Nika kakor tudi Domen se že komaj veselita Vikersunda in poletov. Domen je letalec že po duši, Nika pa si želi preskočiti mejo 200 metrov, čeprav bi lahko ob takšnem skakanju, kot ga kaže, letela tudi zelo daleč – rekord je v lasti Silje Opseth, ki je lani poletela 230,5 metra.

Nika bi lahko postavila nov rekord, okoli 240 metrov. Lani je hotela izsiliti in ni šlo čez 200 metrov. Letos je starejša, bolj zrela. Zdaj zna presenetiti organizatorje. Domna bodo morali zelo paziti. Ne vem, če bo kdaj letel pod 235 metrov. Tudi Timi se bo kmalu zbudil, ekipa bo zelo močna. Lovro in Žaba bosta tudi dobro skočila.

Vas je morda strah, da bi kakšen drug proizvajalec Niko vzel pod svoje okrilje? Dobrodošlo je, da Nika rada vztraja pri opremi, ki ji ustreza. Povrhu vsega je naslednja sezona olimpijska in ni dobro menjati stvari, ki tečejo.

Nikoli ne veš. Upam, da ne. Nam je pomembno, da dobi tisto, kar potrebuje. Morda bodo poskusili, bomo videli, kako bodo drugi delali. Olimpijska sezona je pred vrati. Upam, da se ne bo zgodilo kaj takšnega, kot se je že v preteklosti. Ema Klinec je denimo šla kot svetovna prvakinja k drugemu proizvajalcu. Bili so tudi podobni primeri.