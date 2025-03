Fantastičen podvig Domna Prevca! Slovenija ima novega svetovnega prvaka.

Zadnje dejanje v smučarskih skokih na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu je osrečilo slovenska srca. Domen Prevc je na tekmi na veliki skakalnici prehitel prav vse! V finalu je postavil daljavo dneva (140,5 m), se prijel za čelado in veselil izjemnemu uspehu! Slovenski orli so tako izjemno uspešno SP na Norveškem kronali z novim uspehom, starejšemu bratu je navdušeno čestitala tudi slovenska junakinja Nika Prevc.

Posamična tekma, velika skakalnica

Slovenski orli so letošnje svetovne prvenstvo na Norveškem zaznamovali z izjemnimi uspehi. Po zlati medalji na ekipni tekmi bo v Trondheimu znova odmevala Zdravljica. Junak tekme na veliki skakalnici je postal Domen Prevc. Njegova mlajša sestra Nika Prevc je bila najboljša na obeh skakalnicah in postala prva junakinja svetovnega prvenstva, zdaj pa se lahko z naslovom svetovnega prvaka v posamični konkurenci pohvali tudi njen brat.

Boj za zlato odličje je bil zelo razburljiv, saj je najbližji zasledovalec Norvežan Marius Lindvik po prvi seriji za Prevcem zaostajal le sedem desetink točke. V finalu se je Skandinavec izkazal, krepko prevzel vodstvo in vrgel rokavico slovenskemu skakalcu. Nato pa je Domen Prevc prikazal enega najbolj popolnih skokov v njegovi karieri in z daljavo dneva (140,5), ki njegovih rojakov, zlasti trenerja Roberta Hrgoto, ni pustila ravnodušnih, še povečal prednost pred Norvežanom. Zadržal je prvo mesto in se razveselil naslova svetovnega prvaka.

Tretje mesto je osvojil Avstrijec Jan Hörl, imeniten slovenski dan pa je s šestim mestom dopolnil Anže Lanišek. Lovro Kos je osvojil 12. mesto.

Prvo serijo je sicer zaznamoval tudi popolnoma ponesrečen nastop Timija Zajca (85,7), ki je na tekmi, na kateri je branil naslov iz Planice 2023, ostal brez finala na 45. mestu.

Domen Prevc tretji v kvalifikacijah

Da bi bil lahko to njegov dan, je Domen Prevc (151,9 točk) nakazal že v kvalifikacijah, kjer je poletel 140.5 metra in zaostal le za Norvežanom Mariusom Lindvikom (154,4 točke, 143 m) in Japoncem Rjojujem Kobajašijem (154 t, 140 m). Anže Lanišek (133,6 t, 129 m) se je na tekmo uvrstil z devetim izidom kvalifikacij, Lovro Kos (118,8 t, 128 m) je bil 23., Timi Zajc (111,5 t, 120 m) 32. in Žak Mogel (106,3 t, 124,5 m) 39.

Kvalifikacije za posamično tekmo

Posamična tekma, velika skakalnica