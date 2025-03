Zlati Domen Prevc spregovoril o znaku, da se bo zgodilo nekaj neverjetnega

Izjemen zaključek nordijskega svetovnega prvenstva v smučarskih skokih. Bolje se ne bi moglo končati. Domen Prevc je v velikem slogu spisal novo poglavje slovenske skakalne pravljice na Norveškem. Na veliki skakalnici je premagal vse tekmece in osvojil zlato posamično medaljo. A priznal je, da je bilo že v prejšnjih dneh veliko nervoze, enako pa tudi pred odločilnim skokom.

Poglejte si, kaj je po osvojeni zlati medalji povedal Domen Prevc

"Na veliki skakalnici si želim medaljo. Če naredim dva dobra skoka in bodo razmere normalne, sem lahko zelo blizu. Upam, da bom v formi, v kateri bom lahko užival," je pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheim dejal Domen Prevc.

In prišel je pripravljen. Že na manjši napravi je kazal dobre skoke, formo pa je prenesel še na večjo skakalnico, kjer je zablestel v polnem sijaju. Najprej se je razveselil svoje prve medalje na nordijskih svetovnih prvenstvih, ko je skupaj z ekipo na mešani ekipni tekmi osvojil srebro. Dan pozneje je na moški ekipni preizkušnji okoli vratu obesil še zlato medaljo.

"Pulz je bil visok. Mislim, da je bil to znak."

Slovenska junaka prvenstva v Trondheimu - brat in sestra Domen in Nika. Foto: Smučarska zveza Slovenije Gledano skozi prizmo posamične konkurence je bil ves čas med najboljšimi, kar je bil dober obet za sobotno posamično preizkušnjo. V kvalifikacijah pred tekmo je dosegel tretji rezultat, nato pa je sledilo presenečenje, ki ga ni pričakoval niti sam. Po prvi seriji je bil v vodstvu, nato pa svojo prevlado potrdil še v finalu in osvojil zlato medaljo.

"Nisem pričakoval tega. Zadnje dni nisem spal. Pulz je bil visok. Mislim, da je bil to znak, da se bo zgodilo nekaj neverjetnega. In se je. Neverjetno!" je v mednarodnem prenosu dejal slovenski junak.

Tako kot njegova sestra Nika Prevc, ki je v petek zaokrožila prvenstvo z drugo zlato medaljo (poleg srebra na tekmi mešanih ekip), tudi on ni bil miren pred zadnjim skokom: "Bil sem nervozen. Roke so se mi tresle. Res je bilo težko. A zbral sem se in pritisnil še bolj kot v prvi seriji."

Pogovor z avstrijskim trenerjem je prinesel klik

Njegova sezona pa ni bila lahka. Nekaj časa je iskal pravo formo, se po nepotrebnem obremenjeval z okolico, nato pa med novoletno turnejo naredil preboj.

Njegovega uspeha so se razveselili reprezentančni kolegi. Foto: Reuters

"Od novoletne turneje se ne ukvarjam več s tem, kaj imajo drugi, kako oni funkcionirajo. Osredotočil sem se nase, pogledal, kaj zame deluje in kaj ne," je pred odhodom v Trondheim pojasnil Domen. Kot prelomni trenutek je izpostavil pogovor z avstrijskim glavnim trenerjem Andreasom Widhölzlom v savni. "Pogovarjala sva se, kaj oni počnejo, kaj delajo drugače. Na koncu ugotoviš, da ni tople vode. Skok moraš narediti, kot je treba. Če se zaciklaš v opremo in druge stvari, hitro pozabiš na tehniko. In brez dobre tehnike ni dolgih skokov."

Letošnje prvenstvo je bilo tako v znamenju družine Prevc, ki se v domovino vrača s številnimi odličji. A sezone še ni konec. Z vidika Domna pride na vrsto še češnja na torti – njegovi poleti v Vikersundu in v Planici, kjer neizmerno uživa.